Chi cerca un lavapavimenti senza fili capace di pulire davvero nei punti più ostici sa bene quanto sia difficile trovare il modello giusto senza compromessi. Dreame H15 Pro arriva oggi su Amazon con uno sconto di 130 € rispetto al prezzo pieno: un’opportunità concreta per chi vuole portare a casa tecnologia di fascia premium a un prezzo decisamente più accessibile rispetto al recente andamento. Vediamo nel dettaglio cosa offre.

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Dreame H15 Pro: il braccio robotico AI che non lascia angoli senza risposta

Dreame H15 Pro è un aspirapolvere lavapavimenti senza fili 2-in-1 che gestisce pulizia a secco e a umido in un unico passaggio, e lo fa con un livello di automazione difficile da trovare in questa fascia di mercato.

Il cuore tecnologico è il braccio robotico AI DescendReach GapFree, che si abbassa in appena 0,2 secondi per avvicinarsi ai battiscopa e agli angoli, eliminando quella fastidiosa striscia di sporco che i lavapavimenti tradizionali lasciano sempre lì, a 2 cm dal muro. Non è un dettaglio da poco.

Dal punto di vista della potenza, il motore brushless da 400 W genera una forza aspirante fino a 21.000 Pa: sufficiente per capelli, polvere fine, residui solidi e liquidi versati, tutto in un solo gesto. Ad aiutare su questo fronte c’è il sistema TangleCut, con denti flessibili che recidono nodi e grovigli di capelli e peli di animali prima che blocchino la spazzola, azzerando di fatto la manutenzione manuale.

Altrettanto rilevante è il sistema ThermoTub: la spazzola si autopulisce con acqua a 100 °C per un igiene completa, poi si asciuga in soli 5 minuti a 90 °C in uno spazio ermetico. Nessun odore residuo, nessun rischio di muffe.

Le specifiche chiave in sintesi:

Aspirazione: 21.000 Pa con motore brushless 400 W

21.000 Pa con motore brushless 400 W Autonomia: fino a 60 minuti in modalità silenziosa

fino a in modalità silenziosa Batteria: 6 × 5.000 mAh

6 × 5.000 mAh Serbatoi: 780 ml acqua pulita / 700 ml acqua sporca

780 ml acqua pulita / 700 ml acqua sporca Design: lie-flat a 180° per pulizia sotto letti e divani

lie-flat a per pulizia sotto letti e divani Trazione GlideWheel per movimenti fluidi avanti e indietro

per movimenti fluidi avanti e indietro Connettività Wi-Fi + app Dreamehome con aggiornamenti OTA e controllo remoto

+ app con aggiornamenti OTA e controllo remoto Modalità operative: Smart, Aspirazione, Turbo, Custom

Il peso di 5,8 kg è gestibile grazie al sistema GlideWheel, che aiuta il dispositivo a scivolare quasi da solo sul pavimento: l’utente si limita a direzionarlo. Tramite app Dreamehome è anche possibile guidarlo come un robot aspirapolvere nelle zone difficili da raggiungere manualmente.

Sconto da 130 €: i numeri dell’offerta attuale

Su Amazon.it, Dreame H15 Pro è acquistabile oggi a 319 € rispetto al prezzo di listino di 449 €, con un risparmio netto di 130 € pari a circa il 29% di sconto. Considerando che su altri canali italiani il modello base si trova stabilmente attorno ai 399-419 €, il prezzo attuale rappresenta una buona opportunità rispetto al recente andamento del mercato.

La spedizione è gratuita con Amazon e, per chi preferisce, è disponibile la rateizzazione in 5 rate mensili. La disponibilità è immediata.

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