Dreame Matrix10 Ultra a 799€ su Amazon è un’offerta che difficilmente passa inosservata. Stiamo parlando del primo robot aspirapolvere al mondo con sistema intelligente di commutazione multi-mop, arrivato in Italia a settembre 2025 a un prezzo di lancio di 1.599€. Un risparmio di 200€ rispetto ai 999€ del listino attuale, con uno sconto del 20% che porta questo concentrato di tecnologia a una cifra insolita per le sue specifiche. Analizziamo nel dettaglio cosa offre e perché vale la pena considerarlo.

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Dreame Matrix10 Ultra: 30.000 Pa, multi-mop e navigazione da top di gamma

Dreame Matrix10 Ultra non è un semplice robot che aspira e lava. È una macchina pensata per eliminare davvero la routine di pulizia domestica, con soluzioni tecniche che in questa categoria rappresentano una prima assoluta nel settore.

La caratteristica più distintiva è il sistema Multi-Mop Switching: la stazione base è in grado di selezionare automaticamente il panno più adatto a seconda della stanza da pulire. Si passa dal nylon per lo sporco grasso alla spugna ad alta ritenzione idrica per i bagni, fino al panno termico per le altre stanze. Un approccio che cambia le regole del gioco rispetto ai sistemi tradizionali con un singolo panno fisso.

A questo si aggiunge il Three-Solution Compartment Dock, ovvero un vano con tre soluzioni detergenti distinte: una per gli odori degli animali domestici, una specifica per i pavimenti in legno e una per la pulizia generale. Il robot sceglie autonomamente quale utilizzare in base alla zona da trattare.

Sul fronte dell’aspirazione, la potenza di 30.000 Pa garantita dal sistema Vormax rappresenta un salto netto rispetto alla generazione precedente (il 50% in più rispetto al Dreame X50 Ultra). Il sistema di spazzole HyperStream DuoBrush con funzione Omni-Scrub a 165 giri/min completa un setup pensato per non lasciare nulla al caso.

La navigazione si affida al sistema OmniSight, capace di rilevare oltre 240 tipologie di ostacoli e di superare barriere fino a 8 cm grazie alla tecnologia FlexiAdapt: una soglia del bagno, un tappeto spesso o un cavo non sono più problemi.

Le specifiche tecniche complete del prodotto:

Potenza di aspirazione: 30.000 Pa

30.000 Pa Autonomia: 260 minuti

260 minuti Capacità serbatoio stazione: 5,5 L

5,5 L Altezza robot: 8,9 cm

8,9 cm Rumorosità: 70 dB(A)

70 dB(A) Compatibilità vocale: Alexa, Google Assistant, Siri

Alexa, Google Assistant, Siri Protocollo smart home: Matter

Matter Controllo da remoto: app dedicata + Apple Watch

app dedicata + Apple Watch Barriere virtuali programmabili: fino a 10

Sconto del 20%: i numeri dell’offerta su Amazon

Il prezzo attuale su Amazon.it è 799€, rispetto ai 999€ del listino corrente. Lo sconto è del 20%, con un risparmio netto di 200€. Va tenuto presente che Dreame Matrix10 Ultra era stato lanciato in Italia a settembre 2025 al prezzo di 1.599€, il che rende l’attuale quotazione particolarmente interessante rispetto al valore storico del prodotto.

I prezzi rilevati sugli altri canali di vendita si attestano mediamente tra 1.199€ e 1.299€, il che rende l’offerta Amazon decisamente competitiva. La disponibilità è immediata con spedizione Prime.

La confezione include il robot con spazzola principale pre-installata, due spazzole laterali, filtri di ricambio e la stazione base completa. Disponibile nelle colorazioni Nero e Bianco.

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