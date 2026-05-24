Pulire a fondo, raggiungendo anche gli angoli più difficili sotto i mobili, richiede spesso strumenti diversi e tanta fatica. Dreame H12 Pro FlexReach è stato progettato proprio per eliminare questo compromesso, unendo la potenza di un aspirapolvere da 18.000 Pa alla praticità di una lavapavimenti, il tutto con un innovativo design flessibile a 180°. Oggi, questo gioiello tecnologico per la pulizia domestica diventa un acquisto quasi obbligato, crollando al suo minimo storico assoluto su Amazon. Si tratta di un’opportunità eccezionale per dotarsi di un dispositivo all’avanguardia a un prezzo mai visto prima. Analizziamo nel dettaglio le sue caratteristiche e i termini di questa promozione imperdibile.

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Dreame H12 Pro FlexReach: potenza e flessibilità per una pulizia senza compromessi

Il Dreame H12 Pro FlexReach non è un semplice aspirapolvere, ma un sistema di pulizia completo che si distingue per diverse caratteristiche tecniche di alto livello. Il suo punto di forza principale è il design FlexReach, che permette al corpo del dispositivo di piegarsi fino a 180°. Questa flessibilità, unita a un profilo ribassato, consente di raggiungere con estrema facilità le aree più complesse, come lo spazio sotto divani, letti e mobili bassi, garantendo una pulizia profonda dove altri dispositivi si fermano.

La potenza non è da meno: il motore eroga una forza di aspirazione di 18.000 Pa, capace di rimuovere efficacemente sia lo sporco secco che i liquidi, senza lasciare aloni o residui. L’igiene è un altro pilastro di questo prodotto. Al termine di ogni sessione di pulizia, la base di ricarica avvia un ciclo di autopulizia del rullo con acqua riscaldata a 90°C, eliminando germi e batteri. Segue un processo di asciugatura ad aria calda di soli 5 minuti, che previene la formazione di muffe e cattivi odori, mantenendo il dispositivo sempre pronto e igienizzato.

L’autonomia è garantita da una batteria a 6 celle da 4.000 mAh ciascuna, che assicura fino a 50 minuti di pulizia continua, un tempo più che sufficiente per coprire abitazioni di medie e grandi dimensioni. La gestione è resa intuitiva dal grande display LED che fornisce informazioni in tempo reale sullo stato della batteria, la modalità di pulizia attiva e le eventuali notifiche di manutenzione. Le modalità disponibili (Smart, Turbo e Quiet) permettono di adattare le prestazioni a ogni tipo di superficie e livello di sporco.

Ecco un riepilogo delle specifiche chiave:

Potenza di aspirazione: 18.000 Pa

18.000 Pa Design: Pieghevole a 180° (FlexReach)

Pieghevole a 180° (FlexReach) Autopulizia: Lavaggio del rullo a 90°C

Lavaggio del rullo a 90°C Asciugatura: Ad aria calda in 5 minuti

Ad aria calda in 5 minuti Autonomia: Fino a 50 minuti

Fino a 50 minuti Capacità serbatoio: 700 ml per lo sporco

700 ml per lo sporco Display: LED intelligente con indicatori

Un’offerta da non lasciarsi sfuggire su Amazon

Questa promozione rappresenta una delle migliori occasioni dell’anno per chi cerca un aspirapolvere lavapavimenti di fascia alta. Il Dreame H12 Pro FlexReach è attualmente disponibile su Amazon a un prezzo eccezionale, che lo rende un vero e proprio best-buy. Il prezzo di listino ufficiale del prodotto è di 449€, ma grazie a questa offerta a tempo limitato, è possibile acquistarlo a soli 199€.

Questo si traduce in un risparmio netto di 250€, pari a uno sconto del 56% sul prezzo originale. Si tratta del prezzo più basso mai registrato per questo modello, configurandosi come un’opportunità da cogliere al volo. L’offerta è valida fino a esaurimento scorte, quindi si consiglia agli interessati di procedere rapidamente con l’acquisto per non perdere questa incredibile riduzione di prezzo. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, garantendo così velocità nella consegna e un’assistenza clienti affidabile.

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