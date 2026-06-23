-42% su un robot che aspira, lava, si pulisce da solo e passa dove altri non arrivano: ECOVACS DEEBOT T50 PRO OMNI Gen3 scende a 349€ durante il Prime Day 2026, partendo da un listino di 599€. Un risparmio di 250 euro su una macchina di terza generazione che ECOVACS ha affinato nei dettagli senza alzare il prezzo, anzi. Chi cercava il momento giusto per portare a casa un robot con stazione OMNI completa lo ha trovato.

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ECOVACS DEEBOT T50 PRO OMNI Gen3: 25.000 Pa, 81 mm di altezza e una stazione che fa quasi tutto da sola

Il primo dato che colpisce di ECOVACS DEEBOT T50 PRO OMNI Gen3 è la sua altezza: soli 81 mm, resa possibile dall’integrazione del modulo LiDAR dToF nella parte anteriore anziché in una torre superiore. Questo significa che il robot riesce a infilarsi sotto mobili che altri aspirapolvere robot nemmeno vedono, garantendo una copertura reale e non teorica.

La potenza di aspirazione arriva a 25.000 Pa, distribuita su quattro modalità che vanno dai 35W della modalità silenziosa fino ai 75W della modalità extra forte. Il sistema anti-groviglio ZeroTangle 3.0, con struttura a tripla forma di V e denti a pettine dinamici, dichiara un tasso di groviglio pari allo 0%: una caratteristica particolarmente rilevante per chi ha animali domestici o convive con capelli lunghi.

Sul fronte della navigazione, DEEBOT T50 PRO OMNI Gen3 mappa fino a 100 m² in appena 8 minuti, con aggiornamenti dinamici della mappa e possibilità di memorizzare fino a 3 planimetrie. La tecnologia AIVI 3D 3.0 OMNI-Approach, alimentata da un modello Vision-Language, identifica gli ostacoli in tempo reale e usa i loro contorni come guida per la pulizia dei bordi, invece di aggirarli e lasciare strisce di sporco.

Sulle superfici difficili, la tecnologia TruEdge 2.0 combina una spazzola laterale estensibile e una piastra mocio a estensione variabile che mantiene una distanza di 1 mm dai bordi, puntando a una copertura del 100% degli angoli. Il rilevamento automatico dei tappeti attiva il sollevamento del mocio fino a 9 mm, con quattro modalità di gestione personalizzabili.

La stazione OMNI è probabilmente il punto di forza più concreto per l’autonomia quotidiana: lava il mocio con acqua calda a 75°C, asciuga con aria calda a 45°C, svuota il contenitore della polvere, riempie automaticamente il serbatoio del detergente e gestisce la ricarica fuori dalle ore di picco. L’intervento manuale si riduce a poco più del cambio del sacchetto e del controllo periodico dei serbatoi.

Tra le specifiche tecniche principali:

Aspirazione : 25.000 Pa, 4 modalità di potenza

: 25.000 Pa, 4 modalità di potenza Altezza : 81 mm (design ultrasottile senza torretta LiDAR)

: 81 mm (design ultrasottile senza torretta LiDAR) Anti-groviglio : ZeroTangle 3.0, tasso 0%

: ZeroTangle 3.0, tasso 0% Navigazione : dToF LiDAR integrato, mappatura 100 m² in 8 min

: dToF LiDAR integrato, mappatura 100 m² in 8 min AI ostacoli : AIVI 3D 3.0 con Vision-Language Model

: AIVI 3D 3.0 con Vision-Language Model Lavaggio mocio : acqua calda 75°C, asciugatura 45°C

: acqua calda 75°C, asciugatura 45°C Camera : 960p con visione notturna, certificazione TÜV Rheinland

: 960p con visione notturna, certificazione TÜV Rheinland Flusso acqua : 50 livelli regolabili

: 50 livelli regolabili Integrazioni: Google Assistant, Alexa, assistente vocale YIKO

Prime Day 2026: 250€ di sconto su uno dei robot più completi della fascia media

Il prezzo di listino di ECOVACS DEEBOT T50 PRO OMNI Gen3 è fissato a 599€, già competitivo per la dotazione offerta. Durante il Prime Day 2026 (23-26 giugno), Amazon lo propone a 349€, con uno sconto netto del 42% e un risparmio di 250 euro. Si tratta della versione Nera, disponibile su Amazon.it con disponibilità immediata per i giorni della promozione.

Vale la pena notare che MediaWorld lista lo stesso robot a 499€ anche in versione Bianca, il che rende l’offerta Amazon ancora più significativa: rispetto al prezzo MediaWorld il gap è di 150€ aggiuntivi. La promozione è attiva fino al 26 giugno 2026, e trattandosi di un Prime Day potrebbe esaurirsi prima del previsto sulle unità disponibili.

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