Il momento giusto per portare a casa un aspirapolvere senza filo di altissimo livello è finalmente arrivato. Dyson V11 Advanced, uno dei modelli più apprezzati del marchio britannico per il suo equilibrio tra potenza, intelligenza e autonomia, è protagonista di un’offerta davvero notevole. Amazon lo propone con uno sconto del 38%, un’occasione che lo posiziona a un prezzo incredibilmente competitivo, trasformandolo da sogno nel cassetto a un acquisto intelligente e conveniente. Per chi attendeva il calo di prezzo ideale per un dispositivo di pulizia premium, questa promozione rappresenta un’opportunità da cogliere al volo. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che rendono questo prodotto un best-buy e i termini di questa offerta limitata.

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Dyson V11 Advanced: potenza intelligente e pulizia senza compromessi

Dyson V11 Advanced non è un semplice aspirapolvere senza filo, ma un concentrato di tecnologia progettato per rendere la pulizia domestica più efficiente e meno faticosa. Il cuore del sistema è il suo potente motore digitale, in grado di generare una potenza di aspirazione di 200 Air Watt, sufficiente per rimuovere lo sporco più ostinato da qualsiasi superficie, dai pavimenti duri ai tappeti a pelo lungo. La vera innovazione, però, risiede nella sua intelligenza. Grazie alla tecnologia DLS (Dynamic Load Sensor) integrata nella spazzola High Torque, il V11 rileva la resistenza della superficie e adatta automaticamente la velocità del motore, ottimizzando la potenza e l’autonomia.

L’esperienza d’uso è resa ancora più premium dallo schermo LCD posizionato sull’impugnatura, che fornisce informazioni in tempo reale: modalità di pulizia selezionata, autonomia residua al secondo e avvisi di manutenzione, come la necessità di pulire il filtro. La batteria garantisce fino a 60 minuti di autonomia in modalità Eco, un tempo più che adeguato per pulire a fondo anche appartamenti di grandi dimensioni. Il sistema di filtrazione avanzato, inoltre, cattura il 99,97% delle particelle fino a 0,3 micron, immettendo nell’ambiente aria più pulita.

Ecco un riepilogo delle sue specifiche chiave:

Potenza di aspirazione: 200 AW

200 AW Autonomia: Fino a 60 minuti

Fino a 60 minuti Tecnologia: Sensore DLS per l’adattamento automatico della potenza

Sensore DLS per l’adattamento automatico della potenza Display: Schermo LCD per monitoraggio in tempo reale

Schermo LCD per monitoraggio in tempo reale Capacità contenitore: 0,76 litri con sistema di svuotamento igienico “point-and-shoot”

0,76 litri con sistema di svuotamento igienico “point-and-shoot” Filtrazione: Sistema sigillato avanzato

Sistema sigillato avanzato Accessori inclusi: Spazzola High Torque, mini-turbo spazzola, accessorio multifunzione e bocchetta a lancia

A questo prezzo, portarsi a casa un dispositivo così completo e performante è un vero affare. La tecnologia anti-groviglio e gli accessori inclusi ne aumentano ulteriormente la versatilità, rendendolo perfetto per chi ha animali domestici o esigenze di pulizia specifiche.

L’offerta su Amazon da non perdere

I dettagli di questa promozione rendono l’acquisto del Dyson V11 Advanced ancora più allettante. Il prezzo di listino di questo modello è fissato a 599€, una cifra che lo colloca nella fascia alta del mercato. Grazie all’attuale offerta su Amazon, è possibile acquistarlo a soli 369€.

Questo si traduce in un risparmio netto di ben 230€, corrispondente a uno sconto del 38% sul prezzo originale. Si tratta di uno dei prezzi più bassi mai registrati per questo specifico modello, rendendola una delle migliori occasioni dell’anno per chi desidera un prodotto Dyson. L’offerta è valida sulla colorazione Nichel/Viola ed è venduta e spedita direttamente da Amazon, garantendo così la massima affidabilità e velocità nella consegna. È importante sottolineare che promozioni di questa portata su prodotti così richiesti tendono a esaurirsi rapidamente, quindi la disponibilità potrebbe essere limitata nel tempo e nelle scorte.

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