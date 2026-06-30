Lo sconto supera il 40% su uno degli aspirapolvere senza filo più iconici di Dyson: Dyson V8 Absolute tocca oggi un prezzo che difficilmente si era visto prima d’ora su Amazon. Chi segue questo prodotto da tempo sa quanto sia raro vederlo scendere così tanto, e il risparmio in gioco è tutt’altro che trascurabile. Vediamo nel dettaglio perché vale la pena non farselo sfuggire.

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Dyson V8 Absolute: potenza, filtrazione HEPA e spazzole anti-groviglio in un solo dispositivo

Dyson V8 Absolute è una scopa elettrica senza filo che non ha bisogno di grandi presentazioni, ma le sue specifiche meritano di essere analizzate con attenzione, soprattutto a questo prezzo.

Il cuore del dispositivo è il motore digitale Dyson V8, capace di raggiungere i 110.000 giri al minuto e di generare fino a 115 Air Watt di aspirazione. Una potenza che si traduce in pulizia efficace su qualsiasi superficie, dai tappeti più spessi ai pavimenti in parquet, ceramica o marmo. La modalità Boost interviene sui punti più ostinati, mentre la modalità standard garantisce un’autonomia fino a 40 minuti con una singola carica, sufficienti per coprire buona parte della casa senza interruzioni.

Sul fronte della filtrazione, il sistema a 6 strati certificato HEPA è forse uno degli elementi più distintivi dell’intera gamma V8. Il filtro post-motore rimuove particelle fino a 0,3 micron, catturando polvere fine, polline, muffa, batteri e fumo. L’aria emessa risulta più pulita di quella presente nell’ambiente: un dettaglio che fa davvero la differenza per chi soffre di allergie.

Le spazzole incluse rendono questo kit particolarmente completo:

Spazzola Motorbar Anti-Groviglio : il rullo conico è progettato per districare capelli lunghi e peli di animali domestici senza che si aggroviglino attorno alla spazzola. Le palette in policarbonato li inviano direttamente nel contenitore.

: il rullo conico è progettato per districare capelli lunghi e peli di animali domestici senza che si aggroviglino attorno alla spazzola. Le palette in policarbonato li inviano direttamente nel contenitore. Spazzola Fluffy (Soft Roller) : ideale per i pavimenti duri, combina filamenti antistatici in fibra di carbonio per la polvere fine e morbido nylon per le particelle più grandi.

: ideale per i pavimenti duri, combina filamenti antistatici in fibra di carbonio per la polvere fine e morbido nylon per le particelle più grandi. Mini Turbo Spazzola Anti-Groviglio: pensata per superfici difficili come cucce, sedili auto e scale.

Con un peso di soli 2,63 kg e un design che bilancia il baricentro sul manico, la maneggevolezza è uno dei punti di forza della struttura. La trasformazione da scopa a portatile avviene con un solo clic, e il meccanismo di svuotamento igienico evita qualsiasi contatto diretto con lo sporco. Il filtro, lavabile in acqua corrente, è riutilizzabile per tutta la vita del prodotto.

Prezzo ai minimi storici: -200€ su Amazon

Difficile essere più diretti: Dyson V8 Absolute è disponibile su Amazon a 299€ invece di 499€, con uno sconto del 40% che corrisponde a un risparmio netto di 200€. Si tratta del prezzo più basso mai registrato per questo modello, un’occasione che raramente si ripresenta su un prodotto Dyson di questa fascia.

La disponibilità su Amazon garantisce spedizione rapida e gestione dei resi semplificata. Non è indicata una scadenza precisa per la promozione, ma considerata la natura delle offerte su prodotti top di gamma, è ragionevole aspettarsi che il prezzo possa tornare a salire in tempi brevi.

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