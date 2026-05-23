Chi possiede animali domestici sa bene quanto sia difficile mantenere i pavimenti puliti. Peli, sporco e la necessità di una pulizia costante possono diventare un vero incubo. ECOVACS DEEBOT X9 PRO OMNI nasce proprio per risolvere questo problema, unendo una potenza di aspirazione fuori dal comune a tecnologie di lavaggio e manutenzione automatizzate. L’aspetto più interessante? In questo momento, questo concentrato di tecnologia è disponibile a un prezzo che lo rende un’opportunità da non lasciarsi sfuggire, grazie a un’offerta speciale su Amazon. Analizziamo nel dettaglio perché questo robot è la soluzione definitiva per la pulizia domestica.

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Ecovacs Deebot X9 Pro Omni: potenza e intelligenza al servizio della pulizia

ECOVACS DEEBOT X9 PRO OMNI non è un semplice robot aspirapolvere, ma un sistema di pulizia integrato progettato per offrire prestazioni di altissimo livello con il minimo intervento manuale. Il suo punto di forza è la tecnologia BLAST, che garantisce una potenza di aspirazione di ben 16.600 Pa, un valore eccezionale che permette di rimuovere lo sporco più ostinato da qualsiasi superficie, inclusi tappeti a pelo lungo e le fughe dei pavimenti. Questa potenza, unita a un flusso d’aria aumentato del 38%, assicura una pulizia profonda e completa.

La vera innovazione, tuttavia, risiede nelle sue capacità di lavaggio e manutenzione. La tecnologia OZMO ROLLER permette ai rulli di autolavarsi istantaneamente, garantendo che il robot lavi sempre con panni puliti ed evitando la diffusione di sporco. Inoltre, il lavaggio dei panni avviene con acqua calda a 63°C, una caratteristica premium che scioglie le macchie di grasso e lo sporco più difficile. Per chi ha animali, la tecnologia ZeroTangle 3.0 è una vera benedizione: la spazzola è progettata per evitare l’aggrovigliamento di peli e capelli, riducendo drasticamente la manutenzione.

Le sue caratteristiche principali includono:

Potenza di aspirazione BLAST : 16.600 Pa per una pulizia profonda.

: per una pulizia profonda. Autopulizia OZMO ROLLER : I rulli si puliscono da soli per un lavaggio sempre efficace.

: I rulli si puliscono da soli per un lavaggio sempre efficace. Lavaggio con acqua calda : Utilizza acqua a 63°C per una maggiore igiene e pulizia.

: Utilizza acqua a 63°C per una maggiore igiene e pulizia. Sistema Triple Lift : Solleva automaticamente i panni di lavaggio quando rileva un tappeto, evitando di bagnarlo.

: Solleva automaticamente i panni di lavaggio quando rileva un tappeto, evitando di bagnarlo. Tecnologia anti-groviglio ZeroTangle 3.0 : Ideale per case con animali domestici.

: Ideale per case con animali domestici. Navigazione LiDAR e fotocamera RGB : Mappatura precisa e riconoscimento intelligente degli ostacoli.

: Mappatura precisa e riconoscimento intelligente degli ostacoli. Stazione OMNI All-in-One: Svuota automaticamente la polvere, lava e asciuga i panni, e riempie il serbatoio dell’acqua pulita.

L’offerta su Amazon da cogliere al volo

Questa offerta rappresenta una delle migliori opportunità per acquistare un robot di fascia alta a un prezzo decisamente più accessibile. ECOVACS DEEBOT X9 PRO OMNI è attualmente disponibile su Amazon al prezzo promozionale di 399€.

L’offerta riguarda il modello di colore nero ed è venduto direttamente da ECOVACS tramite la piattaforma Amazon, garantendo affidabilità e accesso a tutti i vantaggi della spedizione Prime, se disponibile. È importante sottolineare che promozioni di questo tipo su prodotti così richiesti tendono ad avere una durata limitata o sono soggette all’esaurimento delle scorte disponibili. Per chi stava valutando l’acquisto di un robot aspirapolvere e lavapavimenti top di gamma, questo è il momento ideale per fare il passo, assicurandosi un dispositivo dalle prestazioni professionali a un costo molto più contenuto.

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