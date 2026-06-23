Chi ha provato a pulire sotto al divano, negli angoli tra le piastrelle e i battiscopa, sa bene quanto le lavapavimenti tradizionali si fermino sempre qualche centimetro prima del punto esatto. Dreame H15 Pro rompe questo schema con un braccio robotico AI che si abbassa in 0,2 secondi e tocca letteralmente i bordi, arrivando dove nessun modello della sua categoria era mai arrivato prima. E ora, grazie a uno sconto che porta il prezzo a un livello mai visto su Amazon, questa macchina diventa un acquisto difficile da ignorare. Vediamo nel dettaglio perché.

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Dreame H15 Pro: il braccio robotico AI che pulisce dove gli altri si fermano

La tecnologia che rende Dreame H15 Pro davvero unico è il sistema GapFree AI DescendReach: un braccio robotico basato sull’intelligenza artificiale che percepisce il movimento in avanti dell’utente e si abbassa in appena 0,2 secondi, raggiungendo i bordi con una copertura effettiva su tre lati e una distanza di 0 cm dai battiscopa. Quando si tira indietro, il braccio aderisce al pavimento eliminando quasi completamente le striature d’acqua, grazie anche a due raschietti integrati. È la fine delle rifiniture manuali con il panno.

A questo si abbina una potenza di aspirazione da 21.000 Pa, mantenuta costante anche in modalità lie-flat a 180°, quando la macchina si abbassa fino a soli 9,6 cm di altezza della spazzola per pulire sotto letti e mobili bassi. Il sistema riconosce automaticamente il tipo di sporco, bagnato o asciutto, e adatta la potenza di conseguenza.

Le specifiche principali in sintesi:

Potenza nominale: 400 W, aspirazione fino a 21.000 Pa

400 W, aspirazione fino a Autonomia: fino a 60 minuti continuativi, copertura fino a 400 m²

fino a continuativi, copertura fino a Serbatoio acqua pulita: 780 ml / acqua sporca: 700 ml

780 ml / acqua sporca: 700 ml Sistema anti-groviglio TangleCut: lame flessibili certificate TÜV SÜD , testato su 1.000 capelli bagnati e 1.000 asciutti senza grovigli

lame flessibili certificate , testato su 1.000 capelli bagnati e 1.000 asciutti senza grovigli Auto-pulizia ThermoTub: immersione a 100°C per eliminare batteri e odori

immersione a per eliminare batteri e odori Asciugatura rapida: 5 minuti a 90°C oppure 30 minuti a 85°C, a soli 63 dBA

oppure 30 minuti a 85°C, a soli 63 dBA Trazione assistita GlideWheel: ruote motorizzate a trazione differenziata che rendono l’uso fluido nonostante i 5,8 kg di peso

ruote motorizzate a trazione differenziata che rendono l’uso fluido nonostante i di peso Connettività: Wi-Fi 2,4 GHz, app Dreamehome, aggiornamenti OTA

Da segnalare che la versione base non include il dosatore automatico di detergente (presente nella variante FoamWash), ma la qualità del lavaggio resta elevata grazie al ciclo di auto-pulizia ad alta temperatura. Particolarmente apprezzabile per chi ha animali in casa: il TangleCut gestisce peli e capelli lunghi senza richiedere alcun intervento manuale.

Prezzo ai minimi: quasi 30% di sconto su Amazon

Su Amazon è in corso una promozione legata al Prime Day 2026 (attiva fino al 26 giugno, salvo esaurimento scorte) che porta Dreame H15 Pro a un prezzo che non si era mai visto prima su questo modello. Il risparmio è concreto e immediato:

Prezzo originale: 449,00 €

449,00 € Prezzo scontato: 319,00 €

Sconto: circa il 29% , pari a 130 € risparmiati

circa il , pari a Spedizione: gratuita

gratuita Disponibilità: su Amazon.it, offerta valida fino al 26 giugno 2026

A questo prezzo, Dreame H15 Pro si posiziona in una fascia dove la concorrenza non offre nulla di paragonabile in termini di tecnologie integrate. È uno dei rari casi in cui uno sconto importante non riguarda un prodotto superato, ma uno dei modelli più avanzati della categoria.

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