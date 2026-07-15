62,38€ per una friggitrice ad aria doppia da 11 litri e 2850W: difficile trovare di meglio. M Mimotec Doppio Touch 11L è scesa a un prezzo che non si era mai visto prima, con uno sconto che supera il 60% rispetto al prezzo originale. Chi sta cercando un elettrodomestico capace di cucinare due pietanze diverse contemporaneamente, questa è probabilmente l’occasione da non lasciarsi sfuggire.

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M mimotec doppio touch 11L: due cestelli, una potenza da cucina professionale

Chi conosce il mondo delle friggitrici ad aria sa quanto sia difficile trovare un modello doppio cestello che non comprometta né la capacità né le prestazioni. M Mimotec Doppio Touch 11L ribalta questo schema con una configurazione simmetrica da 5,5L + 5,5L, che permette di gestire due cotture completamente separate e indipendenti: carne e verdure, dolce e salato, tutto nello stesso momento senza che i sapori si mescolino.

La potenza dichiarata è di 2850W, un valore che si colloca decisamente nella fascia alta per i modelli consumer ad uso domestico. Questo si traduce in cotture rapide, uniformi e con un risultato croccante difficile da distinguere dalla frittura tradizionale. Eppure, grazie alla tecnologia ad aria calda ad alta velocità, la quantità di olio necessaria si riduce fino al 90%: un vantaggio concreto per chi vuole mangiare meglio senza rinunciare al gusto.

Il pannello di controllo è un touch screen digitale con 10 menu preimpostati, pensato per semplificare la vita quotidiana in cucina. Niente manopole, niente regolazioni manuali ripetitive: si seleziona il programma e il gioco è fatto. Per chi preferisce maggiore controllo, il timer regolabile fino a 60 minuti e il range di temperatura compreso tra 80°C e 200°C offrono una versatilità che copre praticamente ogni tipo di preparazione, dalla cottura lenta delle verdure alla doratura rapida delle patatine.

Ecco un riepilogo delle specifiche principali:

Capacità totale: 11 litri (5,5L + 5,5L, doppio cestello simmetrico)

11 litri (5,5L + 5,5L, doppio cestello simmetrico) Potenza: 2850W

2850W Programmi preimpostati: 10

10 Controllo: Touch screen digitale

Touch screen digitale Timer: Regolabile fino a 60 minuti

Regolabile fino a 60 minuti Temperature: da 80°C a 200°C

da 80°C a 200°C Tecnologia: Circolazione aria calda ad alta velocità

Circolazione aria calda ad alta velocità Grassi ridotti: fino al 90% rispetto alla frittura tradizionale

Il target ideale è quello delle famiglie numerose o di chi ama cucinare per ospiti: con 11 litri di capienza totale e la possibilità di gestire due cotture parallele, M Mimotec Doppio Touch 11L diventa di fatto un alleato quotidiano per organizzare i pasti senza stress.

Prezzo ai minimi storici: oltre il 60% di sconto su Amazon

L’offerta è disponibile su Amazon.it, con spedizione gratuita inclusa. I numeri parlano da soli:

Prezzo originale: 168,68€

168,68€ Prezzo scontato: 62,38€

Risparmio: oltre 106€

oltre Sconto: superiore al 63%

Si tratta del prezzo più basso mai registrato per questo prodotto, un minimo storico che lo rende accessibile a una platea molto più ampia rispetto al listino abituale. Considerando che modelli analoghi con doppio cestello da brand più noti si trovano raramente sotto i 100€, questa promozione ha un valore oggettivo difficile da ignorare. La disponibilità a questo prezzo potrebbe non durare a lungo.

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