Una potenza di aspirazione da 22.000 Pa e un sistema di lavaggio con acqua calda a 80°C sono caratteristiche che raramente si trovano insieme in un robot aspirapolvere. Spesso si è costretti a scegliere tra un’aspirazione potente per tappeti e peli di animali e un lavaggio efficace per le macchie ostinate sui pavimenti duri. EUREKA J15 Max Ultra rompe questa regola, proponendosi come una soluzione all-in-one definitiva per la pulizia domestica, progettata per chi non accetta compromessi. Oggi, questo concentrato di tecnologia diventa ancora più interessante grazie a un’offerta su Amazon che ne taglia il prezzo in modo significativo, rendendolo un vero affare per chi cerca il massimo delle prestazioni.
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Eureka J15 Max Ultra: potenza e tecnologia per una pulizia profonda
EUREKA J15 Max Ultra non è un semplice robot aspirapolvere, ma un sistema di pulizia integrato che punta all’eccellenza su ogni fronte. Il suo punto di forza principale è l’incredibile potenza di aspirazione di 22.000 Pa, un valore da top di gamma assoluto che gli permette di rimuovere senza sforzo polvere fine, detriti di grandi dimensioni e peli di animali da qualsiasi superficie, inclusi i tappeti a pelo lungo dove altri modelli faticano. Questa capacità di aspirazione è supportata dalla tecnologia FlexiRazor, un innovativo sistema anti-groviglio che taglia attivamente capelli e peli prima che possano avvolgersi attorno alle spazzole, riducendo drasticamente la necessità di manutenzione manuale.
Ma è nel lavaggio che questo robot si distingue dalla concorrenza. A differenza dei sistemi tradizionali che si limitano a inumidire il pavimento, EUREKA J15 Max Ultra utilizza un sistema di lavaggio con acqua calda fino a 80°C. Questa temperatura elevata non solo scioglie lo sporco e le macchie più ostinate, come residui di cibo o impronte secche, ma garantisce anche un livello di igienizzazione superiore. La mappatura intelligente avanzata assicura una navigazione precisa e percorsi di pulizia ottimizzati, mentre la capiente batteria da 6400 mAh offre fino a 3 ore di autonomia. A completare il quadro c’è la stazione base multifunzione, che si occupa in totale autonomia dello svuotamento della polvere, del lavaggio e dell’asciugatura dei moci, rendendo l’esperienza d’uso quasi completamente automatizzata.
- Aspirazione: 22.000 Pa
- Sistema di lavaggio: Acqua calda a 80°C per un’azione igienizzante
- Tecnologia anti-groviglio: FlexiRazor per capelli e peli di animali
- Batteria: 6400 mAh per un’autonomia fino a 3 ore
- Rumorosità: Livelli contenuti fino a 62 dB
- Stazione base: Autopulente, autosvuotante e con asciugatura dei moci
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L’offerta Amazon da non perdere
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