Dopo aver lanciato in anteprima già la scorsa settimana un buon numero di offerte, DREAME rende il piatto ancora più ricco, aggiungendo tanti nuovi dispositivi a quelli in promozione per la Festa delle Offerte di Primavera di Amazon fino a lunedì 16 marzo 2026.

Il produttore cinese, noto principalmente per le soluzioni smart legate al mondo delle pulizie domestiche, permette ai potenziali clienti di risparmiare cifre importanti (fino a 500 euro) sull’acquisto di alcuni dei migliori prodotti del proprio catalogo. Andiamo a scoprire quali sono i dispositivi in offerta, indicando le loro peculiarità e il prezzo in promozione.

DREAME alza la posta in palio: tante nuove offerte per la Festa delle Offerte di Primavera 2026

Come anticipato in apertura, dopo essersi buttato nella mischia già la scorsa settimana, DREAME ci ha preso gusto, sposando appieno lo spirito della Festa delle Offerte di Primavera.

Alle quindici proposte super interessanti lanciate nella prima tranche, l’azienda ha messo in offerta su Amazon altri undici prodotti (per un totale di 26), consentendo ai potenziali clienti di risparmiare fino a 500 euro su potenziali compagni imprescindibili per la pulizia delle nostre case ma anche per la cura della persona: abbiamo scelto di raccontarvi quattro prodotti tra quelli in offerta ma più in basso troverete tutte le altre proposte del produttore cinese.

Robot aspirapolvere e lavapavimenti DREAME Matrix10 Ultra

Inauguriamo questa selezione di prodotti per la Festa delle Offerte di Primavera 2026 con DREAME Matrix10 Ultra, uno dei prodotti di punta dell’azienda. Si tratta di un robot aspirapolvere e lavapavimenti che può superare ostacoli fino a 8 cm (è in grado di rilevarne oltre 240).

Di spicco anche il resto delle specifiche: abbiamo una potenza di aspirazione da 30.000 Pa, una doppia spazzola anti-groviglio, le funzioni di auto-svuotamento/riempimento, l’auto-pulizia dei moci a 100°C e una funzionalità che consente al robot di prendersi cura degli ambienti con animali domestici.

Fino al 16 marzo 2026 è possibile acquistare il robot aspirapolvere e lavapavimenti DREAME Matrix10 Ultra in offerta a 1.049 euro invece dei 1.299 euro richiesti dal listino. Acquista DREAME Matrix10 Ultra in offerta su Amazon

Lavapavimenti DREAME H15 Mix

Cambiamo segmento e spostiamoci su DREAME H15 Mix, una delle soluzioni di fascia più alta nel catalogo di aspirapolvere e lavapavimenti del produttore cinese. Si tratta di un dispositivo multi-funzione, classificabile come soluzione 7-in-1, in grado di adattarsi a qualunque contesto, superficie e livello di sporco.

Offre una potenza di aspirazione da 23.000 Pa, un sistema di filtraggio a 5 strati per far sì che l’aria espulsa sia sempre fresca e pulita, la possibilità di rimuovere le macchie con il supporto dell’acqua calda (a 60°C) anche su superfici scomode da raggiungere (grazie a un tubo flessibile), un’impugnatura progettata per risultare bilanciata, ergonomica e maneggevole.

Altre peculiarità di questo dispositivo sono il braccio robotico DescendReach che sfrutta l’IA per abbassarsi ed eliminare con facilità lo sporco, asciutto o bagnato che sia, la capacità di pulire i bordi su tre lati, l’efficienza nel non lasciare aloni e un design tale da farlo infilare sotto qualsiasi mobile (grazie anche alla capacità di inclinarsi a 180°). Non manca poi la spazzola anti-grovigli.

Fino al 16 marzo 2026 è possibile acquistare il lavapavimenti DREAME H15 Mix in offerta a 619 euro al posto dei 799 euro richiesti dal listino. Acquista DREAME H15 Mix in offerta su Amazon

Lavapavimenti DREAME H15 Pro Heat

Proseguiamo con DREAME H15 Pro Heat, un altro modello della famiglia di lavapavimenti H15 dell’azienda cinese che è caratterizzato da un design piatto (inclinazione fino a 180°) e dalla presenza del braccio robotico IA GapFree.

H15 Pro Heat offre una potenza di aspirazione da 22.000 Pa ma le sue peculiarità sono il lavaggio a caldo (85°C) con spazzola riscaldata a 55°C, il rilevamento RGB dello sporco, il lavaggio della spazzola fino a 100°C e l’asciugatura rapida a 90°C in cinque minuti, che consente di averlo sempre pronto all’uso.

Fino al 16 marzo 2026 è possibile acquistare il lavapavimenti DREAME H15 Pro Heat in offerta a 469 euro al posto dei 599 euro richiesti dal listino. Acquista DREAME H15 ProHeat in offerta su Amazon

Aspirapolvere DREAME V20 Pro A

Chiudiamo questa selezione per la Festa delle Offerte di Primavera 2026 con DREAME V20 Pro A, un aspirapolvere senza fili capace di arrivare fino ai bordi, dotato di una spazzola anti-groviglio e di una potenza di aspirazione fino a 24.000 Pa. Nonostante questa potenza, offre un’autonomia da 90 minuti.

Altre peculiarità di questo dispositivo sono la capacità di adattarsi a varie superfici e di rilevare ed evidenziare la polvere con il sistema a LED CelesTect; le setole a V fanno il resto, migliorando l’esperienza di pulizia anche sui tappeti. V20 Pro A integra un sistema di filtraggio avanzato che filtra il 99,99% delle particelle più grandi di 0,1 micron.

Fino al 16 marzo 2026 è possibile acquistare l’aspirapolvere DREAME V20 Pro A in offerta a 329 euro al posto dei 399 euro richiesti dal listino. Acquista DREAME V20 Pro A in offerta su Amazon

Le altre proposte di DREAME per la Festa delle Offerte di Primavera

Oltre a questi cinque prodotti su cui abbiamo fatto una sorta di focus, la Festa delle Offerte di Primavera di DREAME prosegue con altri dieci prodotti in offerta, tra robot aspirapolvere e lavapavimenti, lavapavimenti, dispositivi per la cura della persona e altri dispositivi per la casa.

