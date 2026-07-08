Friggere (quasi) senza sensi di colpa ha un prezzo, e oggi quel prezzo è sceso tantissimo. Il Philips Airfryer Serie 3000 NA320/00 è una di quelle friggitrici ad aria che convince davvero, grazie a 16 funzioni di cottura, alla tecnologia RapidAir Plus brevettata e alla pratica finestra di cottura laterale. Ora su Amazon ha raggiunto uno dei prezzi più bassi mai registrati, con uno sconto che vale la pena cogliere al volo. Analizziamo perché questo elettrodomestico merita attenzione proprio adesso.

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Philips Airfryer Serie 3000: tecnologia RapidAir Plus e 16 funzioni in un cestello compatto

Il punto di forza di Philips Airfryer Serie 3000 NA320/00 è senza dubbio la tecnologia RapidAir Plus brevettata, con il suo esclusivo design a stella che fa circolare l’aria calda in modo rapido e uniforme attorno al cibo, garantendo una cottura omogenea sia all’interno che all’esterno. Il risultato? Pietanze croccanti e gustose con il 90% di grassi in meno rispetto alla frittura tradizionale.

Ma non è solo una friggitrice. Con 16 funzioni di cottura in un unico dispositivo, questo modello permette di grigliare, cuocere al forno, essiccare e persino fermentare, grazie a un timer che arriva fino a 24 ore. Quest’ultima funzione, praticamente unica in questa fascia di prezzo, apre a preparazioni come yogurt, lievitati e bevande fermentate che normalmente richiederebbero attrezzature dedicate.

Tra le caratteristiche più apprezzate dagli utenti c’è la finestra di cottura laterale (oblò), che consente di monitorare visivamente la cottura senza aprire il cestello e disperdere calore. Piccolo dettaglio, grande comodità nella pratica quotidiana.

Le specifiche tecniche del modello NA320/00:

Capacità cestello: 4,2 litri (fino a 3 porzioni, ideale per 2-3 persone)

4,2 litri (fino a 3 porzioni, ideale per 2-3 persone) Potenza: 1.400 W

1.400 W Temperatura: da 40°C a 200°C

da 40°C a 200°C Programmi automatici: 12, attivabili via touchscreen digitale

12, attivabili via Integrazione app: compatibile con Philips HomeID per ricette guidate dallo smartphone

compatibile con per ricette guidate dallo smartphone Pulizia: cestello e contenitore con rivestimento antiaderente , lavabili in lavastoviglie

cestello e contenitore con , lavabili in lavastoviglie Colore: Nero | Peso: circa 4,6 kg

Gli utenti che lo hanno acquistato segnalano una velocità di riscaldamento sorprendente e un’esperienza di cottura decisamente più pratica rispetto al forno tradizionale. L’unica nota da tenere in considerazione: per famiglie numerose (più di 3 persone), potrebbe valere la pena guardare alla versione da 7,2L (NA340/00).

Un’occasione rara: prezzo mai visto prima su Amazon

I numeri parlano da soli. Questo è il momento giusto.

Prezzo originale: 149,99€

Prezzo scontato: 88,79€

Risparmio: 61,20€ (circa il 41% di sconto )

(circa il ) Disponibilità: su Amazon.it , venduto e spedito direttamente da Amazon

su , venduto e spedito direttamente da Amazon Spedizione: Prime disponibile

Si tratta di uno sconto che raramente si era visto su questo modello, portandolo a un livello di prezzo decisamente aggressivo per tutto quello che offre. Le scorte a questo costo potrebbero non durare a lungo.

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