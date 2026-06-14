Un crollo di prezzo del 73% è un evento raro, soprattutto per un elettrodomestico versatile e firmato da un brand come Haier. La friggitrice ad aria Haier I-Master Air Fryer Series 5 diventa protagonista di un’offerta che la porta al suo minimo storico assoluto su Amazon. A questo prezzo, è difficile, se non impossibile, trovare un’alternativa con le stesse caratteristiche e la stessa affidabilità. Questo dispositivo non si limita a friggere con meno olio, ma si propone come un vero e proprio assistente multifunzione per la cucina di tutti i giorni, unendo design compatto e prestazioni elevate. Analizziamo nel dettaglio le sue specifiche e i termini di questa promozione imperdibile.

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Haier I-Master Series 5: il tuttofare compatto per la cucina moderna

La Haier I-Master Air Fryer Series 5 è stata progettata per essere molto più di una semplice friggitrice ad aria. Si tratta di un apparecchio 6-in-1 che integra le funzioni di cottura, arrosto, griglia e scongelamento, trasformandosi in un alleato prezioso per chi cerca versatilità senza occupare troppo spazio sul piano di lavoro. Il suo design elegante, con una finitura nera e dimensioni contenute (36.6 x 27 x 32.2 cm), si adatta perfettamente a qualsiasi cucina moderna.

Dal punto di vista tecnico, questo modello offre tutto ciò che serve per un controllo preciso e risultati ottimali. Il cestello da 5 litri è ideale per preparare porzioni per un massimo di quattro persone, mentre la potenza di 1500 W garantisce un riscaldamento rapido e una cottura uniforme.

Ecco un riepilogo delle sue caratteristiche principali:

Multifunzione 6-in-1 : Permette di friggere ad aria, cuocere, arrostire, grigliare e scongelare, sostituendo di fatto diversi elettrodomestici.

: Permette di friggere ad aria, cuocere, arrostire, grigliare e scongelare, sostituendo di fatto diversi elettrodomestici. Capacità Ideale : Il cestello da 5 litri è perfetto per le esigenze di una famiglia media o per preparare pasti completi.

: Il cestello da è perfetto per le esigenze di una famiglia media o per preparare pasti completi. Controllo Intuitivo : Il display touch frontale rende la selezione dei programmi e la regolazione delle impostazioni semplice e immediata.

: Il frontale rende la selezione dei programmi e la regolazione delle impostazioni semplice e immediata. Ampio Range di Temperatura : La temperatura è regolabile da 40°C a 200°C , offrendo la massima flessibilità per ricette delicate o che richiedono alte temperature.

: La temperatura è regolabile da , offrendo la massima flessibilità per ricette delicate o che richiedono alte temperature. Timer Esteso : Il timer può essere impostato da 1 minuto fino a 8 ore, una caratteristica rara che permette anche cotture lente a bassa temperatura.

: Il timer può essere impostato da 1 minuto fino a 8 ore, una caratteristica rara che permette anche cotture lente a bassa temperatura. Materiali di Qualità: La struttura in acciaio inossidabile assicura durabilità nel tempo e una pulizia facilitata.

Grazie a queste specifiche, la Haier I-Master Air Fryer Series 5 non solo permette di cucinare in modo più sano, ma anche di risparmiare energia rispetto a un forno tradizionale, soprattutto per le preparazioni di tutti i giorni.

L’offerta al minimo storico su Amazon

L’offerta attualmente disponibile su Amazon è di quelle da non lasciarsi sfuggire e rappresenta un’opportunità unica per dotarsi di un elettrodomestico di alta qualità a un prezzo da entry-level. I dettagli della promozione parlano da soli e rendono questo acquisto estremamente conveniente.

Il prezzo di listino della Haier I-Master Air Fryer Series 5 è di 167,99€, una cifra in linea con prodotti di questa categoria e marchio. Grazie allo sconto attuale, il prezzo crolla a soli 45,59€. Questo si traduce in un risparmio netto di oltre 122€, con una percentuale di sconto del 73%. È evidente che si tratta del suo prezzo minimo storico sulla piattaforma, un’occasione che difficilmente si ripeterà a breve. L’offerta è disponibile per la colorazione nera ed è consigliabile agire in fretta, poiché promozioni di questa entità tendono a esaurire le scorte disponibili molto rapidamente o a subire variazioni di prezzo improvvise.

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