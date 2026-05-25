Con l’estate ormai alle porte, prepararsi a fronteggiare il caldo diventa una priorità. Per chi cerca una soluzione efficace, compatta e soprattutto conveniente, l’offerta di oggi su Amazon è un’occasione da cogliere al volo. Il condizionatore portatile De’Longhi Pinguino Compact ES72 YOUNG è infatti disponibile a un prezzo eccezionale, con uno sconto del 27% che lo rende un investimento intelligente e tempestivo. Questo dispositivo non solo promette di rinfrescare gli ambienti domestici, ma lo fa con l’efficienza e l’affidabilità che contraddistinguono il marchio De’Longhi. Un’opportunità perfetta per garantirsi un comfort climatico ottimale senza spendere una fortuna. Analizziamo insieme i dettagli di questo prodotto e della promozione in corso.

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De’Longhi Pinguino Compact: fresco, compatto ed efficiente

De’Longhi Pinguino Compact ES72 YOUNG è progettato per offrire prestazioni eccellenti in un formato ridotto, ideale per chi ha problemi di spazio ma non vuole rinunciare al fresco. Con una potenza refrigerante di 8.300 BTU/h (equivalenti a 2.1 kW), è in grado di climatizzare efficacemente ambienti fino a 60m³, rendendolo perfetto per stanze da letto, piccoli soggiorni o uffici. Uno dei suoi punti di forza è l’efficienza energetica: si colloca in Classe A, garantendo un impatto ridotto sulla bolletta elettrica. Inoltre, utilizza il gas refrigerante R290, una scelta ecologica a basso impatto ambientale.

La versatilità è un altro aspetto chiave. Oltre alla funzione di raffreddamento, questo modello opera anche come deumidificatore, aiutando a combattere l’umidità estiva, e come semplice ventilatore con diverse velocità regolabili. La gestione delle impostazioni è resa semplice e intuitiva dal pratico display LCD e dal telecomando incluso, che permette di controllare tutte le funzioni a distanza. Il timer integrato da 24 ore offre la possibilità di programmare accensione e spegnimento, ottimizzando ulteriormente i consumi. Nonostante la sua potenza, il livello di rumorosità massimo si attesta sui 52 dB, un valore che lo rende discreto durante l’utilizzo.

Ecco un riepilogo delle specifiche principali:

Potenza refrigerante: 8.300 BTU/h (2.1 kW)

8.300 BTU/h (2.1 kW) Capacità di copertura: Ambienti fino a 60m³

Ambienti fino a 60m³ Classe di Efficienza Energetica: A

A Gas refrigerante: Ecologico R290

Ecologico R290 Funzioni: Raffreddamento, deumidificazione, ventilazione

Raffreddamento, deumidificazione, ventilazione Controllo: Telecomando e display LCD

Telecomando e display LCD Extra: Timer programmabile 24 ore

Un’offerta da non lasciarsi sfuggire

Passiamo ora ai dettagli concreti di questa imperdibile promozione. Il condizionatore portatile De’Longhi Pinguino Compact ES72 YOUNG è attualmente disponibile su Amazon a un prezzo straordinario. Il prezzo di listino, fissato a 529,89€, scende a soli 388,50€, permettendo un risparmio netto di ben 141,39€. In termini percentuali, si tratta di uno sconto del 27%, una riduzione di prezzo significativa per un prodotto di questa categoria e marca, specialmente a ridosso della stagione estiva.

L’offerta è valida per il modello in colorazione bianca e, trattandosi di un prodotto stagionale molto richiesto, la disponibilità potrebbe essere limitata. È consigliabile quindi approfittarne il prima possibile per non rischiare di perdere l’occasione. L’acquisto su Amazon garantisce inoltre affidabilità e un servizio clienti di prim’ordine. Questa promozione rappresenta il momento ideale per dotarsi di un alleato potente ed efficiente contro l’afa, assicurandosi un prodotto di alta qualità a un prezzo decisamente competitivo.

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