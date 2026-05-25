Trovare un robot aspirapolvere e lavapavimenti che offra una pulizia con acqua calda e una potenza di aspirazione da top di gamma a meno di 500€ è un’impresa quasi impossibile. ECOVACS DEEBOT T80 OMNI rompe questa barriera, presentandosi oggi con un’offerta su Amazon che lo rende estremamente competitivo. Questo dispositivo non è un semplice robot, ma una vera e propria stazione di pulizia autonoma che promette di rivoluzionare la manutenzione domestica. La combinazione di una potenza da 18.000 Pa e l’innovativa spazzola lavapavimenti OZMO ROLLER con acqua calda lo posiziona in una categoria a sé. Analizziamo nel dettaglio le sue caratteristiche e i termini di questa interessante promozione.

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ECOVACS DEEBOT T80 OMNI: pulizia profonda con acqua calda e potenza estrema

ECOVACS DEEBOT T80 OMNI si distingue nel mercato per un arsenale di tecnologie all’avanguardia pensate per una pulizia senza compromessi. Il cuore del sistema è la sua incredibile potenza di aspirazione di 18.000 Pa, un valore eccezionale che garantisce la rimozione di polvere, detriti e peli di animali da qualsiasi superficie, dai pavimenti duri ai tappeti a pelo lungo. A questa si affianca la spazzola principale con tecnologia ZeroTangle 3.0, progettata specificamente per evitare l’aggrovigliamento di peli e capelli, un vantaggio non da poco per chi vive con animali domestici.

La vera innovazione, però, risiede nel sistema di lavaggio. Il DEEBOT T80 OMNI utilizza la tecnologia OZMO ROLLER, una spazzola a rullo che non si limita a inumidire il pavimento, ma lo strofina attivamente. Il tutto è potenziato dall’uso di acqua calda a temperatura regolabile (40-75°C), capace di sciogliere lo sporco più ostinato e le macchie grasse con un’efficacia superiore rispetto ai sistemi tradizionali ad acqua fredda. La navigazione è affidata al preciso sistema dToF Lidar, che mappa l’ambiente con accuratezza per creare percorsi di pulizia efficienti, mentre l’intelligenza artificiale si occupa di riconoscere ed evitare gli ostacoli, inclusi i piccoli oggetti lasciati a terra.

L’autonomia è garantita dalla stazione OMNI, un hub multifunzione che gestisce ogni aspetto della manutenzione:

Svuotamento automatico della polvere raccolta dal robot.

della polvere raccolta dal robot. Lavaggio automatico dei moci con acqua calda.

dei moci con acqua calda. Asciugatura ad aria calda per prevenire la formazione di odori e batteri.

per prevenire la formazione di odori e batteri. Rifornimento automatico del serbatoio d’acqua del robot.

Grazie a questa base, il DEEBOT T80 OMNI offre fino a 5 mesi di pulizia quasi completamente autonoma. La batteria da 6400 mAh assicura fino a 220 minuti di operatività con una singola carica.

Per ulteriori dettagli:

Un’offerta da cogliere al volo

L’opportunità di acquistare un dispositivo di questo calibro a un prezzo così vantaggioso è rara. Attualmente, ECOVACS DEEBOT T80 OMNI è disponibile su Amazon a un prezzo promozionale di 499€, con un notevole ribasso rispetto al prezzo di listino di 599€. Questo si traduce in un risparmio netto di 100€, corrispondente a uno sconto del 17%.

L’offerta riguarda il modello in colorazione Nera e, come spesso accade per promozioni di questa portata, la disponibilità potrebbe essere limitata sia nel tempo che nelle scorte. Per gli abbonati al servizio Amazon Prime, la spedizione è rapida e inclusa nel prezzo, garantendo di ricevere il prodotto in tempi brevi. Si tratta di un’occasione ideale per chi desidera fare un salto di qualità nella pulizia domestica, affidandosi a una soluzione tecnologica avanzata che minimizza l’intervento manuale e massimizza i risultati.

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