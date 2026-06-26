Chi dice che per avere un robot aspirapolvere e lavapavimenti davvero completo servano cifre da capogiro? ECOVACS DEEBOT T90 PRO OMNI dimostra il contrario, e in questo momento lo fa ancora di più: 260€ di risparmio sul prezzo di listino rappresentano il miglior affare che si possa fare su questo modello, disponibile adesso su Amazon al prezzo più basso mai registrato. Con 30.000 Pa di potenza di aspirazione, ricarica PowerBoost e un rullo di lavaggio di nuova generazione, le specifiche parlano da sole. Vediamo nel dettaglio perché vale ogni centesimo.

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ECOVACS DEEBOT T90 PRO OMNI: potenza blast, rullo XXL e autonomia da record

Presentato al CES 2026 di Las Vegas e arrivato in Italia a marzo, DEEBOT T90 PRO OMNI porta con sé una combinazione di specifiche tecniche che in questa fascia di prezzo è davvero difficile trovare raccolta in un singolo dispositivo.

Il cuore dell’aspirazione è la tecnologia BLAST, che combina un motore brushless ad alta coppia, un’aerodinamica interna riprogettata e pale ottimizzate per raggiungere una potenza di 30.000 Pa con un flusso d’aria di 16 litri al secondo. Il risultato pratico è una raccolta efficace di polvere fine e detriti grossolani, spesso in un solo passaggio. Lavora in sinergia con il sistema ZeroTangle 4.0, che risolve definitivamente il problema dei capelli e peli di animali aggrovigliati attorno alla spazzola grazie a una struttura a cono con parte sinistra libera e spazzola laterale a doppio pettine.

Sul fronte lavaggio, il rullo OZMO ROLLER 3.0 è lungo 27 cm (il 50% in più rispetto al precedente) e ruota fino a 200 giri al minuto, costantemente lavato da 32 ugelli pressurizzati. Il sistema TruEdge 3.0 lo estende di 1,5 cm lateralmente per pulire a filo muro e battiscopa senza graffiare. Degno di nota anche il sistema di erogazione automatica del detergente con doppio vano, che dosifica la soluzione senza intervento manuale sia durante il lavaggio dei pavimenti che durante la pulizia del rullo nella stazione.

La vera rivoluzione è però la tecnologia PowerBoost: durante le soste per pulire il mocio, il robot recupera il 10% della carica in soli 3 minuti, garantendo sessioni di pulizia continue fino a 500 m² anche alle impostazioni massime. La batteria è di tipo EV-Grade, derivazione automotive, progettata per sopportare cicli di ricarica rapida intensi senza degradarsi. L’autonomia dichiarata arriva fino a 350 minuti in modalità basso consumo.

La navigazione AIVI 3D 4.0 sfrutta una camera RGB frontale con illuminazione integrata e un sensore Mini-ToF, eliminando la torretta LiDAR e abbassando il profilo a soli 95 mm: sufficiente per passare sotto divani e mobili bassi. Il sistema TruePass 4WD a quattro ruote motrici permette di superare soglie fino a 2,4 cm (o doppi livelli consecutivi fino a 4 cm). La gestione intelligente è affidata all’agente AI YIKO, che mappa la casa, apprende le abitudini e seleziona autonomamente la modalità migliore per ogni stanza.

La stazione OMNI completa il quadro con:

Autosvuotamento in sacchetto da 2,5 litri (fino a 90 giorni senza intervento)

in sacchetto da (fino a senza intervento) Lavaggio del rullo con acqua riscaldata a 75°C tramite sistema Fresh Flow

con acqua riscaldata a tramite sistema Fresh Flow Asciugatura con aria calda a 63°C

con aria calda a Vassoio mocio senza manutenzione per 150 giorni

260€ di risparmio su Amazon: l’offerta da non perdere

L’occasione è concreta e i numeri parlano chiaro:

Prezzo di listino: 799€

799€ Prezzo in offerta: 539€

Risparmio: 260€ (-33%)

Disponibile su: Amazon.it

Amazon.it Colorazione: Nero (Black)

Si tratta del prezzo più basso mai registrato per ECOVACS DEEBOT T90 PRO OMNI, e visto il contesto promozionale attuale, non è detto che duri ancora a lungo. Per chi stava aspettando il momento giusto per portarsi a casa uno dei robot aspirapolvere e lavapavimenti più completi della sua categoria, questo è quel momento.

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