Chi dice che per avere un robot aspirapolvere davvero autonomo serva svuotare tasche, cedere sul comfort e accettare compromessi? Dreame Matrix10 Ultra ribalta questa convinzione, e lo fa oggi con il prezzo più basso mai registrato su Amazon: uno sconto che sfiora il 44% su un prodotto che ha fatto parlare di sé fin dal debutto all’IFA di Berlino. Un risparmio enorme, su una macchina che non ha rivali diretti per quello che offre. Analizziamo tutto nei dettagli.

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Dreame Matrix10 Ultra: il robot che cambia mop, detergente e sfida persino i gradini

Dreame Matrix10 Ultra non è semplicemente un robot con tanta aspirazione e un bel dock. È il primo sistema al mondo dotato di un dock multi-mop capace di ospitare tre tipi di panni intercambiabili automaticamente, abbinati a un triplo scomparto per detergenti dedicati: uno anti-odori per animali domestici, uno specifico per parquet e uno universale. La base seleziona in autonomia la combinazione giusta per ogni stanza, dosando la quantità di prodotto senza alcun intervento manuale.

Sul fronte dell’aspirazione, la tecnologia Vormax da 30.000 Pa garantisce una raccolta efficiente anche su superfici dure, negli angoli e vicino ai battiscopa, grazie alla forma a D dello chassis e al sistema SideReach. La doppia spazzola HyperStream DuoBrush è progettata per essere completamente antigroviglio su capelli fino a 50 cm di lunghezza, con una spazzola in gomma setolata e una in TPU.

Tra le caratteristiche più distintive spicca il sistema ProLeap, che consente al robot di superare soglie e tappeti spessi fino a 8 cm di altezza, risolvendo uno dei limiti storici di questa categoria di prodotti. La navigazione avviene tramite un sensore DToF retrattile a 360° che, una volta abbassato, porta l’altezza del robot a soli 89 mm, permettendo l’accesso sotto mobili e divani bassi.

Il riconoscimento degli ostacoli è gestito da una doppia fotocamera AI HD abbinata a NVIDIA Isaac Sim e apprendimento per rinforzo: il sistema identifica oltre 240 tipologie di oggetti con precisione millimetrica, inclusi cavi, calzini e persino ciotole degli animali. A proposito di animali domestici, la modalità Pet rileva automaticamente zone sensibili come lettiere e ciotole, con la possibilità di impostare dall’app se evitarle o pulirle con un passaggio aggiuntivo.

I panni vengono igienizzati dalla stazione con il sistema ThermoHub che raggiunge i 100°C, eliminando batteri e residui, seguito da asciugatura ad aria calda per prevenire muffe e odori. I serbatoi integrati nella base sono da 4,5 L per l’acqua pulita e 4 L per quella di scarico: una gestione pensata per ridurre al minimo le operazioni quotidiane. Il sacchetto raccoglipolvere ha una capienza di 3,2 L.

Le specifiche tecniche in sintesi:

Aspirazione: 30.000 Pa (Vormax)

30.000 Pa (Vormax) Sistema mop: Multi-Mop Switching con 3 tipi di panni

Multi-Mop Switching con 3 tipi di panni Detergenti: 3 scomparti dedicati (animali, parquet, universale)

3 scomparti dedicati (animali, parquet, universale) Autopulizia mop: ThermoHub a 100°C + aria calda

ThermoHub a 100°C + aria calda Superamento ostacoli: fino a 8 cm (ProLeap)

fino a 8 cm (ProLeap) Rilevamento ostacoli: 240+ tipologie con AI 3D

240+ tipologie con AI 3D Navigazione: DToF retrattile 360°, altezza robot 89 mm

DToF retrattile 360°, altezza robot 89 mm Serbatoio acqua pulita: 4,5 L | scarico: 4 L

4,5 L | scarico: 4 L Anti-groviglio: HyperStream DuoBrush (capelli fino a 50 cm)

HyperStream DuoBrush (capelli fino a 50 cm) Controllo vocale: Alexa, Google Assistant, Siri

Alexa, Google Assistant, Siri Potenza: 700 W

700 W Colori: Bianco, Nero

Prezzo al minimo storico: 700€ di risparmio su Amazon

L’offerta attualmente disponibile su Amazon porta Dreame Matrix10 Ultra a 899€, rispetto al prezzo di listino ufficiale di 1.599€. Si tratta di un risparmio netto di 700€, pari a uno sconto del 43,7%: il prezzo più basso mai registrato per questo prodotto.

Per un robot di questa categoria, con funzioni che non hanno equivalenti diretti sul mercato, il salto di prezzo è davvero significativo. La disponibilità a questa cifra potrebbe non essere garantita a lungo, viste le caratteristiche e il posizionamento del prodotto.

La confezione include il robot con spazzola principale pre-installata, la stazione base completa di modulo erogatore a triplo scomparto, 12 panni per mocio, 6 supporti, 3 sacchetti polvere, i tre detergenti dedicati e tutti gli accessori necessari per iniziare subito. Nessun costo nascosto per il kit iniziale.

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