Chi cerca un robot aspirapolvere che davvero cambi le abitudini di pulizia domestica, sa che le soluzioni top di gamma si contano sulle dita di una mano. Dreame Matrix10 Ultra è uno di quei prodotti che difficilmente passano inosservati: primo al mondo con sistema di commutazione automatica multi-mop e triplo vano detergente, oggi si trova su Amazon con uno sconto del 31% e un risparmio di ben 400 € rispetto al prezzo precedente. Un’opportunità che vale la pena analizzare nel dettaglio.

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Dreame Matrix10 Ultra: tre mop, 30.000 Pa e intelligenza artificiale sotto lo stesso chassis

Dreame Matrix10 Ultra non è semplicemente un robot con più potenza degli altri. La sua caratteristica più distintiva è il sistema Multi-Mop Switching: il dock ospita tre tipologie di panni intercambiabili (nylon setolato per la cucina, spugna per il bagno, termico per le altre stanze), abbinati a un triplo scomparto per detergenti dedicati (anti-odori per animali domestici, specifico per parquet e universale). Il robot seleziona automaticamente il panno corretto in base all’area da trattare, eliminando il rischio di diffusione batterica da una stanza all’altra. Nessun altro robot sul mercato offre questa funzione a questa fascia di prezzo.

Le specifiche tecniche completano un quadro di assoluto rilievo:

Potenza di aspirazione: 30.000 Pa (sistema Vormax)

30.000 Pa (sistema Vormax) Superamento ostacoli: fino a 80 mm grazie al sistema ProLeap e Triple-Wheel AgiLift

fino a grazie al sistema ProLeap e Triple-Wheel AgiLift Altezza con sensore DToF retrattile abbassato: soli 89 mm

soli 89 mm Rilevamento ostacoli: oltre 240 tipologie tramite luce strutturata 3D e fotocamere AI HD con NVIDIA Isaac Sim

oltre tramite luce strutturata 3D e fotocamere AI HD con NVIDIA Isaac Sim Spazzola principale: HyperStream Detangling DuoBrush, antigroviglio al 100% con capelli fino a 50 cm

HyperStream Detangling DuoBrush, antigroviglio al 100% con capelli fino a 50 cm Autonomia: fino a 180 minuti

fino a 180 minuti Igienizzazione mop: fino a 100°C

fino a Velocità rotazione mop: 165 giri/min (Omni-Scrub)

165 giri/min (Omni-Scrub) Compatibilità smart home: protocollo Matter, app Dreame, controllo vocale

La stazione base gestisce in autonomia svuotamento della polvere (sacchetti da 3,2 L), lavaggio e asciugatura dei mop, riempimento dell’acqua e aggiunta automatica del detergente. Particolarmente apprezzabile anche la funzione pet-tracking: il robot individua gli animali domestici, scatta una foto e genera un vlog, rilevando automaticamente oggetti sensibili come ciotole e lettiere per decidere se aggirare o pulire quelle zone. La confezione è completa e include 12 panni per mocio, 3 filtri, 3 sacchetti della polvere e i tre detergenti dedicati già pronti all’uso.

Sconto del 31%: i numeri dell’offerta su Amazon

Su Amazon.it, Dreame Matrix10 Ultra è disponibile a 899 € rispetto al prezzo precedente di 1.299 €: si tratta di un risparmio netto di 400 €, con uno sconto del 31%. Il prezzo di listino ufficiale del prodotto al lancio era di 1.599 €, il che significa che rispetto alla cifra originale il divario è ancora più ampio. Su Trovaprezzi il prezzo minimo rilevato da altri retailer si attesta attorno a 1.109 €, il che rende la quotazione attuale su Amazon la più competitiva tra quelle monitorate. La disponibilità è immediata, con consegna Amazon standard.

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