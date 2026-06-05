Trovare un robot aspirapolvere e lavapavimenti che unisca una potenza di aspirazione estrema a una completa automazione sotto la soglia psicologica dei 1000€ è una sfida. DREAME X50s Ultra infrange questa barriera grazie a un’offerta imperdibile su Amazon, che taglia il prezzo di ben 300€. Parliamo di un dispositivo che non si limita a pulire, ma gestisce autonomamente la manutenzione, dallo svuotamento della polvere alla pulizia dei moci. Un’opportunità eccellente per chi cerca il massimo della tecnologia senza compromessi. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che lo rendono un top di gamma e i dettagli di questa promozione.

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Dreame X50s Ultra: potenza e intelligenza al servizio della pulizia

Il cuore pulsante di DREAME X50s Ultra è senza dubbio la sua incredibile potenza di aspirazione da 35.000 Pa, un valore che lo posiziona ai vertici della categoria e gli permette di catturare ogni tipo di sporco, dalla polvere più sottile ai peli di animali domestici, sia su pavimenti duri che su tappeti. Ma la forza bruta è nulla senza controllo: il sistema di navigazione basato su intelligenza artificiale è in grado di riconoscere e aggirare oltre 280 tipi di ostacoli, mappando la casa con precisione e pianificando percorsi di pulizia ottimali.

Il vero punto di svolta, tuttavia, è la sua stazione base multifunzione. Questo hub intelligente non si limita a ricaricare il robot, ma si occupa di tutto il resto: svuota automaticamente il contenitore della polvere, riempie il serbatoio dell’acqua pulita e, soprattutto, lava e asciuga i moci rotanti con aria calda, prevenendo la formazione di muffe e cattivi odori. Il design è un altro punto a suo favore: con un’altezza di soli 7,95 cm, DREAME X50s Ultra riesce a infilarsi sotto mobili e divani bassi, mentre la sua capacità di superare ostacoli fino a 8,8 cm gli consente di muoversi agilmente tra le stanze. La spazzola anti-groviglio è stata progettata specificamente per minimizzare l’aggrovigliamento di capelli e peli, rendendolo l’alleato ideale per chi vive con animali.

Ecco un riepilogo delle specifiche chiave:

Potenza di aspirazione : 35.000 Pa

: 35.000 Pa Navigazione : AI con rilevamento di oltre 280 ostacoli

: AI con rilevamento di oltre 280 ostacoli Stazione base : Auto-svuotamento, auto-riempimento, lavaggio e asciugatura moci

: Auto-svuotamento, auto-riempimento, lavaggio e asciugatura moci Altezza robot : 7,95 cm (ultrasottile)

: 7,95 cm (ultrasottile) Superamento ostacoli : Fino a 8,8 cm

: Fino a 8,8 cm Batteria : 6.400 mAh, con autonomia fino a 220 minuti in modalità silenziosa

: 6.400 mAh, con autonomia fino a 220 minuti in modalità silenziosa Spazzola: Design anti-groviglio per capelli e peli

L’offerta su Amazon: come approfittarne

L’opportunità di acquistare DREAME X50s Ultra a un prezzo così vantaggioso arriva direttamente da Amazon. Il prezzo di listino di questo concentrato di tecnologia è di 1.299€, ma grazie alla promozione in corso è possibile portarselo a casa a soli 999€. Si tratta di un risparmio netto di 300€, che corrisponde a uno sconto del 23% sul prezzo originale.

L’offerta è disponibile sulla piattaforma Amazon, il che garantisce affidabilità, spedizioni rapide e un’ottima gestione dell’assistenza post-vendita. La promozione riguarda la colorazione nera del prodotto. È importante notare che promozioni di questa entità su prodotti di fascia alta possono essere soggette a una durata limitata nel tempo o a un esaurimento delle scorte disponibili, quindi è consigliabile agire tempestivamente se si è interessati all’acquisto. Si tratta di un’occasione rara per accedere a un robot di pulizia top di gamma con un taglio di prezzo così significativo.

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