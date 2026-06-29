Lo sconto supera il 54% e il prezzo scende a soli 36,10€: Clatronic BS 1300 N tocca quello che sembra essere il minimo storico su Amazon, e per chi cerca un aspirapolvere a traino affidabile senza svuotare il portafoglio, questa è un’occasione difficile da ignorare. Vediamo perché vale davvero la pena approfondire.

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Clatronic BS 1300 N: 700 watt, classe A e microfiltro a 5 pieghe in soli 3 kg

Clatronic BS 1300 N è un aspirapolvere a traino con sacco che punta tutto su efficienza energetica e praticità d’uso quotidiano. Con una potenza di 700 W e una classificazione energetica classe A, consuma appena 26,7 kWh all’anno, un valore che si traduce concretamente in un impatto ridotto sulla bolletta elettrica rispetto alla media della categoria.

Il punto di forza tecnico più interessante è il sistema di microfiltro a 5 pieghe: cinque stadi di filtrazione dell’aria che trattengono efficacemente polvere fine, allergeni e particelle microscopiche, restituendo un’aria più pulita durante l’aspirazione. Non è un dettaglio da poco, soprattutto in ambienti domestici con bambini o animali domestici.

Le specifiche tecniche complete:

Potenza: 700 W, classe energetica A

700 W, classe energetica A Consumo annuo: 26,7 kWh

26,7 kWh Filtrazione: microfiltro a 5 pieghe (5 stadi)

microfiltro a 5 pieghe (5 stadi) Tubo: telescopico in acciaio inox, regolabile in altezza

telescopico in acciaio inox, regolabile in altezza Spazzola: reversibile/commutabile per pavimenti duri e moquette

reversibile/commutabile per pavimenti duri e moquette Bocchetta 2-in-1: spazzola/fessura combinata per angoli e superfici difficili

spazzola/fessura combinata per angoli e superfici difficili Indicatore sacchetto pieno: presente

presente Avvolgicavo automatico: sì

sì Peso: soli 3 kg

soli Rumorosità: 79 dB

79 dB Alimentazione: 220–240 V, 50/60 Hz

220–240 V, 50/60 Hz Certificazioni: CE, GS

Il tubo telescopico in acciaio inox garantisce regolazione personalizzata e durabilità nel tempo, mentre la spazzola reversibile si adatta con semplicità a parquet, piastrelle e tappeti senza cambiare accessorio. La bocchetta combinata 2-in-1 completa il kit per la pulizia di angoli, battiscopa e superfici delicate. Con soli 3 kg di peso e la maniglia salvaspazio, anche il trasporto e il rimessaggio diventano operazioni immediate.

Clatronic BS 1300 N è pensato per chi vive in appartamento o in casa con pavimenti misti e vuole uno strumento affidabile, semplice da usare e soprattutto economico sia all’acquisto che nel consumo giornaliero.

Sconto imperdibile: oltre la metà del prezzo in meno su Amazon

Difficile non entusiasmarsi di fronte a numeri simili. Il prezzo originale di 79,95€ crolla a 36,10€ su Amazon, con un risparmio di quasi 44€ e uno sconto che supera il 54%. Si tratta del prezzo più basso mai registrato per questo modello, un valore che nella fascia degli aspirapolvere entry-level con queste caratteristiche è semplicemente eccezionale.

L’offerta è disponibile direttamente su Amazon.it, con la comodità della spedizione Prime per chi è abbonato. Come spesso accade su Amazon, i prezzi possono variare rapidamente, quindi conviene non aspettare troppo prima di verificare la disponibilità.

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