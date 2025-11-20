Il produttore cinese DREAME, noto principalmente per le soluzioni smart legate al mondo delle pulizie domestiche, prende parte al Black Friday, permettendo ai potenziali clienti di risparmiare cifre importanti (fino a 250 euro) sull’acquisto di alcuni dei migliori prodotti del proprio catalogo.

Le offerte del produttore cinese sono attive da oggi, 20 novembre 2025, fino a lunedì 1 dicembre 2025 (giorno del Cyber Monday) sia sul sito ufficiale che su Amazon e coinvolgono principalmente quattro dispositivi. Andiamo a scoprire quali sono i dispositivi in offerta, indicando le loro peculiarità e il prezzo in promozione.

DREAME sconta quattro dispositivi per il Black Friday 2025

Come anticipato in apertura, anche DREAME si butta nella mischia, entrando nello spirito del Black Friday con alcune interessantissime proposte che consentono di risparmiare fino a 250 euro su potenziali compagni imprescindibili per la pulizia delle nostre case ma anche per la cura della persona.

Robot aspirapolvere lavapavimenti DREAME L40 Ultra AE

Partiamo con il robot aspirapolvere e lavapavimenti L40 Ultra AE, dispositivo in grado di adattarsi praticamente a ogni superficie e che può vantare su una potenza di aspirazione pari a ben 19.000 Pa.

Troviamo poi una spazzola in gomma sollevabile e una spazzola TriCut 3.0 (anti-aggrovigliamento), la tecnologia MopExtend (per raggiungere gli angoli), il sistema 3DAdapt (rilevamento intelligente degli ostacoli), e il sistema di pulizia automatica dei moci con acqua calda (a 75°C) integrato nella stazione base.

Fino all’1 dicembre 2025 è possibile acquistare il robot aspirapolvere e lavapavimenti DREAME L40 Ultra AE in offerta a 479 euro al posto dei 699 euro richiesti dal listino. Acquista DREAME L40 Ultra AE in offerta su Amazon

Lavapavimenti DREAME H15 Mix

Abbandoniamo il segmento dei robot aspirapolvere per spostarci a quello dei lavapavimenti. Partiamo con DREAME H15 Mix, una delle soluzioni di fascia più alta nel catalogo di aspirapolvere e lavapavimenti del produttore cinese, realizzato con un’impugnatura che è stata progettata per renderlo bilanciato, ergonomico e maneggevole.

Si tratta di un dispositivo multi-funzione, classificabile come soluzione 7-in-1 e praticamente in grado di adattarsi a qualsiasi contesto, superficie e livello di sporco. La potenza di aspirazione è pari a 23.000 Pa. Abbiamo poi un sistema di filtraggio a 5 strati per far sì che l’aria espulsa sia sempre fresca e pulita. Non manca la possibilità di rimuovere le macchie con il supporto dell’acqua calda (a 60°C) anche su superfici scomode da raggiungere (grazie a un tubo flessibile).

La “chicca” di questo dispositivo risiede nel braccio robotico DescendReach che sfrutta l’IA per abbassarsi ed eliminare con facilità lo sporco, asciutto o bagnato che sia. Non mancano poi la capacità di pulire i bordi su tre lati, l’efficienza nel non lasciare aloni e un design tale da farlo infilare sotto qualsiasi mobile (grazie anche alla capacità di inclinarsi a 180°). Non manca poi la spazzola anti-grovigli.

Fino all’1 dicembre 2025 è possibile acquistare il lavapavimenti DREAME H15 Mix in offerta a 619 euro al posto degli 899 euro richiesti dal listino. Acquista DREAME H15 Mix in offerta su Amazon

Lavapavimenti DREAME H12 Pro Flex Reach

Per chi cerca un dispositivo completo ma di fascia più bassa è proposto in offerta DREAME H12 Pro Flex Reach. Si tratta di un lavapavimenti smart con desing che gli consente una inclinazione a 180°, spazzola anti-grovigli, potenza di aspirazione da 18.000 Pa e sistema di lavaggio a caldo a 90°C. Rispetto al modello più costoso, rinuncia ovviamente al braccio robotico potenziato dall’IA.

Fino all’1 dicembre 2025 è possibile acquistare il lavapavimenti DREAME H12 Pro Flex Reach in offerta a 229 euro al posto dei 349 euro richiesti dal listino. Acquista DREAME H12 Pro Flex Reach in offerta su Amazon

Multi-styler DREAME AirStyle Pro 7 in 1

Chiudiamo questa selezione di offerte DREAME per il Black Friday 2025 con AirStyle Pro 7 in 1, un sistema di asciugatura e acconciatura che è dotato di sette accessori personalizzabili che lo rendono perfetto per realizzare qualsiasi stile.

Flusso d’aria ad alta velocità (grazie a un motore brushless che gira fino a 110.000 giri al minuto), possibilità di passare da aria fredda a calda in pochi istanti (a seconda di ciò che serve al momento) con tre impostazioni del livello di calore e tre impostazioni della velocità del flusso d’aria.

Abbiamo poi un design magnetico (gli accessori si cambiano in un lampo grazie all’aggancio magnetico), un cavo antigroviglio a 360° (non limita) i movimenti durante l’utilizzo, doppi filtri in ingrersso (per far sì che i residui non interferiscano) e un’estetica minimale ma premium.

Fino all’1 dicembre 2025 è possibile acquistare il sistema di asciugatura e arricciacapelli 7 in 1 DREAME AirStyle Pro in offerta a 249 euro invece dei 299 euro richiesti dal listino. Acquista DREAME AirStyle Pro in offerta su Amazon

Il Black Friday 2025 entra nella fase clou

Questa promozione sui prodotti DREAME è solo una delle tantissime promozioni che sono attive in occasione del Black Friday su Amazon e non solo. Questo periodo che oggi è entrato nella sua fase clou è veramente ricco di offerte: per non perdervi nemmeno un’offerta in questo periodo, vi suggeriamo di iscrivervi al nostro canale Telegram Prezzi.tech o al nostro canale WhatsApp PrezziTech.

Offerte per categoria

Informazione Pubblicitaria