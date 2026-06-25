90€ di risparmio su un lavapavimenti che aspira, lava e si autopulisce a 90°C in 5 minuti: Dreame H12 Pro FlexReach tocca oggi su Amazon il prezzo più basso mai registrato, con uno sconto che supera il 33% rispetto al listino ufficiale. Chi ha rimandato l’acquisto aspettando il momento giusto, ha appena trovato la risposta.
Indice:
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Dreame H12 pro flexreach: quando aspirazione, lavaggio e igiene si fondono in un solo gesto
Dreame H12 Pro FlexReach non è il solito aspirapolvere lavapavimenti: è un sistema 2-in-1 Wet & Dry che aspira e lava in un singolo passaggio, con una potenza aspirante di 18.000 Pa garantita da un motore brushless da 400 W. Il risultato è un pavimento pulito e calpestabile in pochissimi minuti.
Il vero punto di forza che lo distingue dalla concorrenza è l’autopulizia e asciugatura a 90°C in soli 5 minuti: l’acqua calda scioglie grasso e residui dalla spazzola, mentre l’aria calda asciuga completamente il rullo, eliminando alla radice il problema di muffe, batteri e odori sgradevoli. Una caratteristica rara in questa fascia di prezzo.
Il design FlexReach piatto a 180° permette di raggiungere spazi fino a 14 cm di altezza, come sotto letti, divani e mobili, senza sforzi acrobatici. A supportare la manovrabilità ci pensa la trazione assistita automatica, che spinge il dispositivo in avanti riducendo sensibilmente lo sforzo fisico, nonostante i 5,1 kg di peso.
Le specifiche tecniche più rilevanti:
- Autonomia: fino a 50 minuti in modalità silenziosa, 35 minuti in modalità Auto, 24 minuti in modalità Max
- Doppio serbatoio separato: 780 ml per l’acqua pulita e 700 ml per quella sporca
- Tecnologia TangleCut: sistema anti-groviglio che evita l’accumulo di capelli e fibre sul rullo, ideale per chi ha animali domestici
- Pulizia dei bordi su entrambi i lati: la spazzola copre quasi tutta la larghezza della testina, arrivando efficacemente a ridosso dei battiscopa
- Display LED intelligente: mostra in tempo reale autonomia, stato operativo e messaggi di manutenzione
- Modalità operative: Smart (adattiva), Turbo, Silenziosa e Aspirazione pura
- Indice di riparabilità: 8,5/10 con garanzia di 2 anni
Nella confezione sono inclusi filtro, spazzolina di pulizia, flacone per detergente e una bottiglia da 500 ml di liquido detergente AWH10. La base multifunzione serve sia da stazione di ricarica che da fulcro per l’autopulizia avanzata.
DREAME H15 Pro Heat
Prezzo al minimo storico: i numeri di questa offerta da non perdere
Su Amazon.it Dreame H12 Pro FlexReach è ora disponibile a 179€, rispetto al prezzo di listino ufficiale di 269€. Significa un risparmio netto di 90€, pari a uno sconto del 33% che porta il prodotto al prezzo più basso mai visto da quando è disponibile sul mercato italiano.
Per avere un riferimento, sullo stesso marketplace MediaWorld il prodotto viene venduto da terzi a oltre 400€, mentre il sito ufficiale Dreame lo propone a 259€. La differenza con l’offerta Amazon attuale è lampante.
La disponibilità a questo prezzo è limitata e storicamente queste finestre si chiudono rapidamente, quindi conviene agire senza aspettare.
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