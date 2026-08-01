Dreame L40 Ultra AE è già uno dei robot più quotati del momento, con quasi 10 punti su 10 su migliorirobot.it e il primo posto assoluto tra 413 modelli. Ora, con uno sconto che porta il prezzo a livelli mai visti prima, diventa semplicemente impossibile da ignorare. La caduta è drastica rispetto al prezzo di lancio, e chi aspettava il momento giusto per fare il salto lo ha trovato.

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Dreame L40 Ultra AE: potenza da 19.000 Pa, lavaggio a 75°C e pulizia quasi completamente autonoma

Partiamo dal dato più difficile da ignorare: 19.000 Pa di potenza di aspirazione, grazie al sistema Vormax aggiornato con condotto Turbo Force che mantiene il flusso d’aria ininterrotto. Per capire la portata di questo numero, basta sapere che la media dei robot aspirapolvere si attesta intorno ai 6.300 Pa, e che modelli blasonati come il Deebot X1 Omni si fermano a 5.000 Pa.

Ma Dreame L40 Ultra AE non è solo aspirazione. Il vero punto di forza di questo robot è il sistema di lavaggio con acqua calda a 75°C, una tecnologia che lo rende l’unico nella sua fascia di prezzo a igienizzare i panni mop in modo attivo, prevenendo anche l’accumulo di calcare. La tecnologia MopExtend aggiunge poi un “braccio” robotico in grado di estendersi fino a 4 cm sotto i mobili per raggiungere angoli altrimenti inaccessibili.

Le specifiche tecniche chiave:

Potenza di aspirazione : 19.000 Pa (sistema Vormax)

: 19.000 Pa (sistema Vormax) Spazzole incluse : gomma sollevabile + TriCut 3.0 con lama tagliapeli (ideale per chi ha animali domestici)

: gomma sollevabile + con lama tagliapeli (ideale per chi ha animali domestici) Temperatura lavaggio mop : 75°C, con autopulizia al 99,9%

: 75°C, con autopulizia al 99,9% Autonomia : fino a 200 minuti (batteria Li-Ion da 5.200 mAh )

: fino a 200 minuti (batteria Li-Ion da ) Capacità sacchetto stazione : 4,5 L

: 4,5 L Navigazione : laser + fotocamera con tecnologia 3DAdapt AI , rilevamento di oltre 120 tipologie di ostacoli

: laser + fotocamera con tecnologia , rilevamento di oltre 120 tipologie di ostacoli Compatibilità: app Dreamehome, Alexa, Google Home, Siri

La stazione base PowerDock fa praticamente tutto: svuota il contenitore polvere, lava e asciuga i panni con aria calda, ricarica l’acqua e miscela il detergente. L’intervento manuale diventa minimo. Non manca la gestione intelligente dei tappeti: il robot riconosce la superficie, solleva automaticamente i mop e aumenta la potenza di aspirazione se necessario.

L40 Ultra AE: il prezzo crolla su Amazon, risparmio da capogiro

Su Amazon il Dreame L40 Ultra AE è disponibile al prezzo di 399€, rispetto al prezzo di lancio ufficiale di 699€. Il risparmio è di 300€ netti, con uno sconto che sfiora il 43%. Un prezzo a questi livelli non era mai stato registrato per questo modello ed è difficile immaginare che rimanga tale a lungo.

Non sono inclusi accessori aggiuntivi oltre a quelli in dotazione standard (stazione PowerDock, spazzole, panni mop). La spedizione è gestita direttamente da Amazon.

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