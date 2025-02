Con l’avvento delle tecnologie smart, la sicurezza domestica ha fatto passi da gigante. EZVIZ, leader mondiale nel settore, ha recentemente lanciato una nuova gamma di dispositivi smart entry che promette di rivoluzionare il modo in cui proteggiamo le nostre case. Scopriamo insieme come questi strumenti possono migliorare la vostra vita quotidiana.

Videocitofoni smart: sicurezza e comodità a portata di mano

Chi di noi non ha mai desiderato poter controllare chi bussa alla porta senza doverci alzare dal divano? I videocitofoni smart di EZVIZ rappresentano la soluzione ideale per chi cerca un mix perfetto tra sicurezza e comodità. Modelli come l’HP5 e l’HP7 offrono funzionalità avanzate che vi permettono di monitorare l’ingresso della vostra casa direttamente dal vostro smartphone.

L’HP5 è particolarmente apprezzato per la sua facilità di installazione e il suo design elegante, che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente domestico. Con una telecamera ad alta risoluzione da 1080p e visione notturna a infrarossi, garantisce una sorveglianza continua e dettagliata. Inoltre, grazie alla funzione di camuffamento della voce, potete mantenere l’anonimato quando parlate con i visitatori.

Il modello HP7 porta la sicurezza a un livello superiore con il rilevamento tramite intelligenza artificiale delle figure umane. Non solo ricevete notifiche in tempo reale per movimenti sospetti, ma potete anche gestire gli accessi tramite schede RFID o codici QR temporanei – una funzione perfetta per chi gestisce affitti brevi.

Innovazioni nella sicurezza domestica: serrature smart e spioncini wireless

Oltre ai videocitofoni, EZVIZ offre soluzioni innovative anche nel campo delle serrature smart e degli spioncini wireless. La DL01 Pro, ad esempio, è una serratura smart retrofit che unisce estetica e funzionalità senza richiedere modifiche permanenti alla porta. Vi permette di aprire la porta con lo smartphone via Bluetooth o condividere chiavi digitali con amici e familiari, garantendo accessi sicuri e personalizzati.

La funzione di chiusura automatica è un ulteriore vantaggio: se dimenticate di chiudere bene la porta, riceverete immediatamente una notifica sull’app EZVIZ. E se integrate la serratura con un gateway domestico, potrete monitorare tutte le attività da remoto.

Per quanto riguarda gli spioncini wireless, modelli come DP2C e HP2 combinano design moderno con tecnologia avanzata. Dotati di telecamere integrate, vi consentono di controllare l’ingresso della vostra casa sia tramite schermo interno sia da remoto attraverso l’app EZVIZ. Il modello DP2C aggiunge anche funzioni di rilevamento del movimento per una sicurezza ancora maggiore.