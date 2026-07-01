Uno sconto del 21% su uno dei robot aspirapolvere più completi della gamma Dreame vale la pena di essere raccontato per bene. Dreame X50 Ultra Complete scende a 789€ su Amazon, un prezzo decisamente interessante rispetto agli altri rivenditori e al recente andamento. Chi conosce questo modello sa già che parliamo di una macchina fuori scala, e a questo prezzo il divario con la concorrenza si assottiglia ulteriormente.

Seleziona SmartDomotica.it come fonte preferita su Google

Dreame X50 Ultra Complete: 20.000 Pa, gambe robotiche e lavaggio a 80°C in un’unica macchina

Dreame X50 Ultra Complete non è semplicemente un robot aspirapolvere di fascia alta: è una macchina costruita attorno a tecnologie proprietarie che, singolarmente, sarebbero già motivo d’acquisto.

Il punto di partenza è il sistema di aspirazione Vormax da 20.000 Pa, azionato da motori digitali che superano i 180.000 giri al minuto. Su pavimenti duri, tappeti e moquette, la differenza si sente. La doppia spazzola antigroviglio HyperStream DuoBrush completa il quadro: progettata per raccogliere capelli lunghi fino a 30 cm senza attorcigliarsi, garantisce un tasso di raccolta del 99,9% di peli e capelli e del 100% dei detriti più grandi.

La vera novità rispetto alla generazione precedente è però il sistema ProLeap: grazie a gambe robotiche retraibili, il robot supera soglie, dislivelli e piccoli gradini fino a 6 cm di altezza. Si tratta di una funzionalità ancora rara nel segmento, che trasforma concretamente la gestione di case su più livelli o con pavimenti irregolari.

La navigazione è affidata a un sistema OmniSight 2.0 composto da LiDAR DToF a 360° e videocamera frontale AI capace di riconoscere oltre 200 tipi di ostacoli, anche al buio grazie ai LED integrati. L’altezza di soli 8,9 cm permette di passare sotto la maggior parte dei divani e dei letti.

Sul fronte lavaggio, i due moci oscillanti vengono bagnati continuamente con la giusta quantità d’acqua e, se necessario, con soluzione detergente dosata automaticamente. La tecnologia MopExtend RoboSwing estende la copertura fino a 4 cm in prossimità degli angoli e dei battiscopa.

La stazione base PowerDock gestisce tutto in autonomia:

Svuotamento automatico del contenitore (capacità 3,2 litri , autonomia fino a 100 giorni )

, autonomia fino a ) Lavaggio dei moci con acqua a 80°C (la temperatura più alta sul mercato per questa categoria)

(la temperatura più alta sul mercato per questa categoria) Asciugatura ad aria calda

Dosaggio automatico del detergente

Sterilizzazione con luce UV con rimozione del 99,9% dei batteri

La batteria da 6.800 mAh garantisce fino a 260 minuti di funzionamento continuativo. La compatibilità con Alexa, Siri, Google Assistant e il protocollo Matter completa un prodotto pensato per integrarsi in qualsiasi ecosistema smart home, con gestione tramite app e 5 modalità di pulizia personalizzabili.

Su Amazon a -21%: i numeri dell’offerta

Dreame X50 Ultra Complete è disponibile su Amazon.it a 789€, rispetto al prezzo di 999€ praticato da altri rivenditori come MediaWorld e Trovaprezzi. Il risparmio è di 210€, per uno sconto del 21%.

Va segnalato che il prezzo di listino originale al lancio era di 1.499€, quindi chi acquista oggi lo fa a circa la metà del prezzo d’uscita. Il prezzo attuale si attesta su un valore interessante rispetto al recente andamento su Amazon, dove il modello aveva toccato punte ancora più basse in passato. Nessun accessorio aggiuntivo è incluso rispetto alla configurazione standard: la stazione base PowerDock e tutto il necessario per il primo avvio sono già inclusi nella confezione. La spedizione con Prime è rapida, e il reso rientra nelle condizioni standard Amazon.

Per non perdere le prossime offerte su robot aspirapolvere e tutta la tecnologia smart home, iscriviti a PrezziTech su Telegram: aggiornamenti in tempo reale sulle migliori promozioni tech. E se cerchi anche errori di prezzo o sconti davvero fuori mercato su qualsiasi prodotto, ErroriBomba è il canale da seguire.

Seleziona SmartDomotica.it come fonte preferita su Google