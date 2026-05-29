Un lavapavimenti che non solo aspira con una potenza di 25.000 Pa, ma lava e si auto-igienizza a 95°C? DREAME T12 Pro-A rende possibile questa combinazione di tecnologia avanzata e convenienza. Solitamente, funzioni di questo calibro si trovano su dispositivi ben più costosi, ma grazie a una nuova promozione su Amazon, questo modello diventa un’opportunità davvero interessante. Con uno sconto che porta il prezzo sotto una soglia psicologica importante, si presenta come la soluzione ideale per chi cerca una pulizia profonda e igienica senza compromessi. Analizziamo nel dettaglio le sue caratteristiche e i termini dell’offerta.

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Dreame T12 Pro-A: pulizia profonda a 95°c e zero manutenzione

DREAME T12 Pro-A non è un semplice aspirapolvere senza fili, ma un sistema di pulizia completo che si distingue per alcune caratteristiche tecniche di altissimo livello, soprattutto in relazione al suo attuale prezzo. Il suo punto di forza è senza dubbio il sistema di lavaggio a caldo a 95°C, una temperatura che permette di sciogliere lo sporco più ostinato e di igienizzare le superfici, eliminando la maggior parte di germi e batteri senza l’uso di detergenti aggressivi.

La potenza di aspirazione da 25.000 Pa garantisce la rimozione efficace di detriti secchi, polvere e liquidi, rendendolo un alleato versatile per ogni tipo di pavimento. Il design ultrasottile di soli 9,85 cm è un altro vantaggio significativo, poiché consente di raggiungere facilmente le aree più difficili, come sotto i mobili o i divani. La spazzola è progettata per evitare grovigli di peli e capelli, assicurando una pulizia omogenea e senza striature. L’autonomia è un altro aspetto notevole: la batteria integrata offre fino a 60 minuti di utilizzo con una singola carica, sufficienti per pulire anche abitazioni di grandi dimensioni.

Ma la vera innovazione risiede nel sistema di manutenzione. Una volta terminata la pulizia, il DREAME T12 Pro-A si occupa di tutto: la base di ricarica avvia un ciclo di autopulizia e asciugatura a caldo a 95°C delle spazzole, prevenendo la formazione di muffe e cattivi odori e garantendo che il dispositivo sia sempre pronto e igienizzato per l’uso successivo.

Ecco un riepilogo delle specifiche chiave:

Aspirazione: 25.000 Pa

25.000 Pa Sistema di lavaggio: Acqua calda a 95°C

Acqua calda a 95°C Autonomia: Fino a 60 minuti

Fino a 60 minuti Design: Profilo ultrasottile da 9,85 cm

Profilo ultrasottile da 9,85 cm Manutenzione: Autopulizia e asciugatura a caldo a 95°C

Autopulizia e asciugatura a caldo a 95°C Spazzola: Anti-groviglio e anti-striature

Anti-groviglio e anti-striature Peso: Descritto come leggero per una manovrabilità ottimale

L’offerta su Amazon: prezzo e disponibilità

Questa eccellente lavapavimenti è attualmente protagonista di una promozione molto interessante su Amazon. Il prezzo di listino del DREAME T12 Pro-A è di 319€, ma grazie all’offerta in corso è possibile acquistarlo a soli 279€. Si tratta di un risparmio netto di 40€, che corrisponde a uno sconto di quasi il 13% sul prezzo originale.

Un prezzo così competitivo per un dispositivo con lavaggio e autopulizia a caldo è difficile da trovare e posiziona questo modello come una delle scelte più convenienti nella sua categoria. L’offerta è disponibile su Amazon.it ed è valida per la colorazione standard del prodotto. Come spesso accade con promozioni di questo tipo, non è stata specificata una data di scadenza, pertanto si consiglia di approfittarne prima che il prezzo torni a salire o che le scorte si esauriscano. La spedizione è gestita direttamente da Amazon, garantendo rapidità e affidabilità nella consegna.

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