La Festa delle Offerte di Primavera di Amazon sta proponendo una grandissima quantità di sconti che riguardano praticamente tutte le categorie del sito. L’edizione 2026 dell’evento proseguirà fino al 16 marzo, con l’intento di celebrare l’arrivo della bella stagione. Vista la mole enorme di sconti, abbiamo selezionato per voi alcune tra le proposte migliori di varie categorie, con un bel mix di ribassi da non perdere.
Gli sconti da non perdere con la Festa delle Offerte di Primavera Amazon
È partita da poche ore la Festa delle Offerte di Primavera di Amazon, con migliaia di prodotti in promozione in tante categorie, tra cui elettronica, abbigliamento, casa, giardino e giocattoli, con il coinvolgimento di diversi grandi marchi. A differenza del Prime Day o della Festa delle Offerte Prime di Amazon, le offerte sono in questo caso generalmente valide per tutti (a meno di ribassi specifici), anche se l’abbonamento riserva comunque i suoi vantaggi (e a volte qualche sconto anticipato).
La Festa delle Offerte di Primavera Amazon, valida dal 10 al 16 marzo 2026, comprende tantissima tecnologia, tra prodotti per la smart home, dispositivi Amazon e dispositivi per la pulizia della casa (robot e aspirapolvere e lavapavimenti senza fili). In questa sede abbiamo raccolto le proposte più interessanti, con una selezione degli sconti migliori nelle varie categorie.
Senza ulteriori indugi, ecco una selezione degli sconti della Festa delle Offerte di Primavera Amazon, ordinati per tipologia e prezzo:
Offerte robot aspirapolvere e lavapavimenti
-
-33%
NARWAL Flow Stazione di Ricarica Compatta, Potenza di Aspirazione di 22.000 Pa, Sistema DualFlow Anti-Groviglio, Risciacquo con Acqua Calda a 45°C e Asciugatura con Aria Calda e App Intelligente
-
-33%
roborock Saros Z70 Robot Aspirapolvere con Braccio Meccanico OmniGrip, 7,98cm Ultrasottile, 22.000Pa, Tecnologia FlexiArm Riser, Telaio AdaptiLift, Stazione Multifunzionale 4.0, Hello Rocky, Argentato
-
-40%
DREAME Aqua10 Ultra Roller Complete Robot Aspirapolvere, Autopulizia Rullo, Supera Ostacoli da 8cm, Auto-Svuotamento, Aspirazione 30.000 Pa, Evita Oltre 240 Oggetti, Controllo Vocale Intelligente,Nero
-
-15%
roborock Saros 10R Robot Aspirapolvere, 7,98 cm, Antigroviglio, Telaio AdaptiLift, Rimozione Automatica dei Moci, Pulizia degli Angoli e dei Bordi, Stazione Multifunzionale 4.0, Hello Rocky
-
-35%
roborock Qrevo Curv 2 Pro Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti, 25000 Pa, Zero-Grovigli, Acqua 100°C, Autopulente, Evita Ostacoli, Asciugatura Auto, per Peli di Animali Domestici
-
-38%
NARWAL Flow Robot Aspirapolvere Lavapavimenti All-in-one FlowWash Autopulizia, Aspirazione 22000Pa, Fotocamera AI, Pulizia Tappeti Autosvuotamento, Acqua 45-80°C e Asciugatura
-
-10%
DREAME L40s Pro Ultra Robot Aspirapolvere, Auto-pulizia moci, Aspirazione 19.000 Pa, Spazzola antigroviglio, Estensione Moci e Spazzola Laterale per Angoli, evita oltre 180 oggetti, Controllo Vocale
-
-31%
NARWAL Freo Z10 Ultra, Robot Aspirapolvere, Potenza di Aspirazione 18000 Pa, Estensione Mocio Dinamica, Sistema Anti-aggrovigliamento, Pulizia Intelligente con Separazione Umido e Secco
-
-9%
DREAME L40 Ultra AE Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Aspirazione 19.000 Pa, Auto-Pulizia dei Moci con Acqua Calda a 75°C, Diverse Spazzole e Moci Flessibili, Svuotamento Automatico
-
-22%
NARWAL Freo Z10 Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti con Sistema Anti-Groviglio, 15.000Pa, Lavaggio 75°C, Asciugatura, Sollevamento Auto, Autosvuotamento, Evita Ostacoli, per Peli Animali
-
-2%
DREAME L10s Ultra Gen 3 Kit Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti, Aspirazione da 25.000 Pa, Spazzola Laterale e Moci Estensibili,Stazione di Pulizia Automatica All-in-One,Controllo Vocale e tramite App
-
-13%
roborock QV 35A Set Robot Aspirapolvere, Antigroviglio, 8000Pa, Panno Sollevabile, Autolavaggio, Asciugatura ad Aria, Stazione Tutto in Uno, Evitare Ostacoli, Strategie di Pulizia dei Tappeti, Bianco
-
-34%
DREAME L10s Ultra Gen 2 Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti con MopExtend RoboSwing, Aspirazione 10.000 Pa, Stazione Base Automatica, 32 Livelli di Acqua,Batteria da 240 Min
Offerte aspirapolvere e lavapavimenti senza fili
-
-10%
Tineco Floor One S9 Artist Steam Pro Lavapavimenti a Vapore 2-in-1 Tecnologia con Display LCD HyperSteam a 160℃ con Tecnologia, Fino a 90 minuti di autonomia Design DualBlock anti-groviglio
-
-7%
Tineco FLOOR ONE S9 Master Lavapavimenti aspirapolvere senza fili, pulizia ad acqua calda, corpo ultrasottile da 9,9 cm, aspirazione da 23000Pa, sistema autopulente Flashdry
-
-14%
DREAME H15 Mix Aspirapolvere Lavapavimenti 7-In-1, Braccio Robotico IA, Pulizia Bordi su 3 Lati, Aspirazione 23.000 Pa, Dosaggio Intelligente, 0 Grovigli, Lavaggio Spazzola a 100 °C
-
-29%
Tineco CARPET ONE Cruiser Lavatappeti, Pulizia Profonda per Tappeti e Moquette, Auto-pulizia e FlashDry, 75℃ PowerDry, Potente Aspirazione da 130W
-
-12%
DREAME H15 Pro Heat Aspirapolvere Lavapavimenti, Lavaggio 85 °C, Braccio Robotico IA GapFree, RGB, Aspirazione 22.000 Pa, 0 Grovigli,Lavaggio Spazzola 100 °C,Asciugatura 5 Min 90 °C,Navigazione e App
-
-27%
DREAME H15 Pro FoamWash Aspirapolvere Lavapavimenti, Pulizia Mirata, Dosaggio Intelligente Detergente, Braccio Robotico IA 2.0, TangleCut 2.0, Lavaggio Spazzola 100 °C, Asciugatura Intelligente
-
-7%
DREAME V20 Pro-A Aspirapolvere Senza Fili, 0 mm dai Bordi, Anti-groviglio, Pulizia Pavimenti duri e Tappeti e Moquette, Aspirazione 24,000PA/210 AW, Autonomia Massima 90 min, Filtrazione 99,99%
-
-33%
roborock F25 Combo Aspirapolvere Senza Fili e Lavapavimenti 5 in 1, Autopulizia ad alta temperatura a 90 °C,180° UltraPiatto,Pulizia Bordi su Due Lati, 20.000 Pa Aspirazionet per Pavimenti Duri
-
-24%
Tineco Pure One Station 5 Pro Raccolta automatica della polvere. Auto-pulizia completa. Aspirapolvere Senza Fili 200AW*. Spazzola ZeroTangle. Fino a 100 minuti di autonomia
-
-11%
NARWAL V40 Station Aspirapolvere Senza Fili, 28000PA / 220AW, Autonomia 120 minuti, Tecnologia Anti-groviglio per peli di Animali, Manutenzione Zero per 100 Giorni, Testina Multifunzione
-
-21%
DREAME H15 Pro Aspirapolvere Lavapavimenti, Braccio robotico AI DescendReach GapFree, Aspirazione da 21.000 Pa, 0 grovigli, Lavaggio spazzola a immersione a 100 °C, Asciugatura in 5 min a 90°C
-
-20%
Tineco Floor ONE S7 Stretch Ultra Lavapavimenti aspirapolvere senza fili, ad umido e a secco, Design reclinabile a 180°zero grovigli, 50 minuti di autonomia, auto-pulizia FlashDry a 85°C
-
roborock F25 LT Aspirapolvere e Lavapavimenti Senza Fili, 20000 Pa, Autopulizia ad alta temperatura a 90 °C, Design Piatto 180°,Pulizia Bordi su Due Lati, Doppio serbatoio, Ideale per Pavimenti Duri
-
-17%
DREAME Z30 Aspirapolvere Senza Fili, Scopa Elettrica Senza Fili, Aspirazione da 28,000PA/310 AW, Autonomia 90 Min, Rilevamento Automatico Sporcizia, Regolazione Automatica dell'aspirazione
-
-25%
DREAME H14 Pro Lavapavimenti Senza Filo, Design Piatto a 180°, Cura Della Spazzola a 60 °C, Aspirazione da 18.000 Pa,Asciugatura in 5 min, Dosaggio Automatico del Detergente, Controllo Tramite App
-
-23%
DREAME H12 Pro FlexReach Aspirapolvere Lavapavimenti, Design Piatto a 180°, 5 Min di Asciugatura, Aspirazione da 18.000 Pa, Pulizia a caldo a 90 °C, 50 Min di pulizia continua
Offerte smart home
-
Amazon Echo Show 8 (ultimo modello) - Schermo HD da 8,7'' con colori vibranti, audio spaziale e Alexa, Grafite
-
Ring Videocamera esterna Plus a batteria (Outdoor Camera Plus Ultimo modello) Video 2K grandangolare Videocamera di sicurezza wireless fai-da-te | Prova gratuita di 30 giorni piano d'abbonamento Ring
-
Ring videocitofono a batteria (Battery Video Doorbell) (2024) | Visuale a figura intera | Installazione semplice fai-da-te (5 min.) | con batteria integrata I Ring Home: 30 gg. prova gratuita
-
-
Fire TV Stick 4K Max di Amazon (Ultimo modello), Dispositivo per lo streaming con supporto per Wi-Fi 6E e modalità ambiente
-
-22%
Tapo C610 KIT 2K 3MP Telecamera Wifi Esterno Senza Fili con Pannello Solare, 360° PTZ Videocamera Sorveglianza a Batteria 6700mAh, Rilevamento Umano, Visione Notturna a Colori, Tracciamento AI, IP65
-
Amazon Fire TV Stick HD (Ultimo modello), TV gratuita e in diretta, telecomando vocale Alexa, controlli per Casa Intelligente, streaming HD
-
Videocamera Mini 2K+ Blink (ultimo modello) | Videocamera di sicurezza domestica con alimentatore plug-in, risoluzione video 2K, zoom 4x, visione notturna a colori | 1 videocamera – Bianca
-
-41%
SwitchBot Smart Relay Switch 1PM Intelligente con Ripetitore Bluetooth Integrato, Interruptore Wi-Fi & Bluetooth Compatibile con Alexa/Apple Home/Google Home, Interruttore Relè 1PM 16A Confezione da 2
-
-17%
Tapo C210 Telecamera Wi-Fi Interno 2K(3MP), Videocamera Sorveglianza, Visione Notturna, Notifiche in Tempo Reale, Storage su Cloud, MicroSD fino a 512GB, Funziona con Alexa e Google Assistant
-
-49%
Govee Striscia LED 5M, RGBIC LED Strisce con Controllo a Segmenti, Sincronizzazione Musicale, 64 Modalità Scena, Controllabile tramite App, Cambio Colore, per Casa e Camera da Letto
-
Questa era dunque la nostra selezione di sconti della Festa delle Offerte di Primavera di Amazon, che spazia tra varie categorie tech. Le proposte potrebbero subire alcune piccole variazioni di prezzo nel corso dei giorni, oppure andare esaurite ancora prima del termine dell’iniziativa. Nel caso abbiate individuato qualche prodotto di vostro interesse, vi consigliamo di non tentennare troppo in quanto le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.
Per offerte riguardanti altre tipologie di prodotti potete dare uno sguardo ai nostri articoli dedicati qui sotto, suddivisi per categoria. Per scoprire altri ribassi della Festa delle Offerte di Primavera di Amazon potete seguire il link in basso. Non volete perdervi le migliori offerte durante questo evento (e non solo)? Ricordate di iscrivervi al nostro canale Prezzi.tech, disponibile non solo su Telegram, ma anche su WhatsApp. Sempre su Telegram ci sono anche i nostri canali Errori Bomba (dedicato ad errori di prezzo e alle offerte bomba) e Sconti Casa.