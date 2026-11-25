Il vapore entra tra le funzioni dei robot per le pulizie di casa: DREAME ha presentato quello che definisce il primo aspirapolvere e lavapavimenti della categoria capace di lavare con getti caldi fino a 180°C, lanciandolo subito con uno sconto pensato per il Black Friday 2026.

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La promo lancio: 300 euro in meno fino al 30 novembre

Su Amazon e sul sito ufficiale, fino al 30 novembre 2026, il nuovo DREAME Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete nella colorazione bianca costa 1.199 euro invece dei 1.499 euro di listino. Il risparmio è di 300 euro, pari al 20%.

Cosa sa fare il primo robot con lavaggio a vapore

Al centro dell’innovazione c’è il lavaggio a vapore, che arriva fino a 180°C e lavora insieme al rullo AquaRoll, alimentato da un flusso continuo di acqua pulita: così le macchie più ostinate si sciolgono con meno fatica. A completare la pulizia di superfici e spigoli c’è il mocio estensibile MopExtend, che si allunga fino a 8 cm, mentre l’aspirazione tocca i 40.000 Pa, il valore più alto della categoria, generati dal motore Vormax/TurboForce.

Se in casa vivono animali domestici, il sistema HyperStream Detangling DuoBrush e la suite PetCare 4.0 fanno la differenza: il robot può bypassare le zone occupate e tornarci in un secondo momento, ed evita che peli o capelli lunghi fino a 50 cm si aggroviglino. La navigazione è affidata all’AI OmniSight 4.0, con torretta laser retrattile VersaLift per infilarsi sotto i mobili bassi e telaio ProLeap AgiLift, che supera ostacoli e doppie soglie fino a 10 cm, utile se tra le stanze ci sono dislivelli. A riconoscere macchie e oggetti provvedono algoritmi di intelligenza artificiale.

Completa la dotazione la stazione base multifunzione PowerDock All-in-One, che lava il mocio con acqua calda a 100°C, asciuga il rullo con aria calda a 65°C e trasferisce la polvere in un sacchetto sigillato monouso, garantendo un’autonomia fino a 100 giorni. Al suo interno trovano posto un serbatoio per l’acqua pulita da 4 litri, uno per l’acqua sporca da 3,5 litri e uno per il detergente, dosato automaticamente. Per chi vuole spingersi oltre è disponibile, in versione opzionale, il kit di collegamento idrico per riempimento e scarico dell’acqua.

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