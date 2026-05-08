Cercare un robot aspirapolvere che sia veramente autonomo e potente spesso significa superare soglie di prezzo molto alte. ECOVACS DEEBOT T90 OMNI sfida questa logica, specialmente ora che è protagonista di un’offerta molto interessante. Con una stazione OMNI autopolente, una potenza di aspirazione di 30.000 Pa e un sistema di lavaggio avanzato, questo dispositivo si posiziona nella fascia alta del mercato. La promozione attuale lo rende accessibile a un prezzo decisamente più competitivo, rappresentando un’ottima opportunità per chi desidera una soluzione di pulizia domestica di livello superiore, senza compromessi sulle prestazioni. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che lo rendono un prodotto da tenere d’occhio e i termini specifici di questa promozione.

Seleziona SmartDomotica.it come fonte preferita su Google

ECOVACS DEEBOT T90 OMNI: potenza e intelligenza per una pulizia completa

Il cuore pulsante di ECOVACS DEEBOT T90 OMNI è senza dubbio il suo sistema di aspirazione BLAST da 30.000 Pa, una potenza eccezionale che garantisce la rimozione di polvere, detriti e peli di animali in una sola passata. Questo lo rende ideale per chi possiede animali domestici, anche grazie alla spazzola con design ZeroTangle che previene attivamente l’aggrovigliamento dei peli. La potenza bruta è però solo l’inizio: il vero punto di forza di questo robot è la sua capacità di combinare aspirazione e lavaggio in modo sinergico e intelligente.

Il sistema di lavaggio OZMO Roller 3.0 è dotato di un panno rotante più largo (27 cm) che gira a 200 RPM e di un sistema a 16 ugelli per il lavaggio pressurizzato, eliminando le macchie ostinate senza lasciare aloni. La gestione della pulizia è affidata a tecnologie di navigazione avanzate. Il sistema TruePass Adaptive 4WD permette al robot di superare ostacoli e adattarsi a superfici complesse, mentre la tecnologia AIVI 3D 4.0 sfrutta l’intelligenza artificiale per un riconoscimento preciso degli oggetti, evitando collisioni con cavi, scarpe o giocattoli. A completare il pacchetto smart c’è l’assistente vocale YIKO AI, che permette di avviare e personalizzare la pulizia con semplici comandi vocali.

L’autonomia operativa è garantita dalla Stazione OMNI, che non si limita a ricaricare il robot, ma gestisce in automatico lo svuotamento del contenitore della polvere e il lavaggio e l’asciugatura dei panni rotanti. Il sistema Triple Lift solleva automaticamente i panni quando rileva un tappeto, evitando di bagnarlo e massimizzando l’efficienza di pulizia su ogni tipo di superficie.

Potenza di aspirazione: 30.000 Pa con sistema BLAST

30.000 Pa con sistema BLAST Sistema di lavaggio: OZMO Roller 3.0 con rotazione a 200 RPM e lavaggio pressurizzato

OZMO Roller 3.0 con rotazione a 200 RPM e lavaggio pressurizzato Navigazione: TruePass Adaptive 4WD e AIVI 3D 4.0

TruePass Adaptive 4WD e AIVI 3D 4.0 Assistente vocale: YIKO AI integrato

YIKO AI integrato Stazione base: OMNI autopolente, autosvuotante e con asciugatura ad aria calda

OMNI autopolente, autosvuotante e con asciugatura ad aria calda Funzioni specifiche: Spazzola ZeroTangle anti-groviglio, sistema Triple Lift per tappeti

L’offerta su Amazon: sconto e dettagli

Questa promozione rende ECOVACS DEEBOT T90 OMNI un’opzione ancora più allettante per chi cerca il top di gamma senza voler spendere una fortuna. Il prezzo di listino di questo robot aspirapolvere lavapavimenti è di 699,00 €. Grazie all’attuale offerta disponibile su Amazon, è possibile acquistarlo al prezzo speciale di 599,00 €.

Si tratta di un risparmio netto di 100 €, che corrisponde a uno sconto del 14% sul prezzo originale. Un’occasione da non sottovalutare per un dispositivo con queste caratteristiche tecniche e una stazione di ricarica così completa. Il prodotto, nella colorazione bianca, è venduto e spedito direttamente da ECOVACS ROBOTICS ITALY tramite la piattaforma Amazon, garantendo così affidabilità e un servizio clienti di prim’ordine. L’offerta è soggetta a disponibilità e potrebbe avere una durata limitata, pertanto è consigliabile approfittarne finché è attiva.

Iscrivetevi al nostro canale Telegram PrezziTech per ricevere in tempo reale le migliori offerte sulla tecnologia: https://t.me/prezzitech e al canale ErroriBomba per errori di prezzo o sconti incredibili su qualsiasi prodotto: https://t.me/erroribomba.

Seleziona SmartDomotica.it come fonte preferita su Google