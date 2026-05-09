Un robot aspirapolvere e lavapavimenti con stazione di pulizia completamente automatica e una potenza di aspirazione di livello superiore è un lusso che spesso richiede un investimento notevole. Dreame L10s Ultra Gen 3 sfida questa convenzione, presentandosi come una soluzione All-in-One che oggi, grazie a una promozione molto interessante, diventa accessibile a un pubblico molto più vasto. Sullo store di Amazon, il prezzo di questo gioiello tecnologico scende infatti a 399€, con un risparmio netto di 100€ sul suo listino. È un’opportunità eccellente per chi desidera delegare completamente la pulizia dei pavimenti senza rinunciare a prestazioni di altissimo livello. Analizziamo nel dettaglio le sue caratteristiche e i termini di questa promozione.

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Dreame L10s Ultra Gen 3: pulizia autonoma e potenza senza compromessi

Il Dreame L10s Ultra Gen 3 si distingue per un pacchetto di specifiche tecniche che lo posizionano direttamente nella fascia alta del mercato. Il cuore del sistema è una potenza di aspirazione dichiarata di ben 25.000 Pa, un valore impressionante che garantisce una pulizia profonda su qualsiasi superficie, dai pavimenti duri ai tappeti a pelo lungo, rimuovendo polvere, peli di animali e detriti con estrema efficacia. Ma la vera magia risiede nella sua completa autonomia. La spazzola laterale e i moci sono estensibili, permettendo al robot di raggiungere anche gli angoli più difficili e i bordi dei muri, zone spesso trascurate da altri modelli.

Il sistema di navigazione è tra i più avanzati disponibili: combina la precisione del LiDAR con sensori RGB e 3D, creando mappe dettagliate dell’abitazione e riconoscendo ed evitando ostacoli con intelligenza, anche in condizioni di scarsa illuminazione. La vera protagonista, però, è la stazione base All-in-One. Questo hub non si limita a ricaricare il robot, ma gestisce autonomamente:

Svuotamento automatico della polvere : il contenitore del robot viene svuotato nel sacchetto più capiente della base.

: il contenitore del robot viene svuotato nel sacchetto più capiente della base. Lavaggio automatico dei moci : i panni rotanti vengono puliti con acqua pulita per garantire sempre un lavaggio igienico.

: i panni rotanti vengono puliti con acqua pulita per garantire sempre un lavaggio igienico. Asciugatura ad aria calda: al termine del lavaggio, i moci vengono asciugati per prevenire la formazione di muffe e cattivi odori.

L’intera gestione avviene tramite un’app intuitiva, che permette di programmare le pulizie, definire zone vietate e personalizzare ogni aspetto del funzionamento. È inoltre compatibile con gli assistenti vocali per un controllo ancora più immediato.

Per ulteriori dettagli:

L’offerta su Amazon: un prezzo che fa la differenza

Questa concentrazione di tecnologia è ora disponibile su Amazon a un prezzo eccezionale. Il prezzo di listino del Dreame L10s Ultra Gen 3 Kit è di 499€, ma grazie all’attuale promozione è possibile acquistarlo a soli 399€. Si tratta di uno sconto secco del 20%, che si traduce in un risparmio netto di 100€. L’offerta è venduta e spedita direttamente da Amazon, garantendo così una consegna rapida (specialmente per gli abbonati Prime) e un’assistenza post-vendita affidabile. Non è specificata una data di scadenza per la promozione, pertanto è consigliabile approfittarne prima che il prezzo torni al suo valore originale o che le scorte si esauriscano. A questo prezzo, il Dreame L10s Ultra Gen 3 si configura come una delle migliori scelte in assoluto per chi cerca un’esperienza di pulizia domestica completamente automatizzata e senza compromessi.

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