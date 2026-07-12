1500W, serbatoio da 325 ml e vapore pronto in meno di 30 secondi: non è il ferro verticale da viaggio che ci si aspetterebbe a questo prezzo. FMK ha costruito un dispositivo che nella fascia entry-level si comporta da mid-range, e adesso lo fa anche con uno sconto del 50% che difficilmente si vedrà di nuovo presto. Analizziamo perché vale la pena fermarsi su questa promozione.

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FMK ferro da stiro verticale: potenza da 1500W in formato tascabile

Chi ha già avuto tra le mani uno stiratore verticale da viaggio sa quanto spesso le specifiche sulla carta non corrispondano all’utilizzo reale. FMK Ferro da Stiro Verticale da Viaggio punta a sovvertire questa impressione partendo dalla potenza: 1500W sono un valore generoso per questa categoria, dove molti concorrenti si fermano a 1000 o 1200W.

Il risultato pratico è un riscaldamento ultra-rapido: il dispositivo è pronto all’uso in meno di 30 secondi (spesso anche 20), il che lo rende ideale per i ritocchi dell’ultimo minuto prima di una riunione o di una cena. Il serbatoio da 325 ml è tra i più capienti nella categoria portatile e garantisce circa 10 minuti di erogazione continua di vapore a 25 g/min, sufficienti per rinfrescare diversi capi in una singola sessione.

L’elemento tecnico più distintivo è però il sistema anti-versamento a 360°, basato su una pompa elettronica e un canale vapore ridisegnato. Mentre la maggior parte degli stiratori verticali non può essere inclinata oltre i 45 gradi senza rischiare schizzi, questo modello funziona correttamente anche in posizione capovolta. Per chi stira tessuti con decorazioni, abiti da sera o giacche strutturate, questa flessibilità fa una differenza concreta.

La testa in acciaio inossidabile assicura una distribuzione uniforme del calore e una durabilità maggiore rispetto alle testine in plastica, mentre il filtro acqua integrato permette l’uso diretto con acqua del rubinetto, senza dover ricorrere all’acqua distillata.

Riepilogo delle specifiche principali:

Potenza : 1500W

: 1500W Serbatoio : 325 ml

: 325 ml Emissione vapore : 25 g/min continui

: 25 g/min continui Riscaldamento : ≤ 30 secondi

: ≤ 30 secondi Autonomia : circa 10 minuti

: circa 10 minuti Funzione anti-versamento : 360° con pompa elettronica

: 360° con pompa elettronica Piastra : acciaio inossidabile

: acciaio inossidabile Filtro acqua : sì, compatibile con acqua del rubinetto

: sì, compatibile con acqua del rubinetto Accessori inclusi: spazzola per tessuti

Metà prezzo su Amazon: i dettagli dell’offerta

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