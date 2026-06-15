Come annunciato nei giorni scorsi, l’Amazon Prime Day si terrà dal 23 al 26 giugno 2026, in anticipo rispetto a quanto avviene solitamente (perlomeno in questi ultimi anni). Manca dunque ancora qualche giorno all’inizio dell’evento, ma in queste ore stanno già iniziando a spuntare numerose offerte anticipate riguardanti la tecnologia (e non solo): tra queste spiccano le proposte Dreame, che già a partire da oggi, 15 giugno 2026, mette a disposizione diversi sconti su robot aspirapolvere e lavapavimenti, ma anche su altri prodotti per la casa, per la cura della persona e per la manutenzione del giardino.

Le offerte sono accessibili sia su Amazon stessa sia sul sito ufficiale Dreame (con piccole eccezioni): andiamo a scoprire le occasioni da non perdere.

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Tante offerte Dreame del Prime Day sono già disponibili, su Amazon e sito

Il Prime Day partirà il 23 del mese, ma tra Amazon e il sito ufficiale Dreame troviamo fin da subito tante intriganti offerte su alcuni dei robot aspirapolvere e lavapavimenti più apprezzati del marchio, ma anche su aspirapolvere e lavapavimenti senza fili, prodotti per la cura della persona e per la manutenzione del giardino. Tutte le offerte sono disponibili fino al 26 giugno 2026, salvo esaurimento scorte.

Offerte su aspirapolvere senza fili e lavapavimenti wet&dry

Iniziamo dagli sconti Dreame disponibili da subito su aspirapolvere e lavapavimenti wet&dry senza fili.

Partiamo con Dreame H15 Pro Heat, modello che risulta particolarmente efficace contro le macchie più tenaci grazie al lavaggio a caldo. Assicura una profonda sanificazione dei pavimenti sfruttando l’acqua riscaldata fino a 85°C, perfetta per sciogliere con efficacia sporco e grasso, e offre una potenza di aspirazione fino a 22.000 Pa con spazzola rotante dotata di tecnologia TangleCut (con lamelle che vanno a tagliare capelli e peli così da evitare grovigli). Per raggiungere i punti più complicati può contare sull’estensione di 180° e sul braccio robotico AI GapFree DescendReach.

Dreame H15 Pro Heat è disponibile in offerta su Amazon e sito ufficiale a 429 euro invece di 599 fino al 26 giugno 2026.

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Della stessa linea fa parte Dreame H12 Pro Ultra, che offre funzionalità avanzate di pulizia a un prezzo molto competitivo. Include un lavaggio con acqua calda a 60°C e un’asciugatura rapida ad aria calda. Dispone di una spazzola progettata per ruotare in entrambe le direzioni e pensata per semplificare la rimozione dei capelli, assicurando una pulizia continua e priva di interruzioni. Inoltre, la spazzola a doppio bordo è in grado di raggiungere efficacemente i battiscopa e angoli, per garantire una pulizia uniforme del pavimento.

Dreame H12 Pro Ultra è disponibile in offerta a 159 euro invece di 299 sia su Amazon sia sul sito ufficiale.

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Se avete bisogno della sola aspirazione potete optare per Dreame R20, aspirapolvere senza fili da 22.000 Pa: offre motore brushless da 150.000 giri al minuto e riconoscimento intelligente della polvere, e può funzionare ininterrottamente per 90 minuti grazie alla capiente batteria. Propone una minispazzola motorizzata specializzata, un design leggero (grazie alla fibra di carbonio) e un LED blu per illuminare le aree complicate e aiutare nelle operazioni di pulizia.

Dreame R20 è disponibile in offerta a 199 euro invece di 279, sia su Amazon sia sul sito ufficiale.

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Gli sconti sui robot aspirapolvere e lavapavimenti

Se siete più orientati all’automazione, potete dare un’occhiata alle offerte Dreame dedicate ai robot aspirapolvere e lavapavimenti.

In prima linea abbiamo Dreame X50 Ultra Complete, robot che offre una potenza di aspirazione fino a 20.000 Pa. Può superare dislivelli e impedimenti alti fino a 6 cm (grazie alla tecnologia ProLeap), e può contare sull’intelligenza artificiale e su un sistema che gli permette di individuare ed evitare gli ostacoli. Grazie alla soluzione VersaLift e al sensore DToF in grado di rientrare nel corpo (riducendo l’altezza complessiva a 8,9 centimetri), non ha problemi a passare anche sotto ai mobili più bassi, così come sotto a divani e letti. Propone poi una doppia spazzola centrale con sistema HyperStream (contro la formazione di grovigli di peli e capelli) e AceClean DryBoard, un vassoio per il lavaggio dei mop che si pulisce automaticamente.

Dreame X50 Ultra Complete viene proposto nella colorazione White in offerta a 749 euro invece di 999, sia su Amazon sia sul sito ufficiale.

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A un prezzo un po’ più basso troviamo Dreame L40s Pro Ultra, modello di fascia media con una potenza di aspirazione di 19.000 Pa. Questo robot è dotato della funzione HyperStream per tagliare i capelli e ridurre il disordine, e può contare sul sistema EasyLeap, che garantisce il superamento di ostacoli fino a 4 cm. Può riconoscere oltre 180 tipi di oggetti domestici e scegliere in modo intelligente quale azione intraprendere per una cura completa della casa.

L40s Pro Ultra è disponibile in offerta a 549 euro invece di 649, con uno sconto di 100 euro valido sia su Amazon sia sul sito ufficiale.

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Con 100 euro in meno potete optare per il “fratello” Dreame L40 Ultra AE, robot versatile e dal prezzo competitivo. Propone 2 tipi di spazzole per una pulizia completa dei pavimenti: una in gomma sollevabile per rimuovere i detriti da tutte le superfici e una TriCut progettata per tagliare e raccogliere i capelli aggrovigliati. La potenza di aspirazione arriva a 19.000 Pa e la tecnologia 3DAdapt permette di identificare oltre 120 tipi di oggetti ed evitarli.

Il prezzo di L40 Ultra AE scende di 250 euro: da oggi potete acquistarlo a 449 euro invece di 699, sia su Amazon sia sul sito ufficiale.

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Chiudiamo con i robot dando un’occhiata a Dreame L10s Ultra Gen 2, modello con potenza di aspirazione di 10.000 Pa, MopExtend che estende il mocio per farlo passare a filo di pareti e mobili, 32 livelli di acqua per adattarsi a ogni superficie e tipo di sporco, alta pressione sul pavimento e sollevamento dei panni quando non utilizzati. Include inoltre la spazzola TriCut per evitare grovigli con peli e capelli, e una stazione di ricarica che raccoglie la polvere, lava e asciuga (a caldo) i panni, riempie d’acqua il serbatoio e aggiunge la soluzione detergente.

Dreame L10s Ultra Gen 2 viene proposto da oggi in offerta su Amazon a 329 euro.

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Le altre offerte Dreame tra cura della persona e giardino

Come accennato più su, le offerte Dreame del Prime Day anticipato coinvolgono anche prodotti per la cura della persona e per il giardino.

Troviamo ad esempio in promozione l’asciugacapelli Dreame Hair Glory nella versione Combo (che include anche il diffusore per chi ha capelli lunghi o ricci), un modello che sfrutta l’avanzata tecnologia agli ioni negativi. Offre un motore ad alta velocità da 110.000 giri/minuto per un’asciugatura rapida, due velocità di flusso d’aria e quattro livelli di regolazione della temperatura.

C’è poi Dreame AirStyle Pro, un sistema di asciugatura e acconciatura con sette accessori magnetici. Il flusso d’aria ad alta velocità fornito dal motore brushless, che gira fino a 110.000 giri al minuto, aiuta nel realizzare qualsiasi stile e acconciatura. Mette a disposizione tre impostazioni del livello di calore e tre impostazioni delle velocità del flusso d’aria, oltre che un sensore NTC per il controllo preciso della temperatura.

Dreame Hair Glory Combo è in offerta a 79 euro invece di 99, mentre Dreame AirStyle Pro è disponibile in sconto a 199 euro invece di 299: in entrambi i casi la promozione è valida sia su Amazon sia sul sito ufficiale.

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Concludiamo la nostra selezione di offerte con un paio di prodotti perfetti per la cura del giardino.

Dreame A1 Pro è un robot tagliaerba in grado di coprire fino a 2000 metri quadrati e che non richiede cavi o complesse stazioni RTK: può creare mappe 3D per un taglio più efficiente e sfrutta il sistema di rilevamento 3D ultrasensibile OmniSense. Non teme terreni complessi e intemperie grazie alle apposite ruote fuoristrada e alla trazione potente.

Dreame A2 3000 può coprire giardini più grandi e può arrivare fino a 3000 metri quadrati. Sfrutta il sistema OmniSense 2.0 con telecamera AI e rilevamento degli ostacoli 3D omnidirezionale, e propone mappe 3D, sistema di taglio EdgeMaster per i bordi e connessione 4G in tempo reale (con 3 anni di dati gratuiti).

Dreame A1 Pro è disponibile in offerta a 849 euro invece di 1099, mentre Dreame A2 3000 è acquistabile in offerta a 1499 euro invece di 1999: in entrambi i casi sia su Amazon sia sul sito ufficiale.

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Per scoprire tutte le offerte anticipate di Dreame attualmente attive su Amazon e sul sito ufficiale per il Prime Day potete seguire i link qui sotto.

Tutte le offerte Dreame su Amazon

Tutte le offerte Dreame sul sito ufficiale

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