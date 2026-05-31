Il mercato dei videocampanelli smart non smette di sorprendere, e l’ultimo annuncio di EZVIZ ne è la conferma più evidente. Il nuovo EP8 Ultra arriva con una dotazione tecnica di tutto rispetto: doppia fotocamera, funzioni basate sull’intelligenza artificiale, memoria integrata e una batteria pensata per garantire autonomia prolungata, il tutto a un prezzo accessibile.

L’elemento che distingue maggiormente EP8 Ultra dalla concorrenza è proprio il sistema a doppia fotocamera. Quella superiore è dedicata a inquadrare gli ospiti a figura intera, offrendo una visione completa del visitatore, mentre quella inferiore monitora l’area immediatamente davanti alla porta, risultando particolarmente utile per tenere d’occhio pacchi e consegne. Questa configurazione elimina di fatto i punti ciechi che affliggono i videocampanelli tradizionali, garantendo una copertura visiva davvero completa dell’ingresso.

A supporto dell’hardware troviamo un set di funzionalità IA in grado di riconoscere persone, volti familiari e pacchi, con notifiche contestualizzate che avvisano sia quando una consegna viene depositata davanti alla porta sia quando viene successivamente ritirata. Un dettaglio interessante riguarda la funzione Pre-Rolling 24/7: il sistema registra in modo continuo e mostra cosa accade nei primissimi istanti, ancora prima che qualcuno suoni il campanello, offrendo così un contesto molto più ampio rispetto a quanto fanno i classici sistemi basati sul rilevamento del movimento.

Tra le novità più curiose c’è lo schermo interattivo con supporto all’intelligenza artificiale, capace di mostrare personaggi digitali dinamici, messaggi di benvenuto e grafiche personalizzate anche in occasione di festività o eventi speciali. Una funzione che punta chiaramente a rendere l’interazione con i visitatori più piacevole e meno anonima rispetto alla classica videochiamate sul citofono.

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Qualità video, autonomia e connettività

Sul fronte tecnico, EP8 Ultra monta sensori da 6 MP e 2 MP abbinati a tecnologie come WDR e correzione della distorsione, che contribuiscono a restituire immagini nitide anche in condizioni di illuminazione difficili. Non manca la visione notturna a colori, resa possibile dall’illuminazione integrata, che permette di monitorare efficacemente l’esterno anche nelle ore serali e notturne.

Per quanto riguarda l’autonomia, il dispositivo integra due batterie al litio removibili da 9.600 mAh e una batteria di riserva, una soluzione pensata per ridurre al minimo i tempi di inattività e garantire un funzionamento continuativo nel tempo. Il design è certificato per resistere agli agenti atmosferici, quindi l’installazione all’esterno non pone particolari problemi legati alle condizioni climatiche.

La connettività è affidata al Wi-Fi 6, standard che assicura una connessione più stabile e veloce, particolarmente utile nelle abitazioni più grandi o con molti dispositivi connessi. Per l’archiviazione, il videocampanello integra una memoria eMMC da 32 GB che consente di conservare mesi di registrazioni senza dover necessariamente sottoscrivere un abbonamento cloud, anche se questa opzione resta disponibile per chi preferisce una soluzione ibrida. Completa il quadro la compatibilità con Google Assistant e Amazon Alexa, per gestire il dispositivo tramite comandi vocali e integrarlo nelle automazioni della propria smart home. Per chi fosse interessato ad approfondire l’argomento, è disponibile una sezione dedicata ai videocitofoni WiFi e campanelli wireless con guide e recensioni complete.

Prezzo e disponibilità

EZVIZ EP8 Ultra è già disponibile in Italia, sia sul sito ufficiale dell’azienda che su Amazon, al prezzo promozionale di 139,99 euro, leggermente inferiore al prezzo di listino standard di 149,99 euro. Una cifra che, considerata la dotazione tecnica offerta, lo posiziona in modo competitivo all’interno di un segmento sempre più affollato.

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