La Festa delle Offerte Prime di Amazon avrà inizio tra poche ore, ma sul sito sono già disponibili tante proposte anticipate: in questo caso ci concentriamo su quelle firmate Dreame, che riguardano diversi prodotti per la pulizia della casa e la cura della persona. Gli sconti toccano Dreame H12 Pro FlexReach, X50 Ultra Complete, H15 Pro Heat e tanti altri prodotti, tra robot aspirapolvere e lavapavimenti, scope elettriche e prodotti per lo styling.

Dreame H12 Pro FlexReach, X50 Ultra Complete e H15 Pro Heat in super offerta

La Festa delle Offerte Prime di Amazon inizia tra poche ore, ma se siete alla ricerca di un prodotto per la pulizia della casa potete già approfittare di numerose proposte firmate Dreame. Tra gli sconti più interessanti troviamo Dreame H12 Pro FlexReach, Dreame X50 Ultra Complete e Dreame H15 Pro Heat, tutti prodotti pensati per l’aspirazione e il lavaggio dei pavimenti.

Dreame H12 Pro FlexReach

Dreame H12 Pro FlexReach è un aspirapolvere e lavapavimenti senza fili che punta sul rapporto qualità-prezzo e che si distingue per la sua adattabilità e per le funzionalità ideate per una pulizia profonda e senza fatica.

Tra le sue peculiarità spicca la capacità di adattarsi alle varie necessità di pulizia. È infatti dotato di un design con snodo a 180°, che semplifica il raggiungimento degli spazi più angusti, come le zone sotto mobili o tavoli, senza doversi piegare. Grazie alla sua conformazione ottimizzata, la spazzola riesce a pulire rasente alle pareti, eliminando quel fastidioso alone di sporco che spesso rimane negli angoli più complicati.

Il sistema di aspirazione assicura la rimozione efficace di detriti, polvere e fluidi grazie alla potenza fino a 18.000 Pa. L’aspirazione e il lavaggio avvengono nello stesso momento, accorciando i tempi di pulizia. La spazzola rotante è stata concepita per catturare sia lo sporco asciutto che quello bagnato, e garantisce una copertura ideale e un lavaggio profondo su tante tipologie di pavimenti, dal parquet alle mattonelle. H12 Pro FlexReach include anche un sistema di autopulizia intelligente: basta collocare l’apparecchio sulla sua base per avviare un ciclo di pulizia della spazzola, che viene risciacquata e asciugata in automatico.

Dreame H12 Pro FlexReach viene proposto in offerta su Amazon a 259 euro invece di 449 fino all’8 ottobre 2025.

Dreame X50 Ultra Complete

Avete bisogno di un nuovo robot aspirapolvere e lavapavimenti? Potrebbe fare al caso vostro l’offerta riguardante Dreame X50 Ultra Complete. Questa configurazione “Complete” include una ricca fornitura di componenti di ricambio nella confezione, tra panni per i mop rotanti, filtri dell’aria, sacchetti per la polvere, detergente liquido, spazzole laterali e spazzole principali.

Offre una potenza di aspirazione fino a 20.000 Pa, la capacità di superare dislivelli e impedimenti alti fino a 6 cm, una torretta laser retrattile che gli consente di muoversi anche sotto i mobili più bassi, e può contare sull’intelligenza artificiale e su un sistema che gli permette di individuare ed evitare gli ostacoli.

Per approfondire: La nostra recensione di Dreame X50 Ultra Complete

Il robot offre una doppia spazzola centrale con sistema HyperStream, che impedisce la formazione di grovigli di peli e capelli, la tecnologia ProLeap, che solleva l’aspirapolvere e permette di superare le soglie, e AceClean DryBoard, un vassoio per il lavaggio dei mop che si pulisce automaticamente.

Dreame X50 Ultra Complete è in offerta su Amazon a 999 euro invece di 1499.

Dreame H15 Pro Heat

Torniamo sugli aspirapolvere con Dreame H15 Pro Heat, un modello che combina le funzionalità di un aspirapolvere per solidi e liquidi con l’efficacia del lavaggio a caldo (come suggerisce il nome), naturalmente senza fili. Si tratta del prodotto ideale per affrontare le macchie più difficili e il grasso incrostato, assicurando una profonda sanificazione dei pavimenti.

Sfrutta l’acqua riscaldata fino a 85°C per la pulizia: questo consente di sciogliere con efficacia sporco e grasso, anche i più ostinati, per un’azione pulente superiore. Oltre a questo, offre una potenza di aspirazione fino a 22.000 Pa e una spazzola rotante con tecnologia TangleCut (con apposite lamelle studiate per tagliare peli e capelli, così da evitare la formazione di grovigli).

Per approfondire: La nostra recensione di Dreame H15 Pro Heat

Per raggiungere i punti più difficili può contare sull’estensione di 180° e sul braccio robotico AI GapFree DescendReach, che permette alla spazzola di raggiungere le zone più vicine alle pareti. L’autonomia arriva fino a 70 minuti in modalità silenziosa e a circa 20 minuti in modalità acqua calda. Dopo l’utilizzo, la base di ricarica effettua un lavaggio della spazzola con acqua a 100°C, assicurando una disinfezione profonda, facendogli seguire un ciclo di asciugatura rapida a 90°C (5 minuti).

Dreame H15 Pro Heat è disponibile in offerta su Amazon a 549 euro invece di 699.

Le altre offerte anticipate di Dreame su Amazon

Le offerte Dreame a disposizione su Amazon non si fermano ai tre prodotti visti qui sopra. Come anticipato, sul sito sono infatti disponibili tanti altri sconti a cui vale la pena dare un’occhiata, che coinvolgono sia la gamma riguardante la pulizia della casa, sia lo styling.

