Flic lancia Flic Twist, il primo controller Matter al mondo!

Flic, un’azienda leader nel settore delle smart home, ha lanciato il suo primo controller Matter al mondo, il Flic Twist. Questa innovazione rivoluzionaria permette di controllare tutti gli apparecchi smart certificati Matter.

Scoprendo la novità a IFA 2024, Flic ha introdotto il Flic Twist, un dispositivo unico nel suo genere, che controlla i dispositivi per smart home certificati con lo standard Matter il quale assicura l’interoperabilità tra i prodotti per smart home di marchi diversi. Flic, col suo controller, arricchisce l’ecosistema di dispositivi compatibili con Matter, aprendo orizzonti di interazione precedentemente inesplorati.

Il Flic Twist si distingue per la sua semplicità, versatilità e design intuitivo. È possibile controllare una vasta gamma di funzioni in modalità wireless: dalla regolazione dei colori dell’illuminazione, alla luce, alla temperatura fino alla gestione di vari sistemi smart home. Oskar Öberg (CTO) ha affermato:

Developing a Matter Controller instead of opting for standard Matter integration was an ambitious challenge,” said Oskar Öberg, CTO of Flic. “But we recognized it as a crucial step in delivering unparalleled control to our users. The Flic Twist embodies our commitment to innovation and highlights Matter’s transformative potential in how we interact with our living spaces.