Affrontare il caldo estivo senza installazioni complesse o tubi da far passare attraverso le finestre è una priorità per molti. Ariahir Portable Air Conditioner risponde a questa esigenza con una soluzione versatile e, grazie all’offerta di oggi, estremamente conveniente. Con uno sconto del 43% su Amazon, questo raffrescatore d’aria senza tubo diventa un acquisto quasi obbligato per chi cerca sollievo immediato e flessibilità d’uso in casa o in ufficio. La promozione attuale lo posiziona a un prezzo davvero aggressivo, rendendolo uno dei migliori affari del momento nella sua categoria. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che lo rendono un prodotto interessante a questo prezzo.

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Ariahir portable air conditioner: freschezza silenziosa e versatile

Il Condizionatore Portatile Ariahir si distingue per il suo design tubeless (senza tubo), che ne consente un posizionamento libero in qualsiasi ambiente senza la necessità di accessi esterni. Con dimensioni compatte di 18 x 18 x 113 cm, si integra facilmente in ogni stanza. Il suo funzionamento si basa su un sistema di raffrescamento evaporativo, ideale per abbassare la temperatura percepita in ambienti di piccole e medie dimensioni, consumando solamente 65 watt.

La versatilità è uno dei suoi punti di forza. Offre 4 modalità operative per adattarsi a diverse esigenze e un timer programmabile da 1 a 24 ore, che permette di personalizzare i cicli di accensione e spegnimento per massimizzare il comfort e l’efficienza energetica. Un’altra caratteristica notevole è la doppia oscillazione, che può essere impostata a 60° per un flusso d’aria direzionato o a 360° per una distribuzione omogenea in tutta la stanza.

Per garantire un comfort ottimale anche durante le ore notturne, il dispositivo è dotato di una modalità notte silenziosa, che riduce il livello di rumore a soli 50 decibel. Il capiente serbatoio dell’acqua da 4 litri assicura un’autonomia prolungata, limitando la necessità di frequenti ricariche. Tutte le funzioni sono facilmente gestibili tramite il pratico telecomando incluso nella confezione.

Ecco un riepilogo delle specifiche chiave:

Potenza: 65W

65W Capacità serbatoio: 4 L

4 L Livello di rumorosità: 50 dB

50 dB Funzioni: 4 modalità, Timer 1-24 ore, Oscillazione 60° e 360°

4 modalità, Timer 1-24 ore, Oscillazione 60° e 360° Controllo: Telecomando

Telecomando Design: Senza tubo esterno

L’offerta su Amazon: un’occasione da non perdere

L’opportunità di acquisto per Ariahir Portable Air Conditioner è attualmente disponibile su Amazon. Il prezzo di listino originale di 259,99€ è stato drasticamente ridotto, portando il costo finale a soli 148,19€. Questo si traduce in uno sconto netto del 43%, con un risparmio effettivo di oltre 111€ sul prezzo iniziale.

Si tratta di un’offerta a tempo e soggetta alla disponibilità delle scorte, quindi è consigliabile agire rapidamente per non perdere questa occasione. La vendita avviene sulla piattaforma Amazon, il che garantisce i consueti standard di affidabilità per quanto riguarda la transazione e la spedizione, specialmente per gli utenti abbonati al servizio Prime. L’offerta riguarda il modello in colorazione bianca, perfetto per adattarsi a qualsiasi arredamento.

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