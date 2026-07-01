Friggitrice ad aria con intelligenza artificiale a meno di 60€? Melchioni Family DORA AI lo rende possibile, e il prezzo attuale su Amazon è semplicemente il più basso mai visto per questo prodotto. Uno sconto che supera il 39% sul prezzo di listino, per un elettrodomestico che porta davvero qualcosa di nuovo in cucina: riconoscimento automatico del cibo tramite AI, capacità extra large da 8 litri e la speciale funzione Vapore Soft. Un’occasione che difficilmente si ripeterà a breve.

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Melchioni Family DORA AI: intelligenza artificiale, vapore e 8 litri di cottura smart

Non è frequente trovare una friggitrice ad aria che integri vera intelligenza artificiale a questo livello. Melchioni Family DORA AI è in grado di riconoscere automaticamente fino a 8 famiglie di alimenti e selezionare in autonomia il programma di cottura più adatto tra i 24 preimpostati disponibili. Niente più incertezze su tempi e temperature: basta inserire il cibo, e DORA pensa al resto.

Il cuore tecnico del prodotto si basa su una potenza di 1800W con un range di temperatura che va da 80°C a 200°C e un timer regolabile fino a 60 minuti. Per chi preferisce avere il pieno controllo, c’è anche la modalità DIY che permette di personalizzare ogni parametro di cottura.

La caratteristica che davvero distingue DORA dalla concorrenza è però la funzione Vapore Soft: una combinazione di aria calda e vapore che garantisce risultati croccanti all’esterno e succulenti all’interno, riducendo al minimo l’uso di grassi. Una soluzione pensata per chi vuole mangiare bene senza rinunciare al gusto.

Dal punto di vista del design, tutto è studiato per la praticità quotidiana:

Cassetto con finestra trasparente e luce interna per monitorare la cottura senza aprire

e luce interna per monitorare la cottura senza aprire Display a colori touch intuitivo e facile da leggere

intuitivo e facile da leggere Capacità da 8 litri extra large, ideale per famiglie numerose o per cucinare in abbondanza

extra large, ideale per famiglie numerose o per cucinare in abbondanza Alimentazione standard 220-240V, pronta all’uso senza adattatori

Gli utenti che l’hanno già acquistata su Amazon la descrivono come un’ottima friggitrice, apprezzando in particolare la semplicità d’uso garantita dall’AI e la facilità di pulizia. Qualcuno nota che il sistema di riconoscimento non è infallibile, ma per l’utilizzo quotidiano si rivela più che soddisfacente.

Prezzo ai minimi: ecco i numeri dell’offerta

Il prezzo originale di Melchioni Family DORA AI è 99€, ma in questo momento su Amazon.it scende a soli 59,99€, con un risparmio netto di circa 39€ che corrisponde a uno sconto di quasi il 40%. Si tratta del prezzo più basso registrato per questo prodotto, e considerando le funzionalità offerte, il rapporto qualità/prezzo è semplicemente eccellente.

L’offerta è disponibile direttamente su Amazon con spedizione Prime per gli abbonati. La disponibilità potrebbe variare, quindi meglio non aspettare troppo prima di approfittarne.

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