Trovare un robot aspirapolvere top di gamma, con una potenza di aspirazione da 19.000 Pa e una stazione di pulizia completamente autonoma, a un prezzo accessibile sembra un’impresa. DREAME L40s Pro Ultra sfida questa logica con un’offerta imperdibile su Amazon, che porta il suo prezzo a un livello estremamente competitivo. Si tratta di un’opportunità notevole per chi cerca il massimo della tecnologia per la pulizia domestica senza dover investire cifre esorbitanti. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che rendono questo dispositivo un vero affare.

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DREAME L40s Pro Ultra: potenza e intelligenza per una pulizia senza compromessi

Il DREAME L40s Pro Ultra si posiziona come una soluzione di pulizia di fascia alta, progettata per offrire un’automazione quasi totale. Il cuore del sistema è la sua incredibile potenza di aspirazione di 19.000 Pa, capace di rimuovere efficacemente sia lo sporco più fine che i detriti più grandi da qualsiasi tipo di superficie, dai pavimenti duri ai tappeti più spessi. La sua efficacia è amplificata da una spazzola antigroviglio che riduce al minimo la manutenzione.

La vera intelligenza del dispositivo risiede nella sua tecnologia di navigazione e pulizia. Grazie al sistema Pathfinder™ Smart Navigation combinato con la tecnologia 3DAdapt™, il robot mappa con precisione l’ambiente domestico ed è in grado di riconoscere ed evitare oltre 180 tipi di ostacoli, riducendo il rischio di collisioni e garantendo una copertura completa. Una delle caratteristiche più innovative è l’estensione automatica del mocio e della spazzola laterale, che permette al robot di raggiungere e pulire a fondo anche gli angoli e i bordi più difficili, zone spesso trascurate da altri modelli.

L’autonomia è un altro punto di forza. La stazione base non si limita a ricaricare il robot, ma gestisce in modo completamente automatico lo svuotamento del contenitore della polvere e la pulizia dei moci con acqua calda, assicurando fino a 100 giorni di funzionamento senza interventi manuali. Le sue specifiche principali includono:

Potenza di aspirazione : 19.000 Pa

: 19.000 Pa Navigazione : Pathfinder™ Smart Navigation con 3DAdapt™

: Pathfinder™ Smart Navigation con 3DAdapt™ Riconoscimento ostacoli : Oltre 180 oggetti

: Oltre 180 oggetti Funzioni speciali : Estensione automatica di mocio e spazzola laterale, spazzola antigroviglio

: Estensione automatica di mocio e spazzola laterale, spazzola antigroviglio Stazione base : Svuotamento automatico polvere, pulizia moci con acqua calda

: Svuotamento automatico polvere, pulizia moci con acqua calda Autonomia batteria : Fino a 180 minuti di pulizia continua

: Fino a 180 minuti di pulizia continua Controllo: App dedicata e compatibilità con assistenti vocali come Alexa

Dettagli della promozione: 200€ di sconto su Amazon

Questa eccezionale offerta è disponibile su Amazon e rende il DREAME L40s Pro Ultra un acquisto ancora più interessante. Il prezzo di listino del dispositivo è di 749€, ma grazie a questa promozione è possibile acquistarlo a soli 549€.

Questo si traduce in un risparmio netto di 200€, che corrisponde a uno sconto del 27% sul prezzo originale. Un taglio di prezzo così significativo su un modello di recente lancio e con queste caratteristiche tecniche è un’occasione rara. L’offerta è soggetta a disponibilità, quindi è consigliabile approfittarne finché le scorte durano. La vendita è gestita direttamente da Amazon, garantendo spedizioni rapide e un servizio clienti affidabile.

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