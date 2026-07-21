Un robot che supera i 6 cm di ostacoli, lava a 45°C con acqua sempre pulita e aspira con 30.000 Pa di potenza. DREAME Aqua10 Ultra Track Complete è appena sceso a un prezzo che difficilmente si era visto prima: oltre 350€ di sconto su Amazon lo portano in una fascia decisamente più accessibile per un prodotto di questa categoria. Una promozione che merita attenzione, specie per chi stava aspettando il momento giusto per passare a qualcosa di davvero diverso dai soliti robot.

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Dreame Aqua10 Ultra Track Complete: quando la tecnologia ridefinisce cosa può fare un robot in casa

DREAME Aqua10 Ultra Track Complete non è semplicemente un robot aspirapolvere avanzato: è il primo robot al mondo in grado di superare ostacoli fino a 6 cm grazie al sistema AgiLift, che integra due gambe robotiche retraibili e un telaio a tre ruote capace di sollevarsi per scavalcare soglie, guide delle porte e qualsiasi barriera domestica senza incepparsi.

Sul fronte dell’aspirazione, il sistema Vormax da 30.000 Pa garantisce una potenza di aspirazione eccezionale, mantenendo la resa costante anche quando il contenitore si avvicina alla capienza massima grazie all’architettura del canale d’aria ottimizzato. La spazzola principale HyperStream DuoBrush elimina praticamente il problema dei grovigli di capelli, una delle frustrazioni più comuni con i robot tradizionali.

Ancora più interessante è il sistema di lavaggio TrackSync su cingoli rotanti: a differenza dei robot convenzionali, il panno viene inumidito in modo continuo con acqua pulita calda a 45°C durante tutto il ciclo di pulizia, mentre l’acqua sporca viene raccolta in un circuito separato. Il risultato è che i pavimenti vengono lavati sempre con acqua fresca, non con quella già usata. Nella stazione base, il mocio si autopulisce con acqua a 100°C, garantendo igienizzazione completa dopo ogni sessione.

Le principali specifiche tecniche includono:

Potenza aspirazione : 30.000 Pa (sistema Vormax)

: 30.000 Pa (sistema Vormax) Temperatura lavaggio : 45°C in uso, 100°C in autopulizia

: 45°C in uso, 100°C in autopulizia Batteria : 6.400 mAh

: 6.400 mAh Serbatoio acqua stazione : 4 L / Sacchetto polvere: 3,2 L

: 4 L / Sacchetto polvere: 3,2 L Riconoscimento ostacoli : oltre 240 tipologie di oggetti

: oltre 240 tipologie di oggetti Garanzia: 3 anni

La versione Complete include una dotazione di ricambi che altri produttori vendono separatamente: 5 sacchetti per la polvere, 3 filtri HEPA, rulli aggiuntivi, 1 litro di detergente e 2 boccette profumate, di cui una specifica per chi ha animali domestici. Il controllo avviene tramite app o assistenti vocali, con mappatura intelligente delle stanze e pianificazione personalizzata delle sessioni.

Sconto da non ignorare: i numeri dell’offerta

Su Amazon.it, DREAME Aqua10 Ultra Track Complete è disponibile a 749€ rispetto al prezzo originale di 1199€, con un risparmio di 450€ pari a uno sconto del 37%. Considerando che il prezzo rilevato anche su altri retailer come MediaWorld e Unieuro si attesta stabilmente intorno ai 899€, la proposta Amazon rappresenta un ulteriore vantaggio di 150€ rispetto alla concorrenza.

L’offerta è attiva ora con spedizione gratuita. Vista la categoria e il posizionamento del prodotto, potrebbe non durare a lungo.

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