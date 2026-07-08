ECOVACS DEEBOT T90 PRO OMNI presentato al CES 2026 con un posizionamento premium, oggi disponibile su Amazon a 599€ invece di 799€: uno sconto da 200€ che porta il robot aspirapolvere e lavapavimenti di punta di ECOVACS a un prezzo decisamente più accessibile rispetto al listino ufficiale. Chi segue l’andamento dei prezzi sa che il modello ha già toccato un minimo storico di 539€, ma l’attuale promozione resta un’occasione concreta per chi valuta l’acquisto senza aspettare ulteriori ribassi incerti.

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ECOVACS DEEBOT T90 PRO OMNI: 30.000 Pa, lavaggio a 75°C e un’intelligenza artificiale che gestisce tutto

Pochi robot riescono a concentrare in un corpo da soli 95 mm di altezza un sistema di aspirazione da 30.000 Pa, un lavaggio con acqua calda fino a 75°C e un agente AI autonomo. ECOVACS DEEBOT T90 PRO OMNI ci riesce, e i test indipendenti di Vacuum Wars lo confermano: è stato definito potenzialmente il miglior robot ECOVACS mai testato, con un punteggio del 100% nella rimozione dei peli di animali domestici dai tappeti, ben sopra la media di categoria dell’82%.

Il motore alla base di tutto è la tecnologia BLAST, che combina un motore brushless ad alta coppia, un’aerodinamica interna riprogettata e pale ottimizzate per raggiungere i 30.000 Pa dichiarati, rispetto ai 18.000 Pa del predecessore T80 OMNI: un salto prestazionale netto, non solo sulla carta.

Per il lavaggio, il sistema OZMO ROLLER 3.0 con Fresh Flow Power Washing utilizza una pompa diretta ad alta pressione che eroga acqua pulita riscaldata fino a 75°C attraverso 32 ugelli di precisione, senza riciclare l’acqua sporca. A questo si aggiunge l’erogazione automatica del detergente, che rilascia la quantità precisa di soluzione per ogni ciclo, eliminando dosaggi manuali.

Tra le funzionalità degne di nota:

AGENTE YIKO AI : il sistema di intelligenza artificiale esegue la mappatura autonoma della casa, adatta le impostazioni di pulizia in tempo reale e gestisce le zone con animali domestici in modo proattivo, evitandoli e concentrando la pulizia dove serve davvero

: il sistema di intelligenza artificiale esegue la mappatura autonoma della casa, adatta le impostazioni di pulizia in tempo reale e gestisce le zone con animali domestici in modo proattivo, evitandoli e concentrando la pulizia dove serve davvero PowerBoost : ripristina il 10% della batteria in 3 minuti durante le pause di pulizia del mocio, garantendo copertura continua fino a 500 m² senza interruzioni, anche alla potenza massima

: ripristina il durante le pause di pulizia del mocio, garantendo copertura continua fino a senza interruzioni, anche alla potenza massima TruePass : sistema di arrampicata adattivo a 4 ruote motrici che supera soglie fino a 4 cm di altezza

: sistema di arrampicata adattivo a che supera soglie fino a di altezza Triple Lift : il rullo si solleva automaticamente sui tappeti per evitare di bagnarli, intensificando contemporaneamente l’aspirazione

: il rullo si solleva automaticamente sui tappeti per evitare di bagnarli, intensificando contemporaneamente l’aspirazione ZeroTangle 4.0 : sistema anti-aggrovigliamento di quarta generazione

: sistema anti-aggrovigliamento di quarta generazione AIVI 3D 4.0 Omni-Approach : navigazione basata su VLM e deep learning per riconoscimento preciso degli ostacoli e pulizia accurata dei bordi grazie a TruEdge 3.0

: navigazione basata su VLM e deep learning per riconoscimento preciso degli ostacoli e pulizia accurata dei bordi grazie a Manutenzione ridotta: auto-svuotamento per 90 giorni, mocio senza manutenzione per 150 giorni

Il profilo ultra-slim da 95 mm è reso possibile dall’integrazione del LiDAR nel corpo del robot anziché in una torretta esterna, una scelta progettuale che migliora sia l’estetica che la praticità sotto i mobili. La scocca con texture, disponibile in versione Bianca (quella in offerta su Amazon) e nera, conferisce un aspetto curato e meno industriale rispetto ai modelli precedenti.

Sconto da 200€ su Amazon: i numeri dell’offerta

ECOVACS DEEBOT T90 PRO OMNI è disponibile su Amazon.it nella versione Bianca a 599€ rispetto al prezzo di listino di 799€, con un risparmio diretto di 200€ pari a uno sconto del 25%. Lo stesso prezzo è riscontrabile anche su MediaWorld e Unieuro, a conferma che si tratta di una promozione diffusa e non di un’offerta flash isolata.

Vale la pena ricordare che il minimo storico registrato su Amazon è stato di 539€, quindi chi cerca il prezzo assoluto più basso potrebbe attendere, ma senza garanzie sui tempi. Al momento, 599€ rappresenta comunque un punto d’ingresso interessante per un prodotto di questa fascia, considerando le prestazioni certificate nei test indipendenti.

La disponibilità su Amazon permette di beneficiare della spedizione Prime e delle consuete garanzie del marketplace.

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