Da quando ECOVACS ha presentato DEEBOT T80 OMNI al grande pubblico, in molti attendevano il momento in cui il prezzo scendesse a un livello più accessibile. A quanto pare, quel momento è arrivato: su Amazon il robot è disponibile con uno sconto che supera il 30%, avvicinandosi a una soglia di prezzo che cambia parecchio le carte in tavola rispetto al listino di lancio. Analizziamo nel dettaglio cosa offre questo robot e a quanto lo si porta a casa.

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ECOVACS DEEBOT T80 OMNI: rullo lavante, 18.000 Pa e una stazione base che fa quasi tutto

Il punto di partenza di DEEBOT T80 OMNI è la tecnologia di lavaggio OZMO Roller, che non si limita a strofinare il pavimento con panni rotanti: utilizza un vero rullo che lavora a 200 giri/min con una pressione di 3.700 Pa, capace di rimuovere macchie appiccicose e sporco ostinato in modo decisamente più efficace rispetto ai sistemi a doppia piastra vibrante. Una caratteristica che lo distingue concretamente da buona parte della concorrenza nella stessa fascia.

La potenza di aspirazione si attesta a 18.000 Pa, tra le più elevate della categoria, con una spazzola principale aggiornata con il sistema ZeroTangle 3.0: la configurazione a spirale e le setole a V a 45° prevengono i grovigli di capelli e peli di animali domestici, risolvendo uno dei problemi più comuni tra chi utilizza robot aspirapolvere quotidianamente.

Sul fronte navigazione, DEEBOT T80 OMNI si affida al sistema AIVI 3D 3.0 Omni-Approach, che combina fotocamera RGB, luce strutturata e sensori dToF per una mappatura tridimensionale in tempo reale, affiancato dal modello VLM con architetture di deep learning per il riconoscimento preciso degli oggetti. La gestione dei tappeti è automatica: il mocio si solleva di 10 mm per evitare bagnature, con opzioni dedicabili per ogni tipo di tappeto presente in casa.

Le principali specifiche in sintesi:

Potenza aspirazione : 18.000 Pa

: 18.000 Pa Sistema lavaggio : OZMO Roller, 200 giri/min, 3.700 Pa di pressione

: OZMO Roller, 200 giri/min, 3.700 Pa di pressione Navigazione : AIVI 3D 3.0 con sensori dToF e fotocamera RGB

: AIVI 3D 3.0 con sensori dToF e fotocamera RGB Batteria : 6.400 mAh, autonomia fino a circa 300 minuti

: 6.400 mAh, autonomia fino a circa Stazione base : 10-in-1, con serbatoi da 3,7 L (pulita) e 2,2 L (sporca)

: 10-in-1, con serbatoi da (pulita) e (sporca) Lavaggio rullo : acqua calda tra 40 e 75 °C , asciugatura ad aria calda a 45 °C

: acqua calda tra , asciugatura ad aria calda a Dimensioni robot : altezza 98 mm, larghezza 351,5 mm

: altezza 98 mm, larghezza 351,5 mm Design: senza torretta LiDAR sporgente, profilo più basso

La stazione base gestisce in autonomia lavaggio e asciugatura del rullo, con il vassoio di lavaggio che richiede manutenzione solo ogni 150 giorni. La batteria da 6.400 mAh garantisce sessioni da quasi 5 ore, pensata per abitazioni che superano i 120-150 mq. Vale la pena segnalare che manca il dispenser automatico del detersivo, presente invece su alcuni diretti concorrenti come il Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete: per chi lava i pavimenti ogni giorno, potrebbe essere un dettaglio da tenere in considerazione.

Prezzo, sconto e disponibilità: i numeri dell’offerta

Su Amazon.it, DEEBOT T80 OMNI nella versione Nero è disponibile a 399€ rispetto al prezzo precedente di 569€, con un risparmio di 170€ pari a circa il 30% di sconto. Considerando che il prezzo di lancio ufficiale era di 1.099€ e che il minimo storico registrato si attesta a 499€, questa promozione rappresenta uno dei prezzi più competitivi mai visti per questo modello. La disponibilità è su Amazon.it con spedizione gestita dal marketplace.

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