Come annunciato nei giorni scorsi, l’Amazon Prime Day si terrà dal 23 al 26 giugno 2026, in anticipo rispetto a quanto avviene solitamente (perlomeno in questi ultimi anni). Manca dunque ancora qualche giorno all’inizio dell’evento, ma in queste ore stanno già iniziando a spuntare numerose offerte anticipate riguardanti la tecnologia (e non solo): tra queste spiccano le proposte Dreame, che già a partire da oggi, 15 giugno 2026, mette a disposizione diversi sconti su robot aspirapolvere e lavapavimenti, ma anche su altri prodotti per la casa, per la cura della persona e per la manutenzione del giardino.

Le offerte sono accessibili sia su Amazon stessa sia sul sito ufficiale Dreame (con piccole eccezioni): andiamo a scoprire le occasioni da non perdere.

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Tante offerte Dreame del Prime Day sono già disponibili, su Amazon e sito

Il Prime Day partirà il 23 del mese, ma tra Amazon e il sito ufficiale Dreame troviamo fin da subito tante intriganti offerte su alcuni dei robot aspirapolvere e lavapavimenti più apprezzati del marchio, ma anche su aspirapolvere e lavapavimenti senza fili, prodotti per la cura della persona e per la manutenzione del giardino. Tutte le offerte sono disponibili fino al 26 giugno 2026, salvo esaurimento scorte.

Offerte su aspirapolvere senza fili e lavapavimenti wet&dry

Iniziamo dagli sconti Dreame disponibili da subito su aspirapolvere e lavapavimenti wet&dry senza fili.

Partiamo con Dreame H15 Pro Heat, modello che risulta particolarmente efficace contro le macchie più tenaci grazie al lavaggio a caldo. Assicura una profonda sanificazione dei pavimenti sfruttando l’acqua riscaldata fino a 85°C, perfetta per sciogliere con efficacia sporco e grasso, e offre una potenza di aspirazione fino a 22.000 Pa con spazzola rotante dotata di tecnologia TangleCut (con lamelle che vanno a tagliare capelli e peli così da evitare grovigli). Per raggiungere i punti più complicati può contare sull’estensione di 180° e sul braccio robotico AI GapFree DescendReach.

Dreame H15 Pro Heat è disponibile in offerta su Amazon e sito ufficiale a 429 euro invece di 599 fino al 26 giugno 2026.

Della stessa linea fa parte Dreame H12 Pro Ultra, che offre funzionalità avanzate di pulizia a un prezzo molto competitivo. Include un lavaggio con acqua calda a 60°C e un’asciugatura rapida ad aria calda. Dispone di una spazzola progettata per ruotare in entrambe le direzioni e pensata per semplificare la rimozione dei capelli, assicurando una pulizia continua e priva di interruzioni. Inoltre, la spazzola a doppio bordo è in grado di raggiungere efficacemente i battiscopa e angoli, per garantire una pulizia uniforme del pavimento.

Dreame H12 Pro Ultra è disponibile in offerta a 159 euro invece di 299 sia su Amazon sia sul sito ufficiale.

Se avete bisogno della sola aspirazione potete optare per Dreame R20, aspirapolvere senza fili da 22.000 Pa: offre motore brushless da 150.000 giri al minuto e riconoscimento intelligente della polvere, e può funzionare ininterrottamente per 90 minuti grazie alla capiente batteria. Propone una minispazzola motorizzata specializzata, un design leggero (grazie alla fibra di carbonio) e un LED blu per illuminare le aree complicate e aiutare nelle operazioni di pulizia.

Dreame R20 è disponibile in offerta a 199 euro invece di 279, sia su Amazon sia sul sito ufficiale.

Gli sconti sui robot aspirapolvere e lavapavimenti

Se siete più orientati all’automazione, potete dare un’occhiata alle offerte Dreame dedicate ai robot aspirapolvere e lavapavimenti.

In prima linea abbiamo Dreame X50 Ultra Complete, robot che offre una potenza di aspirazione fino a 20.000 Pa. Può superare dislivelli e impedimenti alti fino a 6 cm (grazie alla tecnologia ProLeap), e può contare sull’intelligenza artificiale e su un sistema che gli permette di individuare ed evitare gli ostacoli. Grazie alla soluzione VersaLift e al sensore DToF in grado di rientrare nel corpo (riducendo l’altezza complessiva a 8,9 centimetri), non ha problemi a passare anche sotto ai mobili più bassi, così come sotto a divani e letti. Propone poi una doppia spazzola centrale con sistema HyperStream (contro la formazione di grovigli di peli e capelli) e AceClean DryBoard, un vassoio per il lavaggio dei mop che si pulisce automaticamente.

Dreame X50 Ultra Complete viene proposto nella colorazione White in offerta a 749 euro invece di 999, sia su Amazon sia sul sito ufficiale.

A un prezzo un po’ più basso troviamo Dreame L40s Pro Ultra, modello di fascia media con una potenza di aspirazione di 19.000 Pa. Questo robot è dotato della funzione HyperStream per tagliare i capelli e ridurre il disordine, e può contare sul sistema EasyLeap, che garantisce il superamento di ostacoli fino a 4 cm. Può riconoscere oltre 180 tipi di oggetti domestici e scegliere in modo intelligente quale azione intraprendere per una cura completa della casa.

L40s Pro Ultra è disponibile in offerta a 549 euro invece di 649, con uno sconto di 100 euro valido sia su Amazon sia sul sito ufficiale.

Con 100 euro in meno potete optare per il “fratello” Dreame L40 Ultra AE, robot versatile e dal prezzo competitivo. Propone 2 tipi di spazzole per una pulizia completa dei pavimenti: una in gomma sollevabile per rimuovere i detriti da tutte le superfici e una TriCut progettata per tagliare e raccogliere i capelli aggrovigliati. La potenza di aspirazione arriva a 19.000 Pa e la tecnologia 3DAdapt permette di identificare oltre 120 tipi di oggetti ed evitarli.

Il prezzo di L40 Ultra AE scende di 250 euro: da oggi potete acquistarlo a 449 euro invece di 699, sia su Amazon sia sul sito ufficiale.

Chiudiamo con i robot dando un’occhiata a Dreame L10s Ultra Gen 2, modello con potenza di aspirazione di 10.000 Pa, MopExtend che estende il mocio per farlo passare a filo di pareti e mobili, 32 livelli di acqua per adattarsi a ogni superficie e tipo di sporco, alta pressione sul pavimento e sollevamento dei panni quando non utilizzati. Include inoltre la spazzola TriCut per evitare grovigli con peli e capelli, e una stazione di ricarica che raccoglie la polvere, lava e asciuga (a caldo) i panni, riempie d’acqua il serbatoio e aggiunge la soluzione detergente.

Dreame L10s Ultra Gen 2 viene proposto da oggi in offerta su Amazon a 329 euro.

Le altre offerte Dreame tra cura della persona e giardino

Come accennato più su, le offerte Dreame del Prime Day anticipato coinvolgono anche prodotti per la cura della persona e per il giardino.

Troviamo ad esempio in promozione l’asciugacapelli Dreame Hair Glory nella versione Combo (che include anche il diffusore per chi ha capelli lunghi o ricci), un modello che sfrutta l’avanzata tecnologia agli ioni negativi. Offre un motore ad alta velocità da 110.000 giri/minuto per un’asciugatura rapida, due velocità di flusso d’aria e quattro livelli di regolazione della temperatura.

C’è poi Dreame AirStyle Pro, un sistema di asciugatura e acconciatura con sette accessori magnetici. Il flusso d’aria ad alta velocità fornito dal motore brushless, che gira fino a 110.000 giri al minuto, aiuta nel realizzare qualsiasi stile e acconciatura. Mette a disposizione tre impostazioni del livello di calore e tre impostazioni delle velocità del flusso d’aria, oltre che un sensore NTC per il controllo preciso della temperatura.

Dreame Hair Glory Combo è in offerta a 79 euro invece di 99, mentre Dreame AirStyle Pro è disponibile in sconto a 199 euro invece di 299: in entrambi i casi la promozione è valida sia su Amazon sia sul sito ufficiale.

Concludiamo la nostra selezione di offerte con un paio di prodotti perfetti per la cura del giardino.

Dreame A1 Pro è un robot tagliaerba in grado di coprire fino a 2000 metri quadrati e che non richiede cavi o complesse stazioni RTK: può creare mappe 3D per un taglio più efficiente e sfrutta il sistema di rilevamento 3D ultrasensibile OmniSense. Non teme terreni complessi e intemperie grazie alle apposite ruote fuoristrada e alla trazione potente.

Dreame A2 3000 può coprire giardini più grandi e può arrivare fino a 3000 metri quadrati. Sfrutta il sistema OmniSense 2.0 con telecamera AI e rilevamento degli ostacoli 3D omnidirezionale, e propone mappe 3D, sistema di taglio EdgeMaster per i bordi e connessione 4G in tempo reale (con 3 anni di dati gratuiti).

Dreame A1 Pro è disponibile in offerta a 849 euro invece di 1099, mentre Dreame A2 3000 è acquistabile in offerta a 1499 euro invece di 1999: in entrambi i casi sia su Amazon sia sul sito ufficiale.

Per scoprire tutte le offerte anticipate di Dreame attualmente attive su Amazon e sul sito ufficiale per il Prime Day potete seguire i link qui sotto.

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