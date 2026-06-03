Trovare una friggitrice ad aria capiente, con programmi preimpostati e una finestra per controllare la cottura, a meno di 50€ è un’impresa quasi impossibile. La Girmi FG78 Ecofrit Black rompe questa regola con un’offerta che la porta al suo minimo storico su Amazon. Parliamo di un dispositivo con una capacità di ben 6 litri, ideale per le famiglie, che crolla di prezzo con uno sconto del 45%. Un’opportunità eccellente per chi desidera passare a una cucina più sana senza rinunciare al gusto e, soprattutto, senza svuotare il portafoglio. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche di questo prodotto e i termini della promozione.

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Girmi FG78 Ecofrit Black: capienza da 6 litri e 12 programmi per ogni ricetta

La Girmi FG78 Ecofrit Black si distingue nel mercato affollato delle friggitrici ad aria per un equilibrio notevole tra funzionalità e prezzo, soprattutto con lo sconto attuale. Il punto di forza principale è senza dubbio la sua generosa capacità di 6 litri, che la rende perfetta per preparare pasti per 4-5 persone, superando i limiti dei modelli più compatti. Il motore da 1500W garantisce un riscaldamento rapido e una cottura uniforme, sfruttando la tecnologia di circolazione d’aria ad alta velocità per ottenere cibi croccanti all’esterno e teneri all’interno, con un utilizzo di olio ridotto fino all’80%.

La versatilità è un altro aspetto chiave. Il pannello di controllo digitale permette di regolare la temperatura con precisione in un range che va da 60°C a 200°C e di scegliere tra 12 programmi di cottura preimpostati, ideali per chi è alle prime armi o cerca la massima comodità per preparare patatine, pollo, pesce e persino dolci. A differenza di molti concorrenti nella stessa fascia di prezzo, la Girmi FG78 include una comoda finestra di visualizzazione e una luce interna, che consentono di monitorare l’avanzamento della cottura senza dover aprire il cestello e disperdere calore.

La sicurezza e la praticità non sono state trascurate. I materiali sono certificati BPA e PFOA free, garantendo una cottura sana e sicura. La pulizia è semplificata dal vassoio antiaderente rimovibile e lavabile. Nella confezione sono inclusi anche un utile ricettario per trovare nuova ispirazione in cucina.

Capacità : 6 Litri

: 6 Litri Potenza : 1500 Watt

: 1500 Watt Programmi Preimpostati : 12

: 12 Intervallo di Temperatura : 60°C – 200°C

: 60°C – 200°C Funzioni Speciali : Finestra di visualizzazione, luce interna, display digitale

: Finestra di visualizzazione, luce interna, display digitale Materiali : Sicuri (BPA/PFOA Free)

: Sicuri (BPA/PFOA Free) Accessori Inclusi: Vassoio antiaderente, ricettario

L’offerta su Amazon: sconto del 45% e minimo storico

Questa promozione rappresenta un’occasione davvero irripetibile per portarsi a casa un elettrodomestico completo e performante. Il prezzo di listino della Girmi FG78 Ecofrit Black è di 89,90€, una cifra già competitiva per le sue caratteristiche. Grazie all’attuale offerta lampo su Amazon, il prezzo crolla a soli 49,72€, raggiungendo il suo minimo storico assoluto su questa piattaforma.

Lo sconto applicato è del 45%, che si traduce in un risparmio netto di ben 40,18€ sul prezzo originale. Si tratta di un’offerta a tempo e soggetta a esaurimento scorte, quindi è consigliabile agire rapidamente per non farsela sfuggire. La vendita e la spedizione sono gestite direttamente da Amazon, garantendo la massima affidabilità e rapidità nella consegna. L’offerta si applica alla colorazione Nero/Argento, un design moderno che si adatta facilmente a qualsiasi cucina.

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