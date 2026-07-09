Dreame L50 Ultra AE scende di 100€ su Amazon: un robot aspirapolvere con base automatica completa, 28.000 Pa di aspirazione e autolavaggio dei moci a 100 °C che punta dritto al rapporto qualità-prezzo della fascia media. La combinazione di funzionalità raramente si trova a questa cifra, e il momento per valutarlo sembra decisamente favorevole.

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Dreame L50 Ultra AE: 28.000 Pa, spazzola TriCut e base che fa quasi tutto da sola

Dreame L50 Ultra AE non è semplicemente un robot aspirapolvere: è un sistema di pulizia domestica automatizzato, pensato per ridurre al minimo l’intervento manuale. Il punto di partenza è la potenza di aspirazione da 28.000 Pa, un valore che supera ampiamente la media di mercato (circa 6.194 Pa) e che si traduce in risultati concreti anche su moquette, tappeti e superfici difficili.

La spazzola TriCut 3.0 merita una menzione speciale: è progettata per tagliare capelli e peli d’animale prima che si attorciglino sulla spazzola principale, risolvendo uno dei problemi più comuni per chi convive con cani, gatti o capelli lunghi. Abbinata al sistema Dual Flex Arm, permette al robot di avvicinarsi meglio ai battiscopa e agli angoli, con una copertura certificata da TÜV SÜD.

Sul fronte lavaggio, i due moci rotanti gestiscono in modo efficace lo sporco quotidiano come impronte e aloni, con il lavaggio automatico dei panni durante la sessione stessa. Il sistema ThermoHub porta l’acqua a 100 °C per igienizzare i moci dopo ogni utilizzo, mentre l’asciugatura ad aria calda evita che restino umidi a lungo.

La base intelligente è uno dei veri punti di forza:

Serbatoio acqua pulita : 4,5 L

: 4,5 L Serbatoio acqua sporca : 4 L

: 4 L Sacchetto raccolta polvere : 3,2 L

: 3,2 L Dispenser automatico del detersivo (presente solo nel 3% dei modelli sul mercato)

(presente solo nel 3% dei modelli sul mercato) Svuotamento automatico, lavaggio e asciugatura moci, ricarica acqua: tutto gestito dalla stazione

La batteria da 6.400 mAh garantisce fino a 180 minuti di autonomia, con ricarica e ripresa automatica della pulizia. La navigazione LiDAR mappa rapidamente l’abitazione, gestisce più piani e riconosce ostacoli comuni come cavi e scarpe. Il sollevamento automatico del mocio sui tappeti è presente e funzionale.

La gestione avviene tramite app Dreamehome, con supporto ad Alexa, Siri, Google Home e protocollo Matter. In opzione, è possibile collegare la base direttamente all’impianto idrico per un’autonomia praticamente totale, una funzione ancora rara in questa fascia di prezzo.

Qualche limite da considerare: l’altezza di 9,7 cm potrebbe impedire l’accesso sotto alcuni mobili bassi, non è presente una telecamera per il controllo da remoto e il livello sonoro in modalità massima si attesta intorno ai 75 dB.

Con un punteggio di 9.0/10 e una posizione tra i primi dieci su oltre 400 modelli recensiti da MiglioriRobot.it, Dreame L50 Ultra AE si conferma come una delle scelte più complete nella sua categoria.

100€ di sconto su Amazon: i dettagli dell’offerta

Dreame L50 Ultra AE è disponibile su Amazon.it a 499€, rispetto al prezzo di listino di 599€: uno sconto di 100€ pari a circa il 17%.

Prezzo originale : 599€

: 599€ Prezzo scontato : 499€

: 499€ Risparmio : 100€ (~17%)

: 100€ (~17%) Store : Amazon.it

: Amazon.it Disponibilità : versione bianca e nera

: versione bianca e nera Spedizione: gestita da Amazon

Il detergente non è incluso nella confezione ma è facilmente reperibile online. La confezione include robot, stazione base, spazzola principale preinstallata con protezione, spazzola laterale e contenitore della polvere con filtro.

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