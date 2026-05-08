Un robot aspirapolvere che non solo pulisce ma si pulisce da solo, con una potenza da record e un’intelligenza artificiale avanzata, di solito comporta una spesa a quattro cifre. Il DREAME Aqua10 Ultra Roller Complete rompe questo schema grazie a un’offerta imperdibile su Amazon, che lo rende accessibile a un prezzo mai visto prima. Con uno sconto di ben 350€, questo dispositivo premium diventa una scelta quasi obbligata per chi cerca il massimo della tecnologia per la pulizia domestica, senza compromessi. Analizziamo nel dettaglio cosa rende questo robot un vero affare.

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DREAME Aqua10 Ultra Roller: potenza e intelligenza al servizio della pulizia

DREAME Aqua10 Ultra Roller Complete non è un semplice robot aspirapolvere, ma un sistema di pulizia integrato e autonomo. Il suo punto di forza è la combinazione di una potenza di aspirazione fuori dal comune con un’intelligenza artificiale progettata per semplificare al massimo la manutenzione. Questo modello si distingue per la sua capacità di offrire una pulizia profonda e costante, riducendo al minimo l’intervento umano.

Le caratteristiche che lo posizionano al vertice della categoria sono numerose e impressionanti. Ecco le principali:

Potenza di aspirazione da 30.000 Pa: Un valore eccezionale che permette di aspirare con efficacia polvere, detriti, peli di animali e sporco ostinato da qualsiasi superficie, dai pavimenti duri ai tappeti più spessi.

Un valore eccezionale che permette di aspirare con efficacia polvere, detriti, peli di animali e sporco ostinato da qualsiasi superficie, dai pavimenti duri ai tappeti più spessi. Sistema di autopulizia del rullo: La base di ricarica non si limita a svuotare il serbatoio della polvere, ma esegue un ciclo completo di pulizia e asciugatura del rullo lavapavimenti, prevenendo la formazione di muffe e cattivi odori. Questo garantisce una pulizia sempre igienica.

La base di ricarica non si limita a svuotare il serbatoio della polvere, ma esegue un ciclo completo di pulizia e asciugatura del rullo lavapavimenti, prevenendo la formazione di muffe e cattivi odori. Questo garantisce una pulizia sempre igienica. Navigazione AI avanzata: Grazie a sensori di ultima generazione, il robot è in grado di riconoscere e aggirare oltre 240 tipi di oggetti e ostacoli, inclusi cavi, scarpe e giocattoli. La sua capacità di superare soglie alte fino a 8 cm lo rende perfetto per abitazioni complesse.

Grazie a sensori di ultima generazione, il robot è in grado di riconoscere e aggirare e ostacoli, inclusi cavi, scarpe e giocattoli. La sua capacità di superare soglie alte fino a 8 cm lo rende perfetto per abitazioni complesse. Pulizia adattiva: Il sistema di lavaggio con rullo si solleva automaticamente quando rileva un tappeto, evitando di bagnarlo e concentrando la potente aspirazione sulle fibre. Questo permette una pulizia ininterrotta e ottimizzata per ogni tipo di superficie.

Il sistema di lavaggio con rullo si solleva automaticamente quando rileva un tappeto, evitando di bagnarlo e concentrando la potente aspirazione sulle fibre. Questo permette una pulizia ininterrotta e ottimizzata per ogni tipo di superficie. Controllo vocale intelligente: Pienamente compatibile con i principali assistenti vocali, permette di avviare, fermare o programmare le sessioni di pulizia con semplici comandi vocali, integrandosi perfettamente nell’ecosistema di una casa smart.

La costruzione solida, il design elegante e un funzionamento relativamente silenzioso completano il profilo di un dispositivo pensato per chi non vuole scendere a compromessi.

L’offerta su Amazon: un risparmio notevole

Questa promozione rappresenta un’opportunità unica per acquistare un robot di fascia alta a un prezzo decisamente più accessibile. L’offerta è disponibile su Amazon, uno degli store più affidabili per garanzia e servizio clienti.

Il prezzo di listino del DREAME Aqua10 Ultra Roller Complete è di 1.199€, una cifra in linea con le sue prestazioni da top di gamma. Grazie allo sconto attuale, è possibile acquistarlo a soli 849€. Questo si traduce in un risparmio netto di 350€, corrispondente a uno sconto del 29% sul prezzo originale. Si tratta di un calo di prezzo significativo che lo rende estremamente competitivo. L’offerta riguarda il modello in colorazione Nera ed è venduta e spedita da Amazon, con tutti i vantaggi legati alla spedizione rapida e al supporto post-vendita. È consigliabile approfittarne rapidamente, poiché promozioni di questa entità su prodotti così richiesti sono spesso soggette a disponibilità limitata.

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