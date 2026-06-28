Chi dice che per avere la vera tecnologia dei droni in casa servano migliaia di euro? DJI ROMO S dimostra il contrario, e lo fa con uno sconto che in pochi si aspettavano: siamo ben oltre il 35% di risparmio rispetto al prezzo precedente, con cifre che non si erano mai viste prima su Amazon. Per un prodotto lanciato da appena qualche mese e che porta in casa la stessa filosofia ingegneristica dei droni più avanzati al mondo, è un’opportunità difficile da ignorare. Analizziamo perché vale davvero ogni centesimo.

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DJI ROMO S: quando aspirare diventa una questione di ingegneria aerospaziale

Chi conosce DJI sa che il brand non entra in un nuovo mercato per fare comparsate. Con DJI ROMO S, l’azienda trasferisce direttamente nel robot aspirapolvere le stesse tecnologie di percezione ambientale sviluppate per i suoi droni di punta, e il risultato è un dispositivo che si posiziona in una categoria a sé.

Il cuore del sistema di navigazione è composto da due sensori fisheye ad alte prestazioni abbinati a un LiDAR a stato solido a doppio trasmettitore grandangolare: la stessa filosofia degli APAS dei droni DJI, che consente al robot di riconoscere e schivare ostacoli anche molto sottili, come cavi da 2 mm di diametro o carte da gioco piatte sul pavimento. Opera persino al buio totale, combinando sensori ottici e mappatura a infrarossi.

Le specifiche tecniche principali che rendono ROMO S un prodotto fuori dall’ordinario:

Potenza di aspirazione : fino a 25.000 Pa , tra i valori più alti in assoluto nella categoria

: fino a , tra i valori più alti in assoluto nella categoria Flusso d’aria : 20 litri al secondo, garantito da una ventola metallica a 9 pale

: 20 litri al secondo, garantito da una ventola metallica a 9 pale Doppie spazzole antigroviglio con doppio motore ad alta coppia, capaci di tagliare i capelli senza attorcigliarsi

con doppio motore ad alta coppia, capaci di tagliare i capelli senza attorcigliarsi Doppi bracci flessibili che si estendono autonomamente per raggiungere angoli, bordi e zone sotto i mobili

che si estendono autonomamente per raggiungere angoli, bordi e zone sotto i mobili Serbatoio acqua integrato da 164 ml per la funzione lavapavimenti

per la funzione lavapavimenti Autonomia operativa : circa 180 minuti , con ricarica rapida da 55 W in 2,5 ore

: circa , con ricarica rapida da in 2,5 ore Connettività Wi-Fi 6, aggiornamenti OTA e app DJI Home con gestione multi-piano

La stazione base è un elemento chiave dell’ecosistema: lavaggio con getti d’acqua ad alta pressione, asciugatura, svuotamento automatico e un sistema di insonorizzazione a 3 stadi che filtra l’80% del rumore durante la raccolta polvere. Il risultato pratico? Fino a 200 giorni senza manutenzione manuale, un record per questa categoria di prodotti.

Una funzione che merita menzione separata è quella di sorveglianza remota: tramite l’app DJI Home, è possibile controllare il robot come se fosse un drone telecomandato, con visione in tempo reale e audio bidirezionale, il tutto protetto da crittografia e autenticazione a due fattori.

Prezzo ai minimi: oltre 356€ di sconto su Amazon

Parliamo di numeri. DJI ROMO S viene proposto su Amazon.it a soli 602,65€, rispetto a un prezzo precedente di 959€: significa un risparmio netto di 356,35€, pari a circa il 37% di sconto. Considerando che il prezzo di listino ufficiale al lancio era di 1.309€ e la promo di lancio era a 1.209€, trovarsi oggi sotto i 610€ è qualcosa di straordinario, molto probabilmente il minimo mai raggiunto.

La disponibilità è immediata con consegna Amazon Prime e il kit in confezione include spazzole a rullo in gomma, spazzole laterali, panni lavapavimenti, sacchetti per la polvere e filtri ad alta efficienza.

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