L’Amazon Prime Day 2026 ha preso il via quest’oggi, 23 giugno, e proseguirà fino al 26, con quattro giorni di offerte sulla tecnologia (e non solo) da sfruttare. Le promozioni includono numerosi prodotti firmati Dreame: oltre a quelle degli sconti anticipati, tuttora disponibili (scorte permettendo), troviamo tante altre occasioni da non perdere.

Le offerte Dreame sono attive sia su Amazon sia sullo store ufficiale del brand, e non toccano solo l’universo della pulizia smart (robot e lavapavimenti), ma si estendono anche oltre. Vediamo quali sono le occasioni da cogliere al volo entro il 26 giugno (salvo esaurimento scorte).

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Le offerte Dreame dell’Amazon Prime Day, anche sul sito ufficiale

L’Amazon Prime Day è partito oggi, 23 giugno 2026, e proseguirà fino al 26 del mese, proponendo 96 ore di offerte su migliaia di prodotti, tech e non. Tra le tante opportunità troviamo diversi sconti intriganti che riguardano Dreame: le proposte si concentrano soprattutto sulla pulizia della casa, tra aspirapolvere e lavapavimenti senza fili, robot aspirapolvere e lavapavimenti, e non solo.

Le offerte su aspirapolvere e lavapavimenti senza fili

Partiamo dalle offerte riguardanti le soluzioni wet&dry, per lavare e aspirare, e anche la “semplice” aspirazione senza fili. Diamo un’occhiata in particolare a tre prodotti, in ordine decrescente di prezzo.

Dreame Z30 Pro Aqua è un 2-in-1 senza fili pensato sia per l’aspirazione a secco sia per la pulizia a umido. Permette di bagnare, strofinare e aspirare lo sporco in un unico passaggio. La spazzola AquaCycle 2.0 offre un sistema di pulizia in quattro fasi (spruzzatura, raschiatura, strofinamento e aspirazione), e il processo coordinato consente di gestire fino a 40 minuti di pulizia a umido e di coprire fino a 290 metri quadrati. A disposizione un sistema di gestione dell’acqua a tre zone, utile per separare acqua pulita, acqua sporca e detriti solidi, oltre a una stazione di ricarica in grado di lavare e asciugare automaticamente il rullo con aria calda a 70°C.

Chi ha bisogno solo di aspirare può volgere lo sguardo al fratello minore Dreame Z30, aspirapolvere senza fili con una potenza di aspirazione pari a 28.000 Pa. Offre un’autonomia da 90 minuti, un sistema di rilevamento automatico della sporcizia e la capacità di regolazione automatica dell’aspirazione. È dotato di un filtro HEPA 14 che cattura polvere e virus con un’efficienza del 99,99% (particelle fino a 0,1 µm di diametro). Grazie al design anti-groviglio e agli accessori dedicati si configura come compagno di pulizia versatile, perfetto per gli ambienti in cui vivono animali domestici.

Entrambi i modelli sono disponibili in offerta su Amazon e sito ufficiale, dal 23 al 26 giugno 2026: Dreame Z30 Pro Aqua è in offerta a 479 euro invece di 599, mentre Dreame Z30 è in sconto a 279 euro invece di 359.

Chi vuole spendere di meno può optare per Dreame H12 Pro Flex Reach, aspirapolvere e lavapavimenti senza fili che punta molto sul rapporto qualità-prezzo. Questo modello si distingue per la sua adattabilità e per le funzionalità ideate per una pulizia profonda e senza fatica, e tra i suoi punti di forza spicca la sua capacità di adattarsi alle varie necessità di pulizia. È dotato di un design con snodo a 180°, che semplifica il raggiungimento degli spazi più angusti, e il sistema di aspirazione assicura la rimozione efficace di detriti, polvere e fluidi grazie alla potenza fino a 18.000 Pa. La spazzola rotante è stata concepita per catturare sia lo sporco asciutto che quello bagnato, e garantisce una copertura ideale e un lavaggio profondo su tante tipologie di pavimenti. Include anche un sistema di autopulizia intelligente: basta collocare l’apparecchio sulla sua base per avviare un ciclo di pulizia della spazzola, che viene risciacquata e asciugata in automatico.

Dreame H12 Pro Flex Reach è disponibile in offerta a 179 euro invece di 269, sia su Amazon sia sul sito ufficiale (fino al 26 giugno, salvo esaurimento scorte).

Gli sconti sui robot aspirapolvere e lavapavimenti

Passiamo ai robot aspirapolvere e lavapavimenti con Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete, in promozione nelle versioni White e Black. Offre un rullo che ruota a 100 giri al minuto con 12 ugelli spray e un controllo preciso della pressione; si autopulisce con acqua fresca, separando quella sporca per evitare ricontaminazioni. Un ulteriore passo avanti è dato dalla tecnologia FluffRoll: grazie a una rotazione contraria che tocca i 1000 giri al minuto e a fibre particolarmente morbide e flessibili, il robot riesce a penetrare a fondo nelle fughe e a sollevare anche lo sporco più ostinato.

Il rullo si autopulisce con acqua calda a 100°C, sciogliendo grasso, eliminando sporco ostinato e neutralizzando batteri e odori. Nessun problema per i tappeti: il sistema AutoSeal Roller Guard crea una protezione sigillata attorno al rullo non appena il robot rileva un tappeto, preservandolo dall’umidità.

Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete è disponibile in offerta dal 23 al 26 giugno a 849 euro invece di 1199, sia su Amazon sia sul sito ufficiale.

Scendiamo un po’ di prezzo con Dreame L50s Pro Ultra, modello che vanta una potenza di aspirazione fino a 30.000 Pa, adatta a tutti i tipi di superficie. Per gestire peli e capelli senza fastidiosi intoppi, il robot adotta un’efficiente coppia di rulli anti-groviglio. La vera marcia in più nell’igienizzazione degli angoli è data dai due moci rotanti estensibili che lavorano in sinergia con la spazzola laterale (anch’essa estensibile). I moci oscillanti possono poi sfruttare la tecnologia Dual Omni-Scrub che permette loro di inclinarsi in tutte le direzioni per adattarsi a pavimenti e soglie irregolari. Il sistema EasyLeap consente al robot di superare facilmente soglie e ostacoli fino a 4 cm. Arriva insieme a una stazione base completa e intelligente, che svuota automaticamente il contenitore della polvere e riempe il serbatoio dell’acqua per garantire fino a 100 giorni di pulizia in autonomia.

Dreame L50s Pro Ultra viene proposto in offerta a 599 euro invece di 749, sia su Amazon sia sul sito ufficiale.

In alternativa troviamo in sconto Dreame L50 Ultra AE, robot che offre una potente aspirazione fino a 28.000 Pa, abbinata a una mappatura intelligente e a un sistema avanzato di evitamento degli ostacoli. La spazzola interna è studiata per non far aggrovigliare i capelli, mentre l’efficace gestione dei tappeti e l’alto livello di automazione nella manutenzione lo rendono il prodotto ideale per chi ha ritmi di vita frenetici e poco tempo libero. Grazie alla stazione all-in-one, propone il sistema ThermoHub di autopulizia del mocio a 100 °C, la tecnologia Dual Flex Arm per una maggiore estensione e copertura e AceClean DryBoard per ottimizzare l’autopulizia.

Dreame L50 Ultra AE è disponibile in offerta a 499 euro invece di 599, sia su Amazon sia sul sito ufficiale.

La nostra selezione di sconti riguardante i robot si chiude con Dreame L10s Ultra Gen 3 Kit, modello completo e versatile: con i suoi 25.000 Pa di aspirazione, la spazzola laterale, i moci che si estendono fino ai bordi dei muri e la stazione di svuotamento e lavaggio automatica, non teme confronti. È ideale anche per ambienti con tappeti e moquette, per ambienti con animali domestici e, in generale, può essere una buona soluzione per coloro che cercano un dispositivo di fascia media affidabile. La navigazione e l’evitamento degli ostacoli sono affidati alle collaudate tecnologie Smart Pathfinder e 3DAdapt, che tracciano costantemente le traiettorie migliori per muoversi tra le stanze.

Dreame L10s Ultra Gen 3 Kit è disponibile in offerta a 399 euro invece di 499, sia su Amazon sia sul sito ufficiale.

Le altre offerte Dreame

Oltre ai prodotti per la pulizia della casa, le offerte Dreame pensate per l’Amazon Prime Day coinvolgono tanti altri prodotti. Abbiamo già parlato delle proposte riguardanti i tagliaerba Dreame A1 Pro e Dreame A2 3000, così come degli sconti su Dreame Hair Glory Combo e Dreame AirStyle Pro per la cura della persona, e questa volta ci concentriamo sulla cucina.

Tra gli sconti abbiamo Dreame Bio Knead Stand Mixer, impastatrice con doppio gancio bionico brevettato progettato per replicare la tecnica di impasto dei maestri panettieri. È spinta da un motore CC da 800 W, capace di abbinare grandi prestazioni a una notevole silenziosità d’esercizio, ha un corpo interamente in metallo, un display intelligente, 12 impostazioni di velocità, un’ampia capacità (6 L) e viene proposta con un set di accessori adatto per ogni tipo di preparazione.

L’impastatrice Dreame Bio Knead Stand Mixer è in promozione a 299 euro invece di 399, sia su Amazon sia sul sito ufficiale.

Chiudiamo la selezione con Dreame Tasti Glass Fryer 5 in 1, friggitrice ad aria con doppio contenitore (2,5 e 4,5 L). Questo modello unisce le doti di una friggitrice a quelle di un vero e proprio contenitore portatile per il pranzo: i recipienti sono realizzati in vetro borosilicato di alta qualità e integrano una tecnologia per la cottura a vapore che opera in totale trasparenza e senza componenti chimici. Il coperchio sigillante integrato trasforma le pentole in un contenitore portatile per il pranzo fuori casa. La tecnologia 3D di circolazione dell’aria calda consente al cibo di raggiungere una croccantezza uniforme senza bisogno di girarlo, e la camera d’acqua integrata rilascia vapore durante la cottura, trattenendo l’umidità per ottenere un interno tenero e un esterno croccante.

Dreame Tasti è disponibile in offerta a 99 euro invece di 149, sia su Amazon sia sul sito ufficiale.

Per scoprire tutte le offerte di Dreame attualmente attive su Amazon e sul sito ufficiale per il Prime Day potete seguire i link qui sotto.

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