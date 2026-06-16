ECOVACS è uno dei leader riconosciuti nel settore dei robot aspirapolvere e lavapavimenti e prende parte al Prime Day proponendo in offerta su Amazon, già prima dell’inizio del vero e proprio evento (che si svo i suoi migliori robot aspirapolvere e lavapavimenti ma anche robot lavavetri, robot tagliaerba e robot per la pulizia delle piscine.

I modelli protagonisti delle offerte appartengono alle serie DEEBOT, WINBOT, GOAT e ULTRAMARINE e puntano a offrire agli utenti la possibilità di scegliere la soluzione migliore per le proprie esigenze con sconti superiori al 30% rispetto a quanto richiesto di prezzi di listino ufficiali. Scopriamo tutti i dettagli della promozione.

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ECOVACS anticipa il Prime Day 2026 in anticipo: ecco le offerte già attive

Manca ancora una settimana al Prime Day 2026, occasione che inaugurerà l’estate e consentirà ai potenziali acquirenti di risparmiare un bel po’ di soldini nell’acquisto di praticamente qualsiasi cosa. Tra le offerte del momento, non potevano di certo mancare quelle targate ECOVACS, produttore in prima linea nel settore dei robot aspirapolvere e lavapavimenti.

Il produttore cinese ha deciso di lanciarsi nella mischia, proponendo in offerta, già una settimana prima dell’inizio della promozione vera e propria, un buon numero di prodotti a prezzi molto più bassi rispetto a quelli richiesti dal listino (parliamo di sconti superiori al 30%).

I dispositivi in offerta, come anticipato in apertura, appartengono alle serie DEEBOT (robot aspirapolvere e lavapavimenti di qualsiasi fascia di prezzo), WINBOT (robot lavavetri), GOAT (robot per la cura del prato) e ULTRAMARINE (robot per la pulizia delle piscine). Di seguito analizzeremo le peculiarità dei modelli in offerta e il prezzo in promozione.

ECOVACS DEEBOT X12 OMNICYCLONE

Il DEEBOT X12 OMNICYCLONE è l’attuale modello di punta della gamma di robot aspirapolvere e lavapavimenti dell’azienda. Questo dispositivo si distingue per la tecnologia FocusJet, un sistema che rileva automaticamente le macchie secche sul pavimento e attiva uno spruzzo mirato per pre-dissolverle.

DEEBOT X12 OMNICYCLONE offre una potenza di aspirazione fino a 22.000 Pa, con un flusso d’aria da 22 litri al secondo, e integra la spazzola principale anti-groviglio ZeroTangle 4.0 che gli renderà la vita super facile anche in presenza di capelli o peli di animali. Il lavaggio è affidato al mocio a rullo OZMO ROLLER 3.0 da 27 cm che è in grado di sollevarsi automaticamente di 15 mm quando individua dei tappeti, ovviamente per evitare di bagnarli. Inoltre, il dispositivo è in grado di superare agevolmente soglie alte 2,4 cm e dislivelli continui fino a 4 cm.

Uno dei punti di forza di questo robot è però la sua stazione base OMNICYCLONE che è dotata di un contenitore per la polvere da 1,6 litri, fondamentale per garantire fino a 48 giorni di autonomia, e si preoccupa in autonomia anche del lavaggio e dell’asciugatura dei panni. Nel complesso, si tratta di una soluzione completa e smart pensata per coloro che non cercano compromessi.

ECOVACS T90 PRO OMNI

In offerta troviamo anche l’esponente di punta della serie DEEBOT T, il robot aspirapolvere e lavapavimenti DEEBOT T90 PRO OMNI. Si tratta di un dispositivo che punta sulle prestazioni, grazie a una potenza di aspirazione pari a 30.000 Pa (flusso d’aria da 16 litri al secondo).

Come il modello di cui abbiamo parlato poco sopra, anche qua troviamo il mocio a rullo OZMO ROLLER 3.0 da 27 cm (che può sollevarsi di 15 mm per non bagnare i tappeti quando li rileva) e la spazzola anti-groviglio ZeroTangle 4.0 (per far sì che i capelli o i peli di animali non fermino la sessione di pulizia). La pulizia dei bordi e la navigazione sono supportate dalla tecnologia TruEdge 3.0 (permette al rullo di arrivare a 1,5 cm dalle pareti) e dal sistema AIVI 3D 4.0 (che permette al robot di rilevare ed evitare gli ostacoli).

Per quanto concerne la stazione base, essa integra il sistema Fresh Flow che lava il panno con acqua pulita riscaldata a 75°C (tramite 32 ugelli ad alta pressione) e garantisce oltre 90 giorni di svuotamento autonomo della polvere. L’obiettivo principale di questa soluzione è automatizzare le pulizie quotidiane.

ECOVACS WINBOT W3 OMNI

Andando oltre, ECOVACS propone in offerta anche uno dei robot lavavetri di punta della sempre più apprezzata gamma WINBOT. Parliamo del WINBOT W3 OMNI, un robot affiancato da una stazione base dotata dell’esclusivo sistema Vortex Wash: in un minuto, sedici ugelli ad alta pressione lavano in totale autonomia il panno del robot.

La pulizia sui vetri sfrutta una tecnologia di nebulizzazione a triplo ugello, guidata all’algoritmo WIN-SLAM 5.0 che è in grado di mappare i percorsi ed evitare gli ostacoli con precisione millimetrica. Il dispositivo può operare sia collegato alla rete elettrica che in modalità senza fili: ciò è reso possibile da una batteria che garantisce fino a 130 minuti di pulizia continua.

Per un robot lavavetri è fondamentale godere di un robusto sistema di sicurezza. L’azienda ha dotato questo robot di un sistema di sicurezza a 12 fasi: la stazione da 10 kg offre una forza di ancoraggio da 800 N; il tutto mentre il robot mantiene un’aspirazione continua sul vetro pari a 8.000 Pa per prevenire le cadute.

ECOVACS GOAT O600 RTK

ECOVACS continua a guadagnare terreno anche nel segmento dei robot tagliaerba o per la cura del prato con i suoi robot della serie GOAT. In tal senso, tra le offerte che l’azienda propone come antipasto al Prime Day, troviamo il GOAT O600 RTK, un modello ottimizzato per giardini fino a 600 metri quadri che può operare senza fili perimetrali fisici.

Per orientarsi, questo robot si affida al sistema di navigazione TrueMapping 2.0 RTK multi-fusion e a una fotocamera potenziata dall’intelligenza artificiale visiva (AIVI) che è in grado di riconoscere ed evitare proattivamente oltre 200 tipologie di ostacoli, inclusi piccoli animali.

L’altezza del taglio dell’erba può essere regolata da 3 a 8 cm, con incrementi manuali di 0,5 cm per step. A livello di mobilità, il GOAT O600 RTK è in grado di destreggiarsi in passaggi stretti fino a 70 cm e di affrontare pendenze che raggiungono il 45% (ovvero 24° di inclinazione). L’intera struttura vanta una certificazione di impermeabilità IPX6 che ne facilita anche le operazioni di risciacquo.

ECOVACS ULTRAMARINE P1

Da qualche mese, anche in Italia, sono disponibili i robot ECOVACS della serie ULTRAMARINE, quella pensata per automatizzare la pulizia delle piscine. Di questa serie troviamo in offerta ULTRAMARINE P1, un robot con design senza fili, una scocca con certificazione IP68 e una batteria da 5.200 mAh che assicura la copertura di aree fino a 180 metri quadri (fino a 3 ore di lavoro in modalità Eco con una sola ricarica).

L’efficienza della pulizia è trainata dal sistema di aspirazione UltraPure da 4.800 GPH e da un filtro a doppio strato (composto da una maglio da 180 micron all’esterno e una maglia da 3 micron all’interno). Il dispositivo ottimizza i propri percorsi per coprire sia le pareti che il pavimento della piscina tramite il sistema SmartNavi e un sensore IMU integrato.

Grazie alle quattro spazzole a rullo indipendenti e alla trazione ottimizzata, ULTRAMARINE P1 è in grado di superare facilmente ostacoli strutturali sul fondo (come i fari subacquei) con altezze fino a 5,5 cm.

Ci sono altre offerte già attive ma i veri “botti” arriveranno la prossima settimana

Se le offerte principali della promo pre-Prime Day di cui vi abbiamo appena parlato non fossero sufficienti, vi segnaliamo che ECOVACS propone (già oggi) in offerta tantissimi altri prodotti che fanno parte di tutte le gamme dell’azienda.

Da martedì 23 giugno 2026, data in cui avrà effettivamente inizio l’Amazon Prime Day, partiranno poi tantissime nuove offerte che permetteranno ai potenziali acquirenti di risparmiare su un maggior numero di prodotti. Non vi possiamo spoilerare molto ma, ad esempio, la prossima settimana andrà in offerta il “GOAT” dei robot per la cura del prato, ovvero ECOVACS GOAT A1600 LiDAR Pro.

Il consiglio è semplice: restate sintonizzati sulle nostre pagine per non perdervi nemmeno un’offerta del Prime Day 2026 e, in aggiunta, vi suggeriamo di iscrivervi al nostro canale Telegram Prezzi.tech e al nostro canale WhatsApp PrezziTech.

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