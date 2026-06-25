90€ di risparmio su un lavapavimenti che aspira, lava e si autopulisce a 90°C in 5 minuti: Dreame H12 Pro FlexReach tocca oggi su Amazon il prezzo più basso mai registrato, con uno sconto che supera il 33% rispetto al listino ufficiale. Chi ha rimandato l’acquisto aspettando il momento giusto, ha appena trovato la risposta.

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Dreame H12 pro flexreach: quando aspirazione, lavaggio e igiene si fondono in un solo gesto

Dreame H12 Pro FlexReach non è il solito aspirapolvere lavapavimenti: è un sistema 2-in-1 Wet & Dry che aspira e lava in un singolo passaggio, con una potenza aspirante di 18.000 Pa garantita da un motore brushless da 400 W. Il risultato è un pavimento pulito e calpestabile in pochissimi minuti.

Il vero punto di forza che lo distingue dalla concorrenza è l’autopulizia e asciugatura a 90°C in soli 5 minuti: l’acqua calda scioglie grasso e residui dalla spazzola, mentre l’aria calda asciuga completamente il rullo, eliminando alla radice il problema di muffe, batteri e odori sgradevoli. Una caratteristica rara in questa fascia di prezzo.

Il design FlexReach piatto a 180° permette di raggiungere spazi fino a 14 cm di altezza, come sotto letti, divani e mobili, senza sforzi acrobatici. A supportare la manovrabilità ci pensa la trazione assistita automatica, che spinge il dispositivo in avanti riducendo sensibilmente lo sforzo fisico, nonostante i 5,1 kg di peso.

Le specifiche tecniche più rilevanti:

Autonomia: fino a 50 minuti in modalità silenziosa, 35 minuti in modalità Auto, 24 minuti in modalità Max

fino a 50 minuti in modalità silenziosa, 35 minuti in modalità Auto, 24 minuti in modalità Max Doppio serbatoio separato: 780 ml per l’acqua pulita e 700 ml per quella sporca

780 ml per l’acqua pulita e 700 ml per quella sporca Tecnologia TangleCut: sistema anti-groviglio che evita l’accumulo di capelli e fibre sul rullo, ideale per chi ha animali domestici

sistema anti-groviglio che evita l’accumulo di capelli e fibre sul rullo, ideale per chi ha animali domestici Pulizia dei bordi su entrambi i lati: la spazzola copre quasi tutta la larghezza della testina, arrivando efficacemente a ridosso dei battiscopa

la spazzola copre quasi tutta la larghezza della testina, arrivando efficacemente a ridosso dei battiscopa Display LED intelligente: mostra in tempo reale autonomia, stato operativo e messaggi di manutenzione

mostra in tempo reale autonomia, stato operativo e messaggi di manutenzione Modalità operative: Smart (adattiva), Turbo, Silenziosa e Aspirazione pura

Smart (adattiva), Turbo, Silenziosa e Aspirazione pura Indice di riparabilità: 8,5/10 con garanzia di 2 anni

Nella confezione sono inclusi filtro, spazzolina di pulizia, flacone per detergente e una bottiglia da 500 ml di liquido detergente AWH10. La base multifunzione serve sia da stazione di ricarica che da fulcro per l’autopulizia avanzata.

Prezzo al minimo storico: i numeri di questa offerta da non perdere

Su Amazon.it Dreame H12 Pro FlexReach è ora disponibile a 179€, rispetto al prezzo di listino ufficiale di 269€. Significa un risparmio netto di 90€, pari a uno sconto del 33% che porta il prodotto al prezzo più basso mai visto da quando è disponibile sul mercato italiano.

Per avere un riferimento, sullo stesso marketplace MediaWorld il prodotto viene venduto da terzi a oltre 400€, mentre il sito ufficiale Dreame lo propone a 259€. La differenza con l’offerta Amazon attuale è lampante.

La disponibilità a questo prezzo è limitata e storicamente queste finestre si chiudono rapidamente, quindi conviene agire senza aspettare.

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