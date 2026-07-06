Oltre il 38% di sconto su uno dei robot aspirapolvere più tecnologici in circolazione, con una tecnologia di rilevamento ostacoli mutuata direttamente dai droni professionali: DJI ROMO A tocca un prezzo che non si era mai visto da quando è arrivato sul mercato italiano, e l’offerta è disponibile su Amazon con disponibilità immediata. Un’occasione che difficilmente si ripresenterà a breve, considerando che si parla di un prodotto lanciato solo pochi mesi fa a prezzo pieno.



Seleziona SmartDomotica.it come fonte preferita su Google

DJI ROMO A: gli occhi di un drone al servizio della pulizia domestica

Chi conosce DJI sa che il brand non scende a compromessi sulla tecnologia di percezione ambientale. DJI ROMO A lo dimostra in modo inequivocabile: il cuore del suo sistema di navigazione è un LiDAR a stato solido a doppio trasmettitore grandangolare abbinato a due sensori di visione fisheye ad alte prestazioni, la stessa filosofia degli APAS (Advanced Pilot Assistance Systems) montati sui droni DJI di fascia alta. Il risultato è un robot capace di rilevare cavi di ricarica spessi soli 2 mm e funzionare in pieno buio grazie alla mappatura a infrarossi.

Le prestazioni di aspirazione non sono da meno:

25.000 pascal di potenza di aspirazione

di potenza di aspirazione 20 litri al secondo di flusso d’aria

di flusso d’aria Ventola metallica a 9 pale con design del flusso d’aria ottimizzato

con design del flusso d’aria ottimizzato Autonomia fino a 180 minuti per ciclo, con ricarica rapida 55W in circa 2,5 ore

Sul fronte della pulizia combinata, il serbatoio acqua da 164 ml garantisce un’erogazione automatica calibrata in base al livello di sporco. I bracci flessibili si estendono e ritraggono in tempo reale per raggiungere angoli, gambe di sedie e spazi sotto i mobili, mentre il sistema antigroviglio con doppio motore ad alta coppia gestisce capelli e peli degli animali senza bloccarsi.

La caratteristica forse più apprezzabile nell’uso quotidiano è la stazione base autopulente: applica una forza di 12 newton per il lavaggio dei panni, utilizza getti d’acqua ad alta pressione e riduce fino all’80% del rumore durante lo svuotamento automatico. Il tutto si traduce in 200 giorni di manutenzione autonoma, senza che l’utente debba intervenire manualmente. La connettività Wi-Fi 6 e l’app DJI Home completano un ecosistema smart home ben strutturato, con supporto al controllo vocale e aggiornamenti OTA.

Il prezzo ai minimi: un’occasione difficile da ignorare

Parliamo di numeri concreti: DJI ROMO A passa da 1.259,00€ a soli 774,30€ su Amazon.it, con un risparmio di oltre 484 euro pari a circa il 38% di sconto. Si tratta del prezzo più basso mai registrato su questo modello, una soglia che non era mai stata raggiunta prima d’ora. Considerando che il prezzo di listino ufficiale DJI parte da 1.609€, la distanza rispetto al listino originale è ancora più significativa.

La disponibilità è immediata con spedizione Amazon Prime e il prodotto include la stazione di svuotamento e lavaggio automatico, spazzole a rullo in gomma, spazzole laterali, panni lavapavimenti, sacchetti per la polvere, filtri ad alta efficienza e la garanzia ufficiale DJI.



Per ricevere in tempo reale le migliori offerte tech come questa, iscrivetevi al canale PrezziTech . Per errori di prezzo e sconti fuori dal comune su qualsiasi categoria, invece, il canale da seguire è ErroriBomba : offerte come il minimo storico di DJI ROMO A finiscono lì prima che esauriscano.

Seleziona SmartDomotica.it come fonte preferita su Google