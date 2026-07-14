Guardare un prezzo passare da 479€ a 168€ fa sempre un certo effetto, soprattutto quando si parla di un forno da incasso con funzioni a vapore integrate che di solito si trovano su modelli ben più costosi. Cecotec Bolero Hexa C126000 Inox A è in offerta su Amazon con uno sconto che sfiora il 65%: numeri da non ignorare per chi sta cercando un forno capiente e tecnologicamente completo senza svuotare il portafoglio.

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Cecotec bolero hexa C126000: 77 litri, vapore doppio e triplo vetro in un solo forno

Chi si avvicina a Cecotec per la prima volta potrebbe sorprendersi: l’azienda spagnola è presente in oltre 50 paesi con più di 1800 prodotti, e il suo obiettivo dichiarato è portare tecnologia avanzata a prezzi accessibili. Con Bolero Hexa C126000 Inox A questo approccio si vede chiaramente.

Partiamo dalla capacità: 77 litri con 5 posizioni di vassoio sono numeri che fanno concorrenza a modelli di fascia media, rendendo questo forno adatto anche a famiglie numerose o a chi ama cucinare grandi teglie. La potenza è di 2800 W, sufficiente per raggiungere temperature elevate in tempi contenuti.

La caratteristica che davvero distingue questo modello dalla concorrenza nella stessa fascia di prezzo è il sistema Steam Base X2: due serbatoi da 500 ml ciascuno per un totale di 1 litro di capacità. Questo permette di sfruttare due funzioni distinte:

Steam Assist : cottura combinata vapore + calore per ottenere piatti croccanti fuori e morbidi dentro

: cottura combinata vapore + calore per ottenere piatti croccanti fuori e morbidi dentro Steam EasyClean: il vapore scioglie lo sporco incrostato, rendendo la pulizia del forno molto più rapida e senza l’uso di prodotti aggressivi

Si tratta di tecnologie solitamente riservate a forni da 300€ o più, qui disponibili in un modello entry-level. Il forno è di tipo convenzionale (senza ventilazione forzata), con 4 funzioni totali che coprono calore superiore, inferiore, combinato e vapore.

Sul fronte sicurezza ed efficienza, la porta a triplo vetro mantiene la superficie esterna a temperatura ridotta, proteggendo da scottature accidentali e limitando la dispersione di calore. La ventola di raffreddamento contribuisce a ridurre rapidamente la temperatura del forno dopo l’uso, migliorando anche la convivenza tra forno e piano cottura sovrastante.

La finitura in acciaio inox con comandi meccanici in metallo garantisce un aspetto curato e una buona resistenza nel tempo. La classe energetica A è un altro punto a favore, specialmente se si considera l’uso frequente su base quotidiana. In confezione sono inclusi vassoio e griglia, pronti all’uso dopo l’installazione.

Sconto da 479€ a 168€: i dettagli dell’offerta su amazon

Su Amazon.it, venduto e spedito direttamente da Amazon, Cecotec Bolero Hexa C126000 Inox A è disponibile a 168€ rispetto al prezzo di listino di 479€. Si tratta di uno sconto del 65%, pari a un risparmio di 311€.

La spedizione è gratuita per i clienti Prime e i tempi di consegna sono quelli standard Amazon. Non ci sono dati storici completamente attendibili per stabilire con certezza se si tratta del minimo assoluto, ma il divario rispetto al prezzo originale è oggettivamente notevole e il confronto con i prezzi di mercato attuali (circa 159-179€ tra i vari rivenditori) conferma che si tratta di una proposta competitiva.

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