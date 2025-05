L’estate si avvicina e con essa la voglia di avventure all’aria aperta, ma mantenere cibi e bevande freschi durante i viaggi può rappresentare una sfida. EcoFlow risponde a questa esigenza con il lancio di GLACIER Classic, una soluzione portatile che combina frigorifero elettrico, freezer e batteria integrata in un unico dispositivo intelligente.

Innovazione nata dall’esperienza degli utenti

GLACIER Classic rappresenta l’evoluzione naturale del primo modello GLACIER di EcoFlow, sviluppato attraverso quasi due anni di feedback raccolti direttamente dagli utilizzatori. Questa seconda generazione di frigorifero portatile intelligente introduce miglioramenti significativi in aspetti cruciali come la progettazione dello spazio interno, la portabilità e il controllo del rumore.

Il dispositivo si presenta come una soluzione 3 in 1 disponibile in tre capacità diverse: 35, 45 e 55 litri. Ogni modello integra una batteria da 298 Wh che garantisce l’alimentazione del sistema senza compromettere lo spazio di stoccaggio o le prestazioni di raffreddamento. Non è forse questa la combinazione ideale che tutti cerchiamo quando pianifichiamo un’escursione o un viaggio in camper?

La capacità di contenimento impressiona: nonostante un ingombro ridotto del 30-40% rispetto ad altri frigoriferi a batteria, GLACIER Classic può ospitare fino a 90 bibite in lattina. Con la batteria integrata, il dispositivo offre fino a 43 ore di raffreddamento continuo con una singola carica, rendendo possibili anche le avventure più lunghe senza preoccupazioni per la conservazione degli alimenti.

Versatilità e praticità d’uso

La flessibilità d’uso costituisce uno dei punti di forza principali di GLACIER Classic. Il divisore rimovibile tra le due zone permette agli utenti di scegliere tra la configurazione frigorifero-freezer o l’utilizzo di un compartimento unico per oggetti più voluminosi. Quando non serve, il divisore trova posto nello sportello e può trasformarsi in un pratico tagliere incorporato.

L’apertura del coperchio da entrambi i lati facilita l’accesso al contenuto indipendentemente dalla posizione del dispositivo all’interno del veicolo, aspetto particolarmente vantaggioso quando lo spazio è limitato o il cavo di alimentazione non raggiunge comodamente la presa.

Come sottolinea Yuchen Zhao, Direttore generale di EcoFlow Europe: “GLACIER Classic è stato progettato prestando la massima attenzione agli aspetti apprezzati dai nostri utenti e alle loro richieste. Aumentando al massimo la portabilità e la flessibilità, abbiamo creato un frigorifero di ultima generazione che è veramente portatile, wireless, intelligente e pratico da usare in qualsiasi scenario all’aperto.”

Il dispositivo è disponibile da oggi, 29 maggio, con prezzi che partono da 799 euro per il modello da 35 litri, mentre i modelli da 45 e 55 litri saranno proposti rispettivamente a 849 e 949 euro. Per i primi acquirenti è previsto uno sconto di 100 euro fino al 31 luglio, rendendo ancora più accessibile questa innovativa soluzione per le avventure estive.